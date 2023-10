Král sýrů slaví sto let. Dovezený camembert museli přizpůsobit české chuti

„Stoleté výročí výroby plísňových sýrů typu camembert je významným milníkem,“ říká Aleš Malenka, generální ředitel společnosti Savencia F&D v Čechách a na Slovensku.

Historie Krále sýrů se začala psát už během první světové války, kdy se do Československa dostala francouzská pochoutka camembert. Kdo její recepturu přivezl, už asi navždy zůstane záhadou. Delikatesa s bílou plísní na povrchu však zaujala mlékaře a sýraře na Přibyslavsku natolik, že se rozhodli pustit se do její výroby.

Po válce, roku 1923, proto v Hesově založili mlékařské družstvo Pribina, které začalo vyrábět Přibyslavský camembert. Silně aromatický sýr však bylo třeba přizpůsobit chuti českých labužníků.

Rok 1946 – patent na Hermelín

Hesovští sýraři přišli s vlastní úpravou původní receptury. Začali používat pasterované mléko a jiný druh plísně.

Pro tento svůj produkt si nechali v roce 1946 patentovat vlastní název – Hermelín. Novému sýru se skvěle dařilo a postupně se začal prodávat na území celého Československa.

„Dnes již plísňové sýry typu camembert nenazve nikdo jinak než hermelín. Hermelín se tak postupně stal označením pro celou kategorii,“ podotkla mediální zástupkyně společnosti Savencia Michaela Procházková.

Přímo pod značkou Král sýrů se hesovský výrobek prodává od roku 1993. To tehdejší Pribinu koupil uznávaný francouzský sýrařský odborník Jean-Noël Bongrain. Označení má vyjadřovat prémiovou kvalitu pochoutky. Dnes je vnímána jako delikatesa, jejíž krémová chuť a konzistence se hodí k vybraným druhům vín.

„Oslavujeme dlouholetou tradici Krále Sýrů a zároveň si připomínáme, že přestože se doba mění, my zůstáváme věrní našim hodnotám a děláme vše pro to, abychom spotřebitelům dopřáli zážitek ze skvělého sýra,“ nechal se slyšet ředitel Malenka.

Kulaté výročí výroby tohoto druhu sýra v hesovském závodě připomíná Savencia novou limitovanou edicí obalů. Ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace vznikly obaly, jež zdůrazňují historii a tradici značky.

„Každý ze speciálních designů je věnován jednomu desetiletí od 30. let až do 80. let 20. století,“ dodala Procházková.

„Jsme nadšeni z návrhů, které studenti připravili. Ukazují, že i po sto letech naší existence jsme otevřeni inovacím a novým nápadům. Jsme hrdí na to, že můžeme tyto návrhy představit našim zákazníkům,“ doplnila Pavlína Valko, manažerka značky Král sýrů.