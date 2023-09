Lidé v Třebíči i Žďáře od října za teplo ušetří, v Jihlavě vysoká cena zůstává

Například ve Velkém Meziříčí, kde teplo prostřednictvím plynové kogenerační jednotky dodává žďárská městská společnost Satt, odběratelé letos platili 1 586 korun za gigajoule (GJ) s DPH. Tato suma byla jednou z nejvyšších v kraji. Od září je však částka snížena bezmála o tisícovku, a to na 590 korun.

„Původní cena byla kalkulována v době největších turbulencí v energetickém sektoru ve své historii. Nastavena byla na nejhorší možný scénář – vládní strop ceny plynu, ke kterému naštěstí nedošlo. V této době mnoho obchodníků vůbec nebylo schopno nabídnout dodávky plynu, tudíž jsme byli rádi, že jsme mohli uzavřít smlouvu na dodávky plynu alespoň za spotové ceny, které však jsou zcela nahodilé a nepredikovatelné,“ popsal komplikovanou situaci z loňského listopadu Jiří Malý, ředitel divize Teplo společnosti Satt.

I proto byly teď ceny tak radikálně sraženy dolů. „Cílem je, abychom je srovnali, a dosáhli tak průměrné ceny. Ta se při současném vývoji cen zemního plynu pohybuje kolem tisíce korun za GJ bez DPH,“ objasnil Malý.

Vyjednávání se Žďasem

Méně peněz budou za teplo od října vynakládat rovněž lidé ve Žďáře nad Sázavou, kde Satt bere teplo pro řadu velkých sídlišť i komerčních objektů z teplárny místního strojírenského podniku Žďas. Jakožto distributorovi se povedlo Sattu vyjednat s firmou snížení cen, jež se poté v plné výši promítly do koncových částek. Z 1 025 korun tak cena klesla na bezmála 900 korun za GJ, včetně DPH.

Nové kalkulace platí v případě Meziříčí i Žďáru do konce letošního roku. Jaké budou ceny pak, zatím jisté není. V sumě se promítnou například i plánované investice. Každopádně plyn na příští rok už má Satt nakoupen.

„Povedlo se nám to za velice výhodnou cenu. Nakupovali jsme postupně, jak by se to mělo ostatně správně dělat, přes více jednotlivých tranší,“ nastínil Malý s tím, že ceny pro odběratele na rok 2024 budou oznámeny pravděpodobně během listopadu.

Mezi nejlevnějšími v Česku

Říjnem počínaje čeká změna plateb obyvatele Třebíče. Avizovala to společnost TTS energo, jež ve městě zajišťuje teplo spalováním biomasy. Ke snížení cen dospěla na základě vyhodnocení nákladů na výrobu tepelné energie za období od letošního ledna do července.

„Ve srovnání s koncem roku 2022, kdy jsme kalkulovali cenu na letošní rok a celou Evropou zmítala energetická krize, se nám povedlo omezit očekávaný nárůst vstupů pro naše zdroje. V současné době již máme na skladech dostatek paliva a jsme připraveni na topnou sezonu,“ shrnul Richard Horký, ředitel TTS energo. Od října bude firma zákazníkům účtovat cenu tepelné energie ve výši 715 korun za GJ s daní. I s původní letošní taxou 792 korun za GJ však patřila mezi nejlevnější dodavatele tepla v Česku.

Ředitel Horký přiblížil nynější cenovou změnu i formou modelového příkladu. Roční náklady na byt o velikosti 3+1 s plochou kolem 72 metrů čtverečních a spotřebou cirka 25 GJ za rok – za ohřev vody a topení, nynějším snížením ceny klesnou o zhruba dva tisíce, tedy z necelých 20 tisíc korun na osmnáct.

Brodské turbulence

Nemalé cenové turbulence zažili za poslední měsíce lidé v Havlíčkově Brodě. Na přelomu roku se tam cena tepla vlivem energetické krize v podstatě ztrojnásobila.

V prvním pololetí roku 2023 tak hradili odběratelé 1 549 korun za GJ. Od července však už tamní dodavatel – společnost Teplo HB, přistoupil ke snížení na 1 138 korun, a to na základě klesajících cen plynu na spotových trzích i díky nižší spotřebě v zimním období.

Jelikož k úpravě došlo nedávno, další změny zatím Teplo HB nepředpokládá. „Ceny už se letos měnit nebudou, níž nepůjdeme,“ uvedl jednatel společnosti Miroslav Sommer.

V Pelhřimově bez úpravy

Žádné úpravy cenových kalkulací neplánuje do konce roku ani společnost Iromez, dodavatel tepelné energie v Pelhřimově, jenž jako palivo využívá lesní biomasu.

„Vím, že některé teplárny teď před zahájením topné sezony upravují ceny – nahoru i dolů, ale nás se to tentokrát netýká,“ konstatovala Hana Zíková, jednatelka Iromezu.

Teplo firma dodává za 942 korun za GJ. Ve věrnostním programu, kam podle Zíkové spadá přes 90 procent klientů, však cena činí ještě méně – 846 korun s daní.

Draho v Jihlavě

V Jihlavě odběratelé tepla žádné úlevy pro své peněženky letos nepocítí. Jihlavské kotelny mají totiž plyn na rok 2023 již nakoupen za danou sumu, i nadále budou tedy lidé platit 1 310 korun za GJ. Pro rok příští již ale společnost pořizuje palivo za výhodnější částky.

„Pokud se něco neočekávaného nestane, předpokládáme snížení cen o zhruba 20 procent,“ sdělil Jan Diviš, jednatel Jihlavských kotelen.