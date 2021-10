Ve Žďáře vzniká největší farma na 3D tisk betonu, dům zvládne za tři dny

18:34

Největší 3D tiskárna betonu v Česku a jedna z deseti největších na světě. To je nová farma ve Žďáru nad Sázavou. Revoluční technologie má pomoci modernizovat stavebnictví, nahradit řemeslníky a zlevnit i urychlit stavby. Firma ICE Coral chce „vytisknout“ kavárnu a do dvou let i celou alternativní školu.