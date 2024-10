Světlá obnoví tenisový areál včetně kabin a klubovny, kurty založí znova

Obnovu tenisového areálu připravuje radnice ve spolupráci s klubem už delší dobu. Před časem nechala zpracovat projekt. Podle starosty Františka Aubrechta by měl být dokončen během října. Týkat se bude generální rekonstrukce všech kurtů, šaten i klubovny.

„U všech šesti tenisových kurtů dojde ke kompletnímu snesení všech povrchových vrstev, obnovení drenáže a doplnění systému odvodnění i rozvodů vody,“ přiblížil předseda tenisového klubu Bohumil Kaněčka.

„Je to, jako bychom tenisové kurty budovali zcela znovu,“ doplnil ho Aubrecht s tím, že součástí zakázky bude i veškerá nová dlažba a povrchy v areálu. Zároveň mají na straně k řece vzniknout veřejné toalety, které by sloužily uživatelům zdejší cyklostezky. Zahájit práce by město mohlo už v příštím roce.

Kolik by měla rekonstrukce stát, zatím není zcela jasné. Hrubou částku dá až vyhotovený projekt, upřesní ji výběrové řízení na zhotovitele. Odhady prozatím hovoří o sumě přibližně sedmi milionů korun za rekonstrukci kurtů a o dalších osmi milionech na zázemí.

Dotace na zřízení koupaliště město zavrhlo

Město má příslib krajské dotace. Kraj Vysočina už dříve městům na svém území slíbil až 25 milionů korun na investice do sportovních areálů. Z toho by Světlá mohla velkou část prací uhradit. A ještě by měla na další chystané úpravy.

„Abychom dotaci využili naplno, připravujeme i rekonstrukci fotbalového stadionu. Chtěli bychom tam dobudovat hřiště s umělým povrchem,“ přiblížil Aubrecht. Náklady odhaduje na sumu kolem 25 milionů korun.

Naopak vedení města zavrhlo využití dotace na zřízení koupaliště. To by chtělo vybudovat na místě bazénu, který se začal stavět v devadesátých letech minulého století a nikdy nebyl dokončen. V souvislosti s dotací se o něm spekulovalo. „Tam se ale předpokládají náklady až k 250 milionům. Krajská dotace by toho moc neřešila,“ vysvětlil starosta.

Kvůli podmínkám krajské dotace musela radnice dva tenisové kurty od klubu odkoupit. Zatímco město již vlastní klubovnu se šatnami i první čtyři kurty položené hned před budovou, hřiště s čísly 5 a 6 rozkládající se o kousek dál před tenisovou halou patřila tenistům. Město však mohlo žádat o dotaci pouze na obnovu svého vlastního majetku. „Klub nám je prodal za symbolickou korunu,“ oznámil František Aubrecht.

Turnaje by rekonstrukce neměla ohrozit

Tenisový klub ve Světlé nad Sázavou patří k těm vůbec nejúspěšnějším na Vysočině. Malé děti i mladší žáci hrají nejvyšší českou soutěž. Starší žáci jsou pak účastníky druhotřídní Hradecko-pardubické soutěže čtyřčlenných družstev. Mladí světelští tenisté vozí trofeje i z mezinárodních turnajů.

Daří se i dospělým. Ti hrají Pardubický krajský přebor, což je druhá nejvyšší soutěž v Česku. Klub odchoval i řadu talentů. Mezi nimi třeba někdejšího mistra republiky Tomáše Cakla. V dávnější minulosti za Světlou sbíral vavříny i Augustin Žák, než dal přednost lednímu hokeji.

Podle Kaněčky by ale rekonstrukce areálu neměla soutěže a zápasy výrazně ovlivnit. „Budeme to vše řešit přímo se zhotovitelskou firmou, až bude vybrána. Naším cílem je ale postupovat tak, aby turnaje a soutěže nebyly nikterak narušeny,“ zdůraznil předseda tenisového klubu.

V případě rekonstrukce kurtů by měly práce probíhat po etapách tak, aby byla vždy alespoň část areálu tenistům k dispozici. Až dojde na práce v klubovně a v šatnách, hodlá klub zřídit zázemí alespoň dočasné a provizorní.