TEST KEMPŮ: Ždárské vrchy lákají turisty, horolezce i rodiny s dětmi

1 Autokempink Pilák, Žďár nad Sázavou

PILÁK Přímo v kempu mají táborníci k dispozici kiosek s občerstvením a prodejem základních potravin a potřeb. U kiosku je i menší dětské hřiště.

Hned na okraji Žďáru nad Sázavou - dvacetitisícového města se všemi službami, ale zároveň i v klidné lokalitě s přírodou na dosah, je umístěn Autokempink Pilák.

Tábořiště se rozkládá na levém břehu Pilské nádrže ve směru od Žďáru a skládá se ze dvou částí. Jedna se nachází u hráze, kde je rozseta řada chatek a nechybí ani místa pro stany a karavany. Další místa i chaty lze nalézt v klidnější oblasti zvané Táborky, kousek dál na severozápad. Tato louka je obklopená lesem a pobřežním porostem nádrže. Obě části mají vlastní sprchy a sociální zázemí. Vše funkční, udržované a čisté.

K dispozici je vybavená kuchyňka, půjčovna sportovního vybavení a elektrokol, nápojový automat. Lidé mají i možnost nákupu palivového dříví na táborák.

Cena za ubytování pro dva dospělé a dítě, již přijeli osobním vozem a spí ve stanu, činí 305 korun. Za noc v chatce zaplatí hosté 700 až 1300 korun - dle typu chatky. Pes může v kempu přebývat za 40 korun na den.

Ceny občerstvení párek v rohlíku - 30 Kč

polévka - 45 korun

boloňské špagety - 130 Kč

trhané vepřové, hranolky, sýr, cibulka - 140 Kč

topinka s masovou směsí, sýr - 85 Kč

Táborníkům je k dispozici i kiosek s občerstvením, a to za vstřícné ceny. Polévka vyjde na 45 korun, párek v rohlíku na třicet. V nabídce ale zájemci najdou krom fastfoodu typu pizza a „smažák“ třeba i míchaná vejce s pečivem za 75 korun nebo boloňské špagety za 130 korun. Lidé v bufetu seženou rovněž základní sortiment potravin a další zboží, mimo jiné sýry, uzeniny, pečivo či hygienické potřeby. Další bufety a restaurace jsou v okolí.

Kemp skýtá pestré možnosti sportovního vyžití. Nachází se v něm dětské i sportovní hřiště, táborníci mají možnost zahrát si ping-pong či kuželky. Těsná blízkost nádrže vybízí k rybaření, koupání i vodním sportům - půjčit si lze šlapadlo, paddleboard, loďku.

Na opačném konci vodní plochy se rozkládá městský rekreační areál, kde je množství sportovních hřišť i atrakcí pro děti, venkovní posilovna, minigolf i discgolf. K půjčení tam mají kola, koloběžky, inline brusle, handbike, vybavení na tenis, ping-pong, badminton či volejbal. Z kempu je to do areálu pár minut chůze.

Autokempink je umístěn v blízkosti turistických i cyklistických tras, s centrem města ho pojí cyklostezka. Je tak ideální výchozí bod pro výlety. V okolí se nachází řada zajímavých cílů - například žďárský zámek, kostel na Zelené hoře zapsaný v seznamu UNESCO nebo rybník Velké Dářko.

Kemp nabízí velice dobrý poměr kvality služeb, možností vyžití a příznivých cen.

2 Autokemp Sykovec, Vlachovice

SYKOVEC Stany si lze postavit u komunikace v nitru kempu, ale i více stranou na břehu rybníka. U stanů je možné pálit i táborák.

Přímo v nitru Žďárských vrchů se nachází Autokemp Sykovec, který se pravidelně umisťuje na předních pozicích v hodnocení návštěvníků kempů. Opakovaně například získal titul Nejlepší kemp v Kraji Vysočina. Zájemci jej najdou na částečně zalesněném břehu rybníka Sykovec, mezi obcemi Vlachovice a Tři Studně.

Ubytovat se tam lze ve stanech, karavanech nebo si pronajmout čtyřlůžkovou chatku. Za jednu noc pod stanem uhradí dva dospělí a dítě do čtyř let, kteří dorazili osobním autem, čtyři stovky. U dítěte od čtyř let výše si je pak třeba připočíst ještě 60 korun. Pes může v areálu pobývat také, a to za 60 korun na den.

Ceny občerstvení párek v rohlíku - 35 Kč

polévka - 55 Kč

řízek s chlebem, okurka - 119 Kč

boloňské špagety - 139 Kč

kuřecí roláda, bramborová kaše - 149 Kč

Kemp svým obyvatelům nabízí širokou škálu služeb. Samozřejmostí je sociální zázemí a sprchy - vše čisté a udržované, ale třeba i možnost za poplatek využít pračku a sušičku. Táborníci si mohou pokrmy připravit ve vybavené kuchyňce, v níž nechybí ani lednice a mrazák. Jídlo si lze ale uložit i do hlídané lednice a mrazáku na recepci. K půjčení je tam rovněž vařič.

Komu se nechce vařit, může zavítat do místní restaurace s vnitřním i venkovním posezením, u níž je i menší dětské hřiště. Ta nabízí jak rychlé občerstvení - třeba langoš za 79 korun, smažený sýr v housce za 85 korun nebo párek v rohlíku za 35 korun, tak i běžné menu. Polévka tam vyjde na 55 korun, boloňské špagety na 139 korun, za kuřecí roládu s bramborovou kaší zaplatí hosté 149 korun. Potraviny a základní potřeby se dají zakoupit v obchůdku a trafice přímo v kempu.

Lidé tam mají i možnost výpůjčky kol, elektrokol, koloběžek a sportovního vybavení. Vlastní bicykly si lze zdarma uložit v úschovně, k dispozici je cyklistům i kompresor. V blízkém okolí mohou zájemci dále vyrazit na minigolf nebo si pronajmout hřiště na beachvolejbal a tenis. Blízkost rybníka láká ke koupání a vodním sportům, půjčit se dají rovněž šlapadla a loďky.

Lokalitou, v níž se kemp nalézá, prochází řada turistických a cyklistických tras. Po nich se lze vydat loukami, lesy, kolem četných rybníků nebo i skalních útvarů, jež hojně využívají horolezci. Z oblíbených výletních cílů v okolí je možné jmenovat třeba Paseckou skálu, rybník Medlov, studánky Barborku a Vitulku či Nové Město na Moravě.

Kemp se prezentuje jako zařízení hlavně pro rodiny s dětmi a sportovce, což rozhodně splňuje. Největší výhodou je široká nabídka služeb i strategické umístění v přírodní rekreační lokalitě.

3 Kemp Velké Dářko, Polnička

VELKÉ DÁŘKO Stany a karavany si zájemci mohou postavit přímo na pláži největšího rybníku na Vysočině.

Jedním ze symbolů Žďárských vrchů je Velké Dářko. Největší rybník Českomoravské vrchoviny se na ploše 206 hektarů rozkládá v katastru obce Polnička na Žďársku a v jeho těsné blízkosti lze navštívit hned dvě národní přírodní rezervace - Radostínské rašeliniště a Dářko.

Ve směru od obce Škrdlovice, u hráze rybníka, najdou návštěvníci rekreační oblast, kde se nachází i Kemp Velké Dářko. Ten nabízí možnost táboření pro méně náročné kempaře, již mohou využít místa pro stany a karavany. Pronajmout si ale jde třeba i maringotku, místní karavan či stany s podsadou. Přírodnějšímu charakteru zařízení odpovídají i ceny - ty jsou na místní poměry velmi příznivé. Dva dospělí s dítětem do šesti let a osobním autem zaplatí za noc ve stanu 240 korun.

Ceny občerstvení párek v rohlíku - 28 Kč

polévka - 45 korun

langoš - 55 Kč

utopenec + chléb - 60 Kč

kuřecí nugety / smažený sýr, hranolky - 125 Kč

V kempu jsou k dispozici hned dva kiosky s rychlým občerstvením, které si lze dát opět za rozumné ceny. V nabídce je polévka za 45 korun, dále třeba klasika v podobě párku v rohlíku za 28 korun nebo smažený sýr či kuřecí nugety s hranolkami za 125 korun. Další restaurace a kiosky jsou pak jak přímo v okolí Velkého Dářka, tak v nedalekých vsích Škrdlovice a Polnička. Tam je možné využít i prodejny potravin a smíšeného zboží.

Kemp je umístěn přímo na travnaté pláži s betonovým vstupem do vody, takže vábí hlavně koupání a další vodní radovánky. Voda je sice tmavší díky rašelinnému podloží, vydrží ale obvykle čistá po celou sezonu. Ve směru od vsi Karlov je možné zamířit i na malebné písčité pláže nebo na pláž pro naturisty. U hráze si lze vypůjčit šlapadla a v kempu je možné domluvit i pronájem lodě. Rybník je hojně vyhledávaný milovníky windsurfingu, kiteboardingu či jachtingu. Je u něj i loděnice.

V areálu kempu mají děti k dispozici menší dětské hřiště u jednoho z bufetů. Nechybějí sprchy a hned na dvou místech sociální zařízení, vše skromnější, ale udržované, čisté. Chybí kuchyňka.

Umístění kempu je ideální hlavně pro milovníky pěší turistiky nebo cyklistiky. Okolím totiž vede množství značených tras a také Naučná stezka Dářská rašeliniště. V kempu se lze ubytovat i s domácím mazlíčkem, a to za symbolických 20 korun denně.

I když je vybavení kempu spíše základní, kompenzují to nízké ceny a také lukrativní umístění přímo na pláži rybníka.