Město Jihlava se v letošním roce během období vegetačního klidu chystá na rozsáhlé kácení stromů a dřevin. Opatření se týká suchých, odumírajících nebo výrazně poškozených jedinců, kteří by mohli ohrozit bezpečnost obyvatel. Seznam lokalit zahrnuje jak významná veřejná prostranství, tak konkrétní ulice v obytných částech města.
Pily se rozezní v lokalitě Skalka, na sídlišti Kollárova i v areálu Ústředního hřbitova. Kácení se však dotkne i mnoha konkrétních ulic, mezi nimiž jsou například U Skály, Demlova, Hamerníkova, Jiráskova, Březinova, Na Kopci, Vrchlického či Havlíčkova.

Výběr konkrétních dřevin není náhodný, ale vychází z podrobného šetření odborníků, podnětů od veřejnosti a také z nutnosti uvolnit prostor plánovaným stavbám a rekonstrukcím.

Kromě samotných stromů dojde k úpravám i v nízké zeleni. V lokalitách jako Kalvárie - U Břízek, Na Samotě, Dělnická nebo v ulici Zrzavého město přistoupí k rušení vybraných živých plotů. „Důvodem je jejich nevhodné umístění, špatně zvolený druh nebo zhoršující se vitalita,“ uvedla vedoucí oboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Vedení města zdůrazňuje, že kácení probíhá v souladu se zákonem a u vzrostlejších stromů mu předchází řádné povolení orgánu ochrany přírody. Zároveň radnice uklidňuje občany, že úbytek zeleně je pouze dočasný. V příštích letech je v plánu náhradní výsadba na místech, kde budou mít nové stromy dostatek prostoru a vhodné podmínky pro zdravý růst.

