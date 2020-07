Ve Světlé reznou a opadávají jehličnany. Nemůže za to kůrovec, ale mšice

„S velkou pravděpodobností je původcem hmyzí škůdce mšice smrková. Nejčastěji napadené jsou smrky pichlavé, jinak též nazývané stříbrné, výskyt se ale objevil už i na dalších jehličnanech,“ informovaly na webových stránkách města Lucie Kovaříková z odboru životního prostředí a Gabriela Poulová z odboru majetku.



Napadené stromy se začaly objevovat po celém městě už na počátku roku. Stále jich však přibývá. Nynější škody už vedení města označuje za rozsáhlé.

„Nejvíce postižených stromů je v Lánecké a Sázavské ulici, ale také na městském hřbitově,“ doplnila mluvčí úřadu Blanka Sedláková.

Napadení se projevuje barevnými změnami na jehličí. To zprvu začalo mít nažloutlé a černé skvrnky, až postupně celé mění barvu na rezavě hnědou. Takto zahnědlé jehlice následně masivně opadávají.

„Změny se projevují od kmene ke špičkám větví. Jako první jsou likvidovány nejstarší jehlice. Ty jsou navíc pokryty medovicí, kterou mšice vylučují. Na první pohled je tedy napadení mšicí možné zaměnit za uschnutí dřeviny,“ popisují Kovaříková s Poulovou.

Ošetření proudem vody nebo chemickým postřikem

Nemusí se ovšem jednat o nevratné poškození. Stromy, na rozdíl od napadení kůrovcem, není nutné ihned kácet. Smrky mají v tomto případě velice dobré regenerační schopnosti a se mšicemi se dokážou vypořádat.

„Odborná literatura v tomto směru radí provést jako první opatření proti dalšímu šíření mšic postřik proudem vody. Tím se napadené jehlice se mšicemi odstraní z dřeviny. Možné je i aplikovat chemický postřik,“ vysvětluje Kovaříková.

Neznamená to ale, že by nyní začaly po městě jezdit cisterny s vodou a pracovníci starající se o zeleň sprchovali stromy. Období vhodné k postřiku či ostříkání stromů už totiž město propáslo. Provádí se hlavně u mladších stromů zpravidla v období od března do dubna. Nyní by hrozilo, že zákrokem utrpí další malí živočichové, kteří se těmito škůdci živí.

„Stromy budou muset nějak přečkat podzim a zimu a na jaře je budeme moci ošetřit. Věříme, že to zvládnou,“ vzkázala Sedláková.

Aby se stromy dokázaly se škůdci snáze poprat, doporučuje je městský úřad častěji zalévat. Hlavně by se tak mělo dít při srážkově chudším období na sklonku léta. Vyzývá k tomu i obyvatele.

„Předpokládáme, že většina dřevin se s tímto poškozením vyrovná a i nadále bude na stanovišti prospívat,“ dodala Gabriela Poulová.