Kraličtí chtějí proslavit hrušeň, pod níž se debatuje přes 150 let

„Takový nádherný strom si zaslouží být v soutěži. Jeho hrušky jsou dobré na sušení i do ovocných knedlíků. A hlavně tato hruška sloužila našim tetkám, aby si pod stromem sedly a debatovaly o všem, jak už to bývá. Ten strom už slyšel věcí,“ říká s úsměvem kralický starosta Emil Dračka, který strom do soutěže přihlásil s podporou školy, školky a mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice.

Hrušeň sice roste na obecním pozemku, ale podle starosty historicky patří k sousednímu domu. „Strom vysadil praděd paní Procházkové, která bydlí v sousedním domě se zdobenou fasádu. Je to jeden z nejhezčích domů v Kralicích,“ míní starosta.

Pod stromem nechala obec při stavbě vodovodu udělat pítko, je tam i nízká kamenná zídka s deskou, na níž je citát z bible.

Podle Nadace Partnerství, která tradiční anketu vyhlašuje, jde o hrušeň obecnou „amanliskou“. To by starosta ještě rád prověřil.

„Není to na sto procent. Pořád se dohadujeme, jaká je to přesně odrůda, plánuji oslovit odborníka,“ prozradil. Finále ankety Strom roku už je dobrý důvod k tomu, aby si v Kralicích udělali jasno.

Po fotografování čeká hrušeň i natáčení klipu

Ptát se, jaká bude letošní úroda, je předčasné. „Hrušeň odkvetla pěkně, uvidíme, jestli přijdou nějaké kroupy. Plody dozrávají na konci prázdnin,“ popisuje Emil Dračka.

O hrušeň je teď zájem. Po květnovém setkání místních se zástupci Nadace Partnerství a oficiálním fotografování ji ještě čeká natáčení videoklipu, brzy přijede za školáky moderátor Vladimír Kořen, který je propagátorem ankety.

Své favority můžou lidé podpořit na webu stromroku.cz a pomocí DMS zpráv. „Díky tomu přispějí na výsadbu nových stromů a péči o ně. Vítěz se dočká nejen prestižního titulu, ale i odborného ošetření zdarma a postupu do celoevropského kola soutěže,“ uvedl David Kopecký z Nadace Partnerství.

Aby sousedská hruška v soutěži uspěla, budou muset místní zapracovat na propagaci a oslovit lidi dál než za hranicemi obce s tisíci obyvateli. Třeba to Kraličtí dotáhnou alespoň na druhé místo, jako se to povedlo před třemi roky v sousední Náměšti s Žižkovým dubem.