„Upřímně, nesledoval jsem to. Ale hned ten den mi samozřejmě psalo plno lidí,“ říká česká jednička Jiří Lehečka. „Myslím si, že je to strašně dobrá zpráva. Ať už celkově pro halu, pro Jihlavu, ale i pro český tenis. Je vidět, že je zájem. Jsme za to rádi a budeme se snažit, abychom předvedli dobré výkony.“
Od českého týmu se očekává jediné: hladký postup. Soupeř ze Švédska by neměl být neřešitelným problémem. A to ani v situaci, kdy domácím bude ze zdravotních důvodů chybět Jakub Menšík, který má problémy s břišním svalem.
„Kluci do toho musí jít s obrovským respektem. Protože už kolikrát se v Davis Cupu ukázalo, že ne vždy žebříčkové postavení úplně hovoří o tom, jak to opravdu je,“ uvědomuje si kapitán českého týmu Tomáš Berdych. „Výkony hráčů jsou mnohdy hodně odlišné. Ale kluci to musí zvládnout.“
Pomoct by mělo domácí prostředí a podpora z tribun. „Těšíme se moc. Nejlepší na Davis Cupu je, že si kluci mohou zažít domácí atmosféru. A plnou halu lidí, kteří je přijdou podpořit,“ usmívá se Berdych.
Jak se hraje Davis Cup
„Tím, že bohužel v Česku nemáme vůbec žádný turnaj ATP - což mi přijde jako strašná škoda - je Davis Cup jediná šance, jak se představit před domácím publikem. A hrát doma je vždy to nejlepší, co může být,“ těší se Lehečka.
„O to radši jsme, že jsme dostali možnost hrát v tak krásný hale jako tady v Jihlavě. Budeme se snažit si to užít, ale co je hlavní: vyhrát a zvítězit,“ má jasno.
Lehečka je podle vlastních slov připraven na pozici týmové jedničky. „Není to poprvé,“ bere věci s nadhledem. „Samozřejmě jsme doufali a čekali, že Kuba (Menšík) tady s námi bude. Bohužel, nestalo se,“ komentuje zdravotní patálie reprezentačního kolegy.
„Všichni chápeme, že zdraví je přednější. Teď se musíme soustředit na to, abychom se dobře připravili,“ pokračuje Lehečka. „Tak či tak máme super tým. Takže si myslím, že jsme určitě favorité.“
Šanci dostali další v pořadí: Maxim Mrva a Dalibor Svrčina. „Jsem samozřejmě moc rád, že mě kapitán znova vybral. Je mi líto, že to bylo na úkor zranění Kuby Menšíka, ale i tak je to pro mě skvělá příležitost,“ říká Mrva.
„Moc se na zápasovou premiéru těším,“ líčí Svrčina, kterého ohromilo místní prostředí. „Horácká aréna je super, všechno je skvěle zařízené - šatny, jídlo, hotel i perfektní povrch. Takovou domácí podporu, která nás čeká v Jihlavě, jsem ještě v Česku nezažil,“ dodal.