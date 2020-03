Kvůli hluku mění Jihlava projekt na dopravní terminál, vzdát se ho nechce

Projektanti nyní pracují na technické studii nové komunikace od terminálu na Jiráskově ulici u Ferony. Ta doplní v současné době zpracovávané nové oznámení záměru.



Město požádalo o ukončení projednávání vlivu stavby na životní prostředí, takzvané EIA, protože původní projekt na propojení Hamerníkovy ulice silnicí přes park Keťásek by nevyhovoval hlukovým limitům. Příliš vysoké by bylo i dopravní zatížení.



„Ochrana bytových domů by byla příliš nákladná a projektanti proto nyní připravují projekt, jak dopravní zátěž rozložit i na jiné nové komunikace,“ sdělil radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).

Město Jihlava předpokládá zahájení stavebních prací na budování terminálu v roce 2023, terminál by mohl být čistě teoreticky v provozu v roce 2025.

Nyní také probíhají projektové práce na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

„Jakmile dokončíme projekt, podáme nové oznámení záměru, které bude rozšířené o nové komunikace. Díky napojení na Jiráskovu ulici dojde k rozložení dopravní zátěže a projekt už by měl vyhovět i s respektováním stávající zástavby,“ doplnil Vymazal.

Mluvčí magistrátu Radovan Daněk upozornil, že zda se v Jihlavě podaří stavbu terminálu dokončit do roku 2025, záleží na řadě faktorů.

„Především na zpracovateli projektové dokumentace pro stavební povolení, na výběru zhotovitele stavby a také na zajištění spolufinancování z Evropské unie,“ vyjádřil se Daněk.

Správa železnic počítá s modernizací nádraží

Správa železnic (SŽ) znovu oznámila, že stále připravuje modernizaci železniční stanice Jihlava-město.

„Stavbou dojde k vybudování modernizovaného bezbariérového železničního nádraží včetně nové dvoupodlažní výpravní budovy. Výpravní budova bude sloužit jako zázemí pro cestující, dopravce a bude obsahovat i prostory - kanceláře - požadované městem Jihlava pro MHD a Krajem Vysočina pro autobusového přepravce,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

SŽ nyní podle ní zpracovává projektovou dokumentaci pro společné povolení pro oba záměry, která má být dokončena do konce tohoto roku.

„Následně se v druhé polovině roku 2021 předpokládá zahájení realizace stavby. Hlavní stavební práce budou probíhat v roce 2022 a dokončení stavby se předpokládá do poloviny roku 2023,“ dodala Friebová s tím, že současně SŽ připravuje v Jihlavě i samostatnou investiční akci „Jihlava ON - rekonstrukce“, která se týká rekonstrukce osobního nádraží.

Projektanti při přípravě dopravního terminálu nyní hledají řešení ve dvou různých směrech - jak ve stávajícím řešení dopravy udělat protihluková opatření a jak případně změnit samotný jeho dopravní systém.

Součástí úvah je stále napojení terminálu na okružní křižovatku u Havlíčkovy ulice pod Rozkvětem s tím, že silnice by měla obkroužit budovu předválečné sýpky nad křižovatkou a poblíž železnice se přiblížit k terminálu. Od terminálu pak má vést silnice dál podél kolejí k okraji parku Keťásek a tam se pak zřejmě bude větvit do dvou směrů - k Feroně u Jiráskovy ulice a k vyústění Hamerníkovy ulice u výškové budovy PSJ.

V současnosti je prostor budoucího terminálu pro silniční dopravu spojen s okolím pouze ulicí Legionářů. Problematickým bodem je obytný a obývaný dům před městským nádražím, který by podle hygieniků mohl být ohrožen hlukem překračujícím povolené limity.

„Jednou variantou je udělat tam protihlukové bariéry, nebo tudy dopravu organizovat tak, aby nebyla v takové míře, jak to dosud dopravní model předpokládal,“ řekl Vymazal.

Od loňska chráněnou sýpku bourat nebudou

Celý projekt terminálu od počátku sklízí kontroverzní reakce. Jeho kritici mu vytýkají zásahy do Sadů legionářů a parku Keťásek a donedávna ještě také uvažované bourání dnes již památkově chráněné zmíněné sýpky u Havlíčkovy ulice.

„Optimální z dopravního hlediska by bylo, kdyby se ta sýpka zbourala, ale situace se tam změnila, tak to nepůjde,“ komentoval to Vymazal.

Sýpka podle projektu brněnského stavitele Johanna Theimera v roce 1927 je přitom jednou z dominant této části města. Její součástí je unikátní konstrukce krovu od architekta Fridricha Zollingera. Na seznam státem chráněných kulturních památek byla sýpka zapsána loni na jaře.

Podoba nového dopravního terminálu byla zveřejněna už v září 2017:



VIDEO: Tak by mohl vypadat centrální dopravní terminál v Jihlavě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Město se podle Vymazala bez terminálu u městského nádraží neobejde. „Je to klíčová dopravní věc ve městě. Terminály patří ke každému většímu městu, které je jako Jihlava centrem zaměstnanosti,“ míní Vymazal.

Historicky daný problém městského nádraží, které není v současnosti uzlem železniční dopravy ve městě, protože vlaky od Českých Budějovic tudy jenom projíždějí na hlavní nádraží, kde se tři železniční směry stýkají, se podle Vymazala podaří vyřešit technicky.

„U hlavního nádraží terminál být nemůže, musí být blíž centru, aby lidé do centra mohli dojít pěšky, přesednout v terminálu na kolo nebo na MHD, kdežto hlavní nádraží je na okraji té zástavby,“ míní Vymazal.

Budova městského nádraží v Jihlavě dvakrát vyhrála ve čtenářské anketě MF DNES o nejošklivější místo krajského města. Loni SŽ nečekaně začala natírat přízemní část její fasády novou barvou a na nástupišti nechala obrousit oprýskanou barvu z dřevěného podhledu střechy.