Brodská hotelová škola otevře všeobecné lyceum. Bude první na Vysočině

K pokusnému ověřování tohoto nového oboru, které vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), se mohly školy samy přihlásit. Z celé republiky se do pilotního projektu zapojí celkem 32 středních škol.

Nový obor - lyceum Na rozdíl od gymnázií, která poskytují čistě akademické vzdělání se širokým záběrem vědních oborů, a od stávajících lyceí, ve kterých si žáci musí zvolit specializace hned na začátku studia, nový obor umožní žákům rozhodnout se o budoucím zaměření později.

Až 40 % disponibilního času v rámci studia bude vyhrazeno pro volitelnou oborovou orientaci, která může mít charakter praktických či aplikovaných aktivit.

Nový obor také výrazně podpoří přípravu žáků ke studiu jak na vysokých školách, tak na vyšších odborných školách. Zdroj: MŠMT

V Kraji Vysočina to bude jenom Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Na její všeobecné lyceum se mohou deváťáci hlásit již letos. „Přijímat budeme 25 studentů. Soudě dle četných dotazů ze stran rodičů je o obor zájem. Přihlášky se ale budou teprve podávat. Uvidíme, jak se nám podaří třídu naplnit,“ řekl ředitel školy Jiří Forman.

Cílem pilotního testování je ověřit rámcový vzdělávací program nového oboru, vyhodnotit školní vzdělávací program a dle výsledků testování je případně upravit tak, aby lyceum vhodně doplňovalo nabídku školy a zároveň reagovalo na požadavky samotných žáků i budoucích zaměstnavatelů.

Pilotní testování vyhlášené MŠMT skončí 31. srpna 2032. „Pokusné ověřování se týká pouze oborů, které nejsou zapsány v oborové soustavě. V případě úspěchu bude obor zapsán a škola jej bude moci zařadit ke svým stávajícím,“ objasnil Pavel Franěk (ANO), krajský náměstek pro školství.

Smyslem tohoto typu lycea je podle Fraňka nabídnout budoucím středoškolákům studium šíře orientovaného obecně odborného oboru, které je připraví na vyšší odborné i vysoké školy.

Kraj jednal s gymnáziem v Budějovicích

Podle Jana Břížďaly (Piráti), bývalého krajského radního pro oblast školství, jenž měl tuto oblast na starosti do října loňského roku, Kraj Vysočina měl zájem na tom, aby do pilotáže nového oboru vstoupila alespoň jedna škola z Vysočiny.

Přijímací zkoušky

na střední školy Podávání přihlášek: Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. 2025 do 20. 2. 2025 Termíny jednotných přijímacích zkoušek: Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia mají 1. termín v pátek 11. dubna 2025, 2. termín v pondělí 14. dubna 2025.

„Původně jsme jednali s Gymnáziem a Střední odbornou školou v Moravských Budějovicích. Nakonec jsme se dohodli na tom, že s ohledem na to, jak byly nastaveny podmínky samotné pilotáže, od toho upustí,“ uvedl Břížďala.

Jak dále uvedl, mile ho potěšila informace, že do ověřování oboru nakonec vstoupila brodská škola. „Výhodou je, že sídlí v okresním městě, které má vyšší spádovost uchazečů. Zároveň to je škola, která se nebojí nových výzev,“ dodal Břížďala.

Jak upozornil náměstek hejtmana Pavel Franěk, tato škola už má s podobnou výukou zkušenosti. „V letech 2009 až 2018 nabízela obor ekonomické lyceum, který tehdy dokázala naplnit i přes výrazný demografický pokles,“ připomenul.

Zaměstnavatelé marketing a komunikaci ocení

Podle Jiřího Formana má nové všeobecné lyceum širokou oborovou orientaci. „Absolvent by měl být flexibilní a měl by mít možnost uplatnit se ve více profesích. Kdybych to měl hodně zjednodušit, bude studium na úrovni mezi gymnáziem a současnými lycei,“ řekl.

Rozložení učiva tohoto nového oboru spočívá v tom, že 60 procent tvoří všeobecně vzdělávací základ. Zbytek tvoří disponibilní hodiny, které lze použít pro individuální profilaci žáků. „Z disponibilních hodin bude 40 procent věnováno prohlubování všeobecných předmětů a zbytek bude oborová orientace,“ vysvětlil Forman.

Ta bude v tomto případě zaměřená na marketing a komunikaci. „Komunikace je obecně velkým problémem dnešní mladé generace. Studenti se dále budou učit digitální marketing, event management, komunikaci se zákazníkem, sociální média či psychologii spotřebitele. To jsou oblasti, které současní zaměstnavatelé často poptávají. Spolupracovat budeme také s externími odborníky z praxe a zároveň počítáme s odbornými stážemi studentů v zahraničí,“ nastínil ředitel školy.

Velkou novinkou bude i takzvaná modulová výuka. „To znamená, že vyučování bude probíhat v určitých tematických blocích. Na určité téma budou studenti nahlížet a osvojovat si ho z více pohledů - například z pohledu matematiky, fyziky či třeba biologie. Bude to pro nás velká novinka. Bude to náročné z hlediska úvazků, ale i z pohledu klasifikace,“ přiznává Jiří Forman.

Vznik všeobecných lyceí má ale i své kritiky. Nesouhlasí s ním například Asociace středních průmyslových škol. Jak stojí v usnesení valné hromady, je tento obor nadbytečný. „Existuje obava, že zavedení tohoto programu může snížit zájem o odborné vzdělávání, což jde proti potřebám zaměstnavatelů a trhu práce,“ stojí v dokumentu.