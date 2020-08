Stačilo spláchnout hadr a toalety v Jihlavě byly tři týdny mimo provoz

„Toalety byly uzavřeny, protože někdo vhodil do záchodu nějaký hadr. Došlo k ucpání čerpadla v jímce. Odpady zde totiž nevytékají rovnou do kanalizace, ale musejí se přečerpávat speciálním čerpadlem, které zároveň drtí odpad a následně ho přečerpává do kanalizace,“ popsala mluvčí radnice Aneta Hrdličková.



Hadr celé čerpadlo ucpal, to se zaseklo a spálil se mu motor. Zároveň se poškodil zmíněný drticí nůž na odpad.

„Čekalo se na něj zhruba tři týdny, než ho výrobce poslal. Cena opravy byla přibližně 11 tisíc korun,“ doplnila mluvčí.

WC se stavělo už s tím záměrem, aby odolalo vandalům. Proto jsou v něm zařizovací předměty nerozbitné. Stěny jsou už ale na některých místech počmárané.

Nyní už jsou toalety opět otevřeny pro návštěvníky nonstop. Jejich součástí je také místnost s přebalovacím pultem. Vedle objektu je umístěno venkovní posezení - stůl a dvě lavičky.