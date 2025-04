Přibyslav přijde o skládku. Svoz odpadu se změní, pohodlná a levná doba končí

Ještě v letošním roce mají domácnosti ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku zajištěn svoz odpadu každý týden. Pokud nechtějí, nic je nenutí odpad třídit. Popeláři obsah popelnic naloží a vysypou o pár kilometrů dál na skládce v Ronově, která městu patří.

Při poplatku 250 korun za osobu v loňském roce za svoz a uložení odpadu Přibyslav na každého občana doplatila dalších 950 korun. Dovolit si to mohla jen díky skládce. Jan Prchal odbor výstavby a životnísho prostředí MÚ Přibyslav

Za to občané zaplatí paušálně jen 250 korun na osobu a rok. O takové ceně se může obyvatelům jiných obcí a měst na Vysočině jen zdát. Mnohde, i když se lidé snaží třídit seč můžou, je vyvážení odpadků přijde i na více než pětinásobek.

Přibyslav je specifická. Ronov nad Sázavou je její místní částí. A právě zde je už desítky let v provozu velká skládka komunálního odpadu. Dokonce jedna z největších na Vysočině, kam se vozí smetí z velké části Havlíčkobrodska a Žďárska.

Město na každého doplácí skoro tisícovku

Provoz skládky generuje desítky milionů korun ročně. Po desetiletí si jimi Přibyslav vylepšovala rozpočet. A díky nim mohla stanovit občanům tak nízké ceny za svoz odpadu.

Jenže svět se mění. Už v posledních letech čím dál větší podíl zisku skládka odvádí státu, na město zbývá méně a méně. A od roku 2030, do kdy má ukládání odpadu na skládky skončit, tento penězovod vyschne úplně.

„Je třeba si uvědomit, že při poplatku 250 korun za osobu v loňském roce za svoz a uložení odpadu Přibyslav na každého občana doplatila dalších 950 korun. Dovolit si to mohla jen díky skládce,“ uvedl Jan Prchal z přibyslavského odboru výstavby a životního prostředí.

Proto vedení Přibyslavi chystá sérii změn a opatření, jak se s předpokládanou situací vyrovnat. Zavádět je chce postupně. To kvůli tomu, aby později na občany náhlá změna nepadla najednou a v plné výši. I tak bude proměna odpadového hospodářství pro Přibyslavské doslova revolucí.

Nádoby na plast a papír do každého domu

Už od příštího roku město zavede svoz komunálního odpadu pouze jednou za čtrnáct dní. Zároveň zavede takzvaný systém door-to-door. Občanům radnice rozdá kontejnery na plast a na papír, aby si už sami v domácnosti odpad alespoň základním způsobem vytřídili.

Tyto nádoby bude opět po dvou týdnech vyvážet jako klasické černé popelnice. „Půjde to stylem komunál – plast – komunál – papír – komunál – plast a tak dále,“ popsal Prchal. Ke stejnému systému se v posledních letech přidává stále více měst na Vysočině i po celé republice.

Vedení města si slibuje, že takovým způsobem se zároveň zlepší vytříděnost odpadu. Zkrátka že obyvatele města, kteří to dosud řešit nemuseli, naučí třídit. „Při nedávné analýze popelnic jsme zjistili, že padesát procent jejich obsahu by se dalo snadno dále vytřídit. To je vysoko nad průměrem a čísly, kam se chceme dostat,“ podotkl Prchal.

Podle místostarosty Michaela Omese nádoby na tříděný odpad rozdá město lidem zdarma během podzimních měsíců. Zatím se uvažuje, že by jejich odběr byl dobrovolný a týkal by se jen rodinných domů. „Aby byl systém funkční, potřebovali bychom, aby se přihlásilo alespoň 500 domácností. Předběžný zájem jich dosud projevilo kolem 250,“ sečetl.

Z města zmizí polovina veřejných kontejnerů

Přimět další by mohlo i chystané zrušení části veřejných kontejnerových hnízd. Logicky, když občané odpad vytřídí doma, tolik žlutých a modrých kontejnerů v ulicích už nebude potřeba. „Po městě máme takových stání celkem 32. Na polovině z nich žluté a modré kontejnery zrušíme,“ nastínil Jan Prchal.

Vyřešená dosud není situace s bytovými domy. Není technicky možné, aby v každém bytě byla stolitrová popelnice na tříděný odpad a jeho obyvatelé ji co dva týdny tahali po schodech k vývozu. Aby každý byt měl tři své popelnice, na to před domy není místo. A aby se do systému začlenil dům jako celek, musí s tím souhlasit naprosto všichni jeho obyvatelé, což se často nestává.

Ani s těmito opatřeními se ale občané Přibyslavi zvýšení poplatku za svoz odpadu nevyhnou. Výše těch nových od příštího roku ještě známá není. „Bude to zřejmě výraznější částka, ale ne nikterak razantní. Chtěli bychom, aby domácnosti začleněné do systému door-to-door měly určité slevy,“ podotkl Omes s tím, že konkrétní návrhy teprve budou předloženy k projednání.

I nadále však vedení radnice počítá s tím, že by lidé platili paušálně za obyvatele. Se stanovením poplatků v závislosti na velikosti vyvážené nádoby nebo hmotnosti odpadu se v tuto chvíli nepočítá.