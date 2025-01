Po pacovské chce spolek zachránit i synagogu v Kamenici, nejmladší v Česku

„Oslovili jsme evangelickou církev s tím, že jsme jim za synagogu nabídli milion korun. Odkoupili bychom ji. Oni ji jsou ochotni prodat, ale za vyšší cenu – přes dva miliony korun. Dohadujeme se tedy o ceně, a pokud se dohodneme, podepíšeme snad začátkem léta smlouvu o smlouvě budoucí a spustila by se sbírka, kde by se ty peníze daly dohromady,“ přiblížil předseda spolku Tikkun Pacov Pavel Tychtl.

Církev evangelická je rozhodnuta synagogu prodat, protože pro ni nemá využití. Chce však návratnost peněz, které do ní v poslední době vložila – nechala tam přivést vodovod a kanalizační přípojku.

Cílem snahy Tikkunu o koupi synagogy je podle Tychtla budovu zachránit před komerčním prodejem a provozovat ji jako pietní místo vzpomínky na pacovskou židovskou komunitu. Měla by tam být také umístěna expozice k tématu.

Milion je cena ztrátová, namítá církev

Evangelická církev bude prodej nemovitosti a její cenu projednávat na svém výročním shromáždění 16. března a také ve svém seniorátním výboru. „Cena milion korun by pro nás byla nesmírně ztrátová, ještě když si započteme darovací daň, a navíc nyní jsme do toho vložili 250 tisíc korun na přípojky,“ podotkl farář ČCE v Jindřichově Hradci Michal Kitta.

Kanalizační a vodovodní přípojka byla podle něj nutná. „Jakýkoli další majitel by to pro libovolné využití stejně musel řešit. Voda tam byla jen na dvoře ze studny,“ řekl Kitta.

Církev původně měla v úmyslu nevyužívanou nemovitost upravit na rodinný dům. Tyto aktivity však po iniciativě na odkup od spolku Tikkun pozastavila. „Tikkun nás požádal, abychom zatím stavbu nenabízeli realitní kanceláři a nedělali tam žádné stavební zásahy s tím, že v červnu nebo červenci nám nabídnou smlouvu, že ty prostředky v té výši seženou,“ popsal Kitta.

Tikkun si na určení hodnoty nemovitosti také nechá provést vlastní cenový odhad.

Nejmladší předválečná synagoga

Kamenická židovská modlitebna je známá jako nejmladší předválečná synagoga v Čechách. V Tyršově ulici byla postavena v letech 1937 až 1938, po nástupu nacismu byla uzavřena. Kamenická židovská komunita zanikla s rokem 1940. V roce 1949 byla stavba prodána Českobratrské církvi evangelické. Církev ji v roce 1974 opravila a donedávna využívala.

Památkáři se zabývají iniciativou na její zapsání mezi státem chráněné památky. „Díky skutečnosti, že synagoga byla dokončena v roce 1938 coby poslední v Česku před 2. světovou válkou, je stavba zároveň symbolickým mezníkem v historii židovské komunity,“ komentoval loni řízení o zpamátnění synagogy ředitel Národního památkového ústavu v Telči Libor Karásek.

29. července 2024

Spolek Tikkun je sice iniciátorem odkupu synagogy, ale sám by v prodeji nefiguroval. „To už by bylo na náš spolek moc. Byl by založen jiný spolek přímo v Kamenici, my bychom s ním na neziskové bázi spolupracovali, třeba při připomínce Dne židovských památek,“ řekl Tychtl. Tikkun bude i pomáhat shánět příspěvky do sbírky na odkup synagogy.

Připomněl, že ministerstvo kultury nedávno prohlásilo chráněnými památkami dvě židovské památky na Vysočině: synagogu v Habrech a rabínský dům v Pacově. „Tyto stavby bývají prakticky jedinými hmotnými připomínkami zaniklých židovských komunit, takže je nyní dobrá doba ty věci podpořit,“ míní Tychtl.

V Pacově dokončí fasádu a prozkoumají malby

Hlavní aktivitou spolku Tikkun je obnova synagogy v Pacově a nověji také zdejšího rabínského domu. „V synagoze budeme pokračovat s opravou poslední neopravené fasády. Máme podanou žádost na financování, a když to dobře dopadne, tak to letos uděláme. Zároveň chceme udělat průzkum výmaleb interiéru a na stropě je postupně začít odkrývat a zakonzervovat je, protože se tam zdají dobře zachované. Příští týden je začnou odkrývat restaurátoři,“ přiblížil Tychtl.

Loni v říjnu členové spolku Tikkun nechali v pacovské synagoze odkrýt zazděné výklenky na východní straně a vchod na ženskou galerii. V další fázi budou zachránci synagogy řešit její odvlhčení.

Rabínský dům a přilehlou někdejší židovskou školu na Malovcově ulici v Pacově v říjnu ministerstvo kultury prohlásilo za nemovitou kulturní památku. Spolek Tikkun tam provádí prohlídky.