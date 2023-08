TEST KEMPŮ: Vysočina je rájem rybníků, cyklisté zase ocení klidné silnice

1 Camp Velkopařezitý, Řásná

Kemp Velkopařezitý nabízí jak místa pro stany nebo karavany, tak několik typů chatek nebo ubytování v penzionu.

Celou řadu možností ubytování mají lidé v Campu Velkopařezitý u Řásné na Jihlavsku. Mohou přijet se stanem, karavanem, nebo si vybrat z mnoha typů chatek. K dispozici je i penzion se společenskou místností, například pro větší skupiny výletníků. Stan či obytný vůz lze navíc postavit jak do míst přímo na tábořišti – mezi chatkami a v blízkosti všech služeb, tak i stranou hlavního dění při okraji kempu.

Ceny občerstvení párek v rohlíku 40 Kč

polévka 55 Kč

topinka s masovou směsí a sýrem 125 Kč

hovězí guláš, houskový knedlík 199 Kč

smažený pangasius, brambory 175 Kč

Dva dospělí s dítětem do šesti let, kteří přijedou autem a spí ve stanu, uhradí za noc 380 korun. A například třílůžková chatka s WC, sprchovým koutem, dřezem, lednicí a rychlovarnou konvicí vyjde zájemce na 7 800 korun na týden. Ač jde tedy o známý areál v turisticky atraktivní oblasti, ceny za ubytování nejsou nijak přemrštěné. S sebou lze vzít i psa (50 korun/den), ale jen s platnou veterinární prohlídkou.

V případě stravování mohou hosté volit mezi kioskem s nápoji a obvyklým rychlým občerstvením, jako je párek v rohlíku, langoš či nakládaný hermelín, nebo restaurací. Hostinec U čertů nabízí posezení uvnitř i venku, kde pobyt zpříjemní malé jezírko a pro odreagování dětí slouží dětské hřiště s pískovištěm. V hostinci nabízejí polévku za 55 korun a hlavní jídlo v ceně od cirka 150 do 200 korun. V klasickém menu se objevují pokrmy typu hovězí guláš s knedlíkem, kuřecí roláda s rýží, smažená ryba s bramborami či třeba vepřové rizoto.

Kemp disponuje vybavenou kuchyňkou s lednicí a mrazákem, mikrovlnkou, vařiči, rychlovarnou konvicí. K dispozici je společné sociální zařízení – záchody a umývárny se sprchami (5 minut/žeton za 25 korun), chaty a penzion mají zázemí vlastní.

V areálu lze využít hřiště, spousta vyžití však skýtá hlavně okolí vhodné pro turistiku i cykloturistiku. Nedaleko kempu se nalézá třeba Velký pařezitý rybník, oblíbené místo pro koupání, Plodový rybník, kde je možný sportovní rybolov, nebo třeba zatopený lom Řásná, Míchova skála, zřícenina hradu Štamberk a nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny – Javořice. Jen pár kilometrů je to do Telče, navštěvované památky UNESCO.

2 Kemp Vyskytná

Ve Vyskytné si děti přijdou své na koupališti, trampolíně nebo na dětském hřišti.

Hledáte klidné táboření, mimo dopravní ruch a obytnou zástavbu? Pak je právě Kemp Vyskytná, zhruba na půli cesty mezi Pelhřimovem a Jihlavou, ideální volbou. A i přes svůj spíše rodinný a přírodní charakter skýtá areál i jeho okolí dostatečný servis a možnosti vyžití.

Kemp se rozkládá přímo u přírodního koupaliště s panelovou hrází a písečným vstupem do vody. Nechybí skluzavka či skákací prkno, na březích nádrže jsou také upravené travnaté plochy k opalování. Ale pozor, byť si psy do kempu vzít můžete – za 50 korun na den, jejich vstup do vody je zakázán.

Ceny občerstvení párek v rohlíku 30 Kč

klobása 60 Kč

utopenec 70 Kč

langoš 70 Kč

pizza 150 Kč

V kempu se děti zabaví na hřišti s trampolínou, houpačkami a dalšími atrakcemi, k dispozici je i sportovní hřiště. U hřišť lze využít venkovní posezení a dát si třeba občerstvení z místního kiosku. Ten nabízí kromě nápojů klasiku v podobě pizzy, hranolek, párku v rohlíku, langošů, bramboráčků či utopenců.

Areál skýtající místa pro stany a karavany není nijak rozlehlý, jde o menší kemp. Ať si však zájemce postaví své mobilní obydlí v podstatě kdekoliv, vždy bude sousedit s přírodou. Tábořiště je totiž ohraničené výsadbou, na niž už navazuje jen pole, louka či les.

Plocha pro stany je rovná, nechybí na ní stromy, ohniště, pergola. Kemp je rozdělen na hlučnější a VIP zónu, je možné tak volit místo dle svých preferencí. Ceny za ubytování jsou příznivé, dva dospělí a dítě do šesti let plus auto vyjdou na 300 korun za noc. Pro náročnější rekreanty má kemp i dva vybavené čtyřlůžkové apartmány.

Sociální zázemí – WC, umývárny, sprchy (na žeton za 30 korun) jsou nové, moderní a čisté. K dispozici je i jejich bezbariérová varianta.

Okolí kempu nabízí vyžití hlavně pro milovníky turistiky, houbaření a cykloturistiky. Silničky jsou poměrně klidné, s minimem provozu, okolím vedou i značené trasy. Oblíbeným cílem je třeba vrchol Křemešník. Jde o poutní místo nad Pelhřimovem s křížovou cestou, kostelem, zámečkem, studánkami, najdete tam ale i rozhlednu, hotel s restaurací nebo lanový park.

3 Kemp Medlov

Kiosek v kempu u hráze rybníka Medlov nabízí kromě nápojů a rychlého občerstvení rovněž polévky i několik běžných hotovek.

Kempování pro spíše méně náročné táborníky nabízí Kemp Medlov stojící na břehu stejnojmenného rybníka nedaleko Nového Města na Moravě na Žďársku. Travnatá plocha, podél které vede méně rušná silnička mezi nedalekým hotelem a obcí Fryšava pod Žákovou horou, nabízí dostatek míst pro stany nebo obytné přívěsy. Ubytovat se lze jak v blízkosti zmíněné silničky, kiosku a sociálního zázemí, tak ve vzdálenějším a klidnějším koutě tábořiště, na menší loučce u lesa. Všude lze pálit vlastní táborák, samozřejmě za dodržení bezpečnostních pravidel.

Za noc ve stanu zaplatí dva dospělí a dítě mezi třemi a patnácti lety, kteří přijeli autem, 380 korun. Potomek do tří let má pobyt zdarma. Povolen je i domácí mazlíček, za psa jeho majitelé uhradí 50 korun na den. Kuchyňka však není k dispozici.

Ceny občerstvení párek v rohlíku 35 Kč

polévka 50 Kč

kuřecí hamburger 60 Kč

panini s kuřecím masem 80 Kč

holandský řízek, brambory, tatarka 120 Kč

Sociální zázemí sice není nejmodernější, ale udržované a funkční – odpovídá přírodnímu charakteru tábořiště. Zahrnuje toalety, umývárny a jednu sprchu (10 minut/30 korun).

V nabídce kiosku najdou zájemci kromě nápojů i běžné rychlé občerstvení za rozumnou cenu – langoš, sýr v housce či kuřecí hamburger za 60 korun, párek v rohlíku za 35 korun. Uspějí ale i zákazníci preferující jídla „meníčkového“ typu. K dispozici je ve stánku také polévka, dále například smažený květák či holandský řízek s bramborami a tatarkou nebo palačinky. V kiosku půjčují také sportovní vybavení, například míče. Další občerstvení, včetně restaurací, se nachází v přilehlém hotelu či okolních obcích – například ve zmíněné Fryšavě.

Děti se přímo v kempu mohou vyřádit na hřišti, největším lákadlem je ale přilehlý rybník Medlov – pro plavání, rekreaci i vodní sporty. V blízké půjčovně si lze pronajmout třeba šlapadlo nebo loďku, obdobné vyžití skýtá i nedaleký rybník Sykovec.

Okolí kempu je vzhledem k mnoha turistickým trasám krásnou přírodou vhodné pro vycházky, túry i vyjížďky na kole. Vypravit se lze například na Paseckou skálu s dalekým rozhledem nebo si projít křížovou cestu k obci Tři Studně. Řada skal je ideálním terénem pro příznivce horolezectví, rozlehlé lesy lákají i k houbaření a sběru lesních plodů.