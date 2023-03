Ekologie, pedagogika, bezpečnost. Vysočinské střední školy nabízejí nové obory

Zatímco většina žáků devátých tříd základních škol teď usilovně piluje češtinu a matematiku, aby za necelý měsíc uspěli u jednotných přijímaček na střední školy, patnáctiletý Tomáš z Jihlavy se už nemusí tolik stresovat. V lednu totiž úspěšně složil talentové zkoušky na umělecké škole.

Ví tedy, že jednu ze dvou škol, které si do přihlášky zadal, má už jistou. Přesto bude zkoušet i klasickou přijímací zkoušku 13. dubna na jinou střední školu v Jihlavě.

„Kam nakonec nastoupí, se rozhodne až podle toho, jak dopadnou přijímačky. To, že už má jednu školu jistou, je pro něj psychická výhoda a už se tolik z přijímaček nestresuje,“ říká jeho matka, paní Pavla.

Jeho rodiče přiznávají, že školy vybírali takticky, a to vzhledem k populačně silnému ročníku, který letos ze základních škol vychází.

„Umělecká škola, kde se rozhoduje na základě talentu a přihlášky se podávaly už v listopadu, byla spíš taková rezerva. Obávali jsme se velkého množství dětí, které se letos na školy hlásí, a nechtěli jsme, aby syn nakonec skončil někde na učňovském oboru, který by ho nebavil,“ dodávají s tím, že rozhodující ve výběru škol byl v jejich případě i nižší podíl matematiky ve výuce.

Na střední školy se hlásí o čtyři stovky dětí víc

Podle údajů vysočinského hejtmanství podalo letos přihlášky na střední školy 5 182 deváťáků, což je o 386 víc než v předchozím roce. Rozeslali celkem 11 290 přihlášek. Každý uchazeč si může podat dvě přihlášky na střední školy s jednotnou přijímací zkouškou. Pokud se ale přihlásí na školu, kde je předpokladem talentová zkouška, má možnost si podat přihlášku až na další dvě školy bez talentové zkoušky a celkem tak mít až čtyři přihlášky.

V prvních ročnících středních škol na Vysočině je pro budoucí středoškoláky od září připraveno šest a půl tisíce volných míst. „Zcela rozumím obavám žáků devátých tříd a jejich rodičů v souvislosti se zvyšujícími se počty uchazečů, ale jsem přesvědčen, že každý žák najde vhodný obor, i když to nebude hned jeho první volba,“ ubezpečuje krajský radní pro školství Jan Břížďala (Piráti).

Na populačně silný ročník, který končí základní školu, kraj zareagoval například navýšením počtu tříd v prvním ročníku jihlavského gymnázia. Větší počet žáků přijme třeba i třebíčská průmyslovka do oboru energetika a elektrotechnika. Oba tyto obory měly dlouhodobě vysoký převis uchazečů.

Deváťáci letos mohli vybírat i z několika úplně nových oborů. Patří k nim mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení na průmyslovce ve Žďáře nad Sázavou. Pak ještě obor zemědělské práce na střední škole v Bystřici nad Pernštejnem nebo mechanizace a služby ve Velkém Meziříčí. Novinkou je i zahájení středoškolského vzdělávání na soukromé Montessori škole v Polné. Studentům nabízí studium ekologie a životního prostředí.

Studenti hledají školy hlavně v okolí bydliště

Na jaké obory se tedy letos deváťáci nejvíce hlásí? A projevil se vysoký počet uchazečů na preferenci jiných oborů než v minulosti?

„Pokud si dávají přihlášky na gymnázium, volí obvykle dvě školy v nejbližším okolí. Rozdíl je i v pohlaví. Zatímco chlapci si jako druhou možnost vybírají technická lycea nebo průmyslové školy, děvčata jako druhou variantu zkouší obchodní akademie,“ uvedl Břížďala.

Velký zájem bývá podle něj rovněž o umělecké obory, kde je přijetí na základě talentové zkoušky. „Konkrétně nejvyšší převis je dlouhodobě v oboru užitá malba na Střední uměleckoprůmyslové škole Helenín,“ poznamenal.

Podle údajů ze škol, jež má Kraj Vysočina k dispozici, je největší zájem o maturitní obory informační technologie, bezpečnostně správní činnosti nebo již zmiňovaná gymnázia a obor elektrotechnika–energetika. U učebních oborů pak u uchazečů vedou obory reprodukční grafik, mechanik, opravář motorových vozidel a i další „auto-moto“ obory.

Na vrcholu zájmu je rovněž obor předškolní a mimoškolní pedagogika, který jako první státní škola v kraji začíná od nového školního roku nabízet Gymnázium a Střední odborná škola Telč.

„Tento obor je dlouhodobě žádaný. Studují na něm hlavně dívky a převis uchazečů na škole v Telči je nyní enormní,“ připomenul Břížďala. Podle něj to souvisí i s tím, že studium tohoto oboru na krajem zřizované škole je bez úhrady školného, na rozdíl od soukromých škol, kde se za studium platí.

Přihlášku na předškolní a mimoškolní pedagogiku si podle ředitelky Lenky Procházkové podalo 62 uchazečů. „Otevírat budeme jednu třídu se třiceti žáky,“ podotkla.

Perspektivní jsou i bezpečnostní studia

Jsou ale i učební obory, kde je zájem jenom v řádu jednotek. Podle Břížďaly jde hlavně o některé technicko-řemeslné či stavitelské obory. Perspektivu vidí ale například v učebním oboru reprodukční grafik, který by chtěl kraj v budoucnu rozšířit.

„Absolvent je připraven dělat sazbu tisku, ale tito zaměstnanci jsou žádaní například i pro jednoduchou IT správu nebo v oblasti marketingu. Obor bychom chtěli nabídnout při střední škole v Ledči nad Sázavou. U absolventů je velmi nízká míra nezaměstnanosti. Dáváme tomuto oboru maximální zelenou a vnímáme ho jako perspektivní,“ doplnil.

Další chystanou novinkou v oblasti středního vzdělávání, která má před sebou jen několik administrativních úkonů, je obor bezpečnostní a právní studia na škole v Třebíči. Břížďala vidí potenciál hlavně kvůli strategickým zaměstnavatelům, kteří by tyto absolventy uvítali. Jde o Jadernou elektrárnu Dukovany, vojenskou základnu v Náměšti nad Oslavou i věznici v Rapoticích.

Z dalších plánovaných novinek, jimiž by chtěl kraj rozšířit počet oborů, je studium informační technologie na průmyslové škole v Havlíčkově Brodě. „Je to jediné okresní město, kde tento obor aktivně nevyučujeme. Vnímáme to jako zajímavou příležitost pro studenty,“ dodal.