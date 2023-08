Středoškolákům se nechce hned do práce, na Vysočině proto nově vzniknou lycea

Stále méně studentů odchází po absolvování střední školy do zaměstnání. Většina z nich zkouší další studium na vysokých školách. Tomu však podle odborníků neodpovídá současná koncepce středoškolského vzdělávání a zejména malé zastoupení všeobecných oborů.

„Trend je skutečně takový, že žáci sahají po všeobecněji zaměřených oborech a oddalují nástup do zaměstnání,“ říká krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala (Piráti).

Synonymem všeobecného vzdělání, které připravuje studenty na vysoké školy, jsou gymnázia. I z toho důvodu patří v posledních letech k těm nejžádanějším. Na zvýšenou poptávku i fakt, že ze základních škol vycházejí populačně silné ročníky, kraj zareagoval při letošních přijímacích zkouškách navýšením kapacity na jihlavském gymnáziu.

V dalším období se podle Břížďaly počítá i s využitím maximální kapacity 120 žáků, namísto nynějších 100 na gymnáziu sdruženém pod Akademií ve Světlé nad Sázavou a na Gymnáziu v Novém Městě na Moravě u tříd se sportovní přípravou.

Zájem roste o technicky zaměřená studia

Novým trendem je pak vznik lyceí. „Poslední přijímací zkoušky na střední školy ukázaly, že budoucí středoškoláci mají vedle gymnázií zájem i o odborně zaměřená lycea. Například od září se na Obchodní akademii a Gymnáziu Pelhřimov otevřou hned dvě třídy ekonomického lycea. Zvýšený zájem byl i o technická lycea u stavební průmyslovky v Havlíčkově Brodě a průmyslovky v Třebíči nebo o zdravotní lycea v Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou,“ dává příklad radní Břížďala.

Co je lyceum Jedná se o čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou.

Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání. Většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Lyceální studium je koncipováno jako obecně odborné s výrazně vyšším podílem všeobecného vzdělávání než na středních odborných školách, avšak s nižším než na gymnáziích. Zdroj: Wikipedie

Nabídku všeobecných oborů vzdělávání od září 2024 doplní technická lycea u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava a také u žďárské průmyslovky.

Další ekonomické lyceum se plánuje na Obchodní akademii a Hotelové škole v Třebíči a zdravotní lyceum nabídne i další z krajských zdravotnických škol v Třebíči.

V oborové nabídce pro budoucí deváťáky bude nově i přírodovědné lyceum, které je už zapsané ve školském rejstříku u střední odborné školy OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS v Jihlavě.

„Je to staronová novinka, protože přírodovědné lyceum jsme už na škole měli. Před šesti lety jsme ho částečně nahradili oborem analýza potravin. Zkusíme teď přírodovědné lyceum nabídnout znovu, a to ve formě kombinované třídy. To znamená, že polovinu třídy by tvořilo přírodovědné lyceum, druhou polovinu analýza potravin,“ líčí záměr ředitel školy Libor Fasora.

V letošním školním roce měla škola naplněné všechny své maturitní obory hned po prvním kole přijímacích zkoušek.

„Mile nás překvapil zájem o obor ekonomika a podnikání, tradiční zájem je o praktickou sestru. Z učebních oborů vede obor kadeřník a kosmetička,“ dodal Fasora.

Překvapil zájem o pedagogické lyceum

Další novinkou v nabídce středoškolských oborů bude pedagogické lyceum, které vznikne na Střední odborné škole v Novém Městě na Moravě. Kraj podpořil vznik tohoto lycea na základě letošní obrovské poptávky po oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, který se od září otevírá při Gymnáziu a střední odborné škole v Telči.

„Zájem uchazečů byl enormní a na původně předpokládaných 15 míst bylo 62 přihlášek. Nakonec se otevřela celá jedna třída,“ připomíná Jan Břížďala.

„Když jsme si to vyhodnotili, řekli jsme si, že by bylo zajímavé tento obor rozšířit, jelikož doteď se pedagogické vzdělávání nabízelo jenom na soukromých školách, kde se platí školné, což může být pro někoho překážkou. Rozhodli jsme se tedy diagonálně na druhém konci kraje otevřít Pedagogické lyceum,“ dodává.

Nová lycea nahradí obory, které nejsou dlouhodobě poptávané. Na ústupu jsou například strojírenské obory.

„Naopak na vzestupu elektrotechnické. To je trend, který dominuje na průmyslových školách v Jihlavě, Třebíči a Žďáře nad Sázavou,“ uvedl příklad krajský radní pro školství.