Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

  12:04,  aktualizováno  12:04
Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra světového tenisu v Horácké Aréně, při které domácí výběr vyzve Švédsko (v sobotu od 13:00, v neděli od 12:00) se stala hitem.

„Upřímně, nesledoval jsem to. Ale hned ten den mi samozřejmě psalo plno lidí,“ říká česká jednička Jiří Lehečka. „Myslím si, že je to strašně dobrá zpráva. Ať už celkově pro halu, pro Jihlavu, ale i pro český tenis. Je vidět, že je zájem. Jsme za to rádi a budeme se snažit, abychom předvedli dobré výkony.“

Od českého týmu se očekává jediné: hladký postup. Soupeř ze Švédska by neměl být neřešitelným problémem. A to ani v situaci, kdy domácím bude ze zdravotních důvodů chybět Jakub Menšík, který má problémy s břišním svalem.

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku české tenisty z pozice týmové jedničky povede Jiří Lehečka.
Kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych (na snímku) věří, že domácí celek úvodní kvalifikační kolo proti Švédsku zvládne i navzdory vynucené absenci Jakuba Menšíka (zranění břišního svalu).
Horácká aréna, super moderní hala v Jihlavě, bude utkání tenisového Davis Cupu hostit poprvé. Pět a půl tisíce vstupenek na víkendové duely Česko - Švédsko bylo vyprodáno během několika hodin.
„Kluci do toho musí jít s obrovským respektem. Protože už kolikrát se v Davis Cupu ukázalo, že ne vždy žebříčkové postavení úplně hovoří o tom, jak to opravdu je,“ uvědomuje si kapitán českého týmu Tomáš Berdych. „Výkony hráčů jsou mnohdy hodně odlišné. Ale kluci to musí zvládnout.“

Pomoct by mělo domácí prostředí a podpora z tribun. „Těšíme se moc. Nejlepší na Davis Cupu je, že si kluci mohou zažít domácí atmosféru. A plnou halu lidí, kteří je přijdou podpořit,“ usmívá se Berdych.

Jak se hraje Davis Cup

  • Na začátku roku má 28 zemí šanci získat trofej Davis Cupu. Dvě divoké karty a 26 zemí, které startují v kvalifikaci.
  • Kvalifikace se hraje ve dvou kolech - letos se 1. kolo koná po Australian Open na začátku února a 2. kolo po US Open v září.
  • Týmy, které zvítězí v 1. kole kvalifikace, postoupí do 2. kola, kde se k nim připojí jeden z držitelů divoké karty z loňského finále. Letos dostalo divokou kartu Španělsko, které skončilo v roce 2025 na druhém místě.
  • Vítězství ve 2. kole kvalifikace znamená, že si týmy zajistí místo ve finálové osmičce spolu s posledním zbývajícím držitelem divoké karty (Itálií).
  • Týmy, které prohrají v 1. kole kvalifikace, budou v září znovu soutěžit v baráži Světové skupiny I. Týmy, které prohrají ve 2. kole kvalifikace, budou soutěžit v 1. kole kvalifikace v následujícím roce.
  • Český tým v 1. kole kvalifikace v Horácké aréně v Jihlavě vyzve o víkendu Švédsko. V sobotu se hraje od 13 hodin, v neděli od 12.

„Tím, že bohužel v Česku nemáme vůbec žádný turnaj ATP - což mi přijde jako strašná škoda - je Davis Cup jediná šance, jak se představit před domácím publikem. A hrát doma je vždy to nejlepší, co může být,“ těší se Lehečka.

„O to radši jsme, že jsme dostali možnost hrát v tak krásný hale jako tady v Jihlavě. Budeme se snažit si to užít, ale co je hlavní: vyhrát a zvítězit,“ má jasno.

Lehečka je podle vlastních slov připraven na pozici týmové jedničky. „Není to poprvé,“ bere věci s nadhledem. „Samozřejmě jsme doufali a čekali, že Kuba (Menšík) tady s námi bude. Bohužel, nestalo se,“ komentuje zdravotní patálie reprezentačního kolegy.

„Všichni chápeme, že zdraví je přednější. Teď se musíme soustředit na to, abychom se dobře připravili,“ pokračuje Lehečka. „Tak či tak máme super tým. Takže si myslím, že jsme určitě favorité.“

Šanci dostali další v pořadí: Maxim Mrva a Dalibor Svrčina. „Jsem samozřejmě moc rád, že mě kapitán znova vybral. Je mi líto, že to bylo na úkor zranění Kuby Menšíka, ale i tak je to pro mě skvělá příležitost,“ říká Mrva.

„Moc se na zápasovou premiéru těším,“ líčí Svrčina, kterého ohromilo místní prostředí. „Horácká aréna je super, všechno je skvěle zařízené - šatny, jídlo, hotel i perfektní povrch. Takovou domácí podporu, která nás čeká v Jihlavě, jsem ještě v Česku nezažil,“ dodal.

