Stávkovat? Nestávkovat? Připnout placky? Vysočina řeší podobu protestu škol

„Našemu odboru školství zatím nikdo nehlásil, že by se ke stávce chtěl připojit. Což ale samozřejmě neznamená, že to některé školy aučitelé neplánují,“ uvedl krajský radní Jan Břížďala (Piráti). „Je pravděpodobné, že postup chtějí ředitelé nejprve diskutovat s pedagogickými sbory. Ostatně teprve v úterý bylo oznámeno, že stávka je školskými odbory doporučovaná.“

Kraj, který je zřizovatelem středních škol, nyní bude prověřovat, jaký postoj ke stávce školy zaujímají.

Údaje o tom, kolik učitelů či škol se chystá stávku na Vysočině podpořit, nemá v tuto chvíli ani Krajský odborový svaz pracovníku školství (KROS PŠ). „Že bychom měli nějaká čísla na stole, to určitě ne,“ připouští předseda KROS PŠ pro Vysočinu Josef Bobek. „To bude aktuální až tak týden před tím. Takže určitě se to bude teprve vyvíjet.“

Podle Bobka bude záležet, jak k celé akci přistoupí ředitelé škol. „Ale aktuální situace je celkem neúnosná. Takže jsem se zatím nesetkal s názorem, že by byl někdo vyloženě proti stávce,“ tvrdí Bobek. „Rozhodující na misce vah, jestli se školy zapojí, nebo ne, bude to, jak se k tomu postaví asociace ředitelů a vůbec vedení škol.“

Ředitel má pochopení

Samotní ředitelé, které MF DNES oslovila, neměli ve středu představu o tom, jak se plánovaná stávka na jejich škole vyvine. „Vnitřní diskusi na toto téma jsme zatím nevedli. Momentálně tak nemám informace, kteří z učitelů by se přidali,“ uvedl ředitel Gymnázia v Havlíčkově Brodě Hynek Bouchal. „Do stávky jsou tři týdny, spousta věcí se do té doby určitě několikrát změní.“

On, podobně jako další ředitelé, však rozhodnutí o případném zapojení do stávky nechají na jednotlivých zaměstnancích školy. „Pokud se ke stávce budou chtít přidat, nebudu jim to mít nikterak za zlé. Naopak bych je chápal,“ pokračuje Bouchal.

„Je to rozhodnutí každého učitele,“ přidává se ředitel jihlavské Základní školy Seifertova Zdeněk Wohlhöfner. „Pokud mi zaměstnanci nahlásí, že budou stávkovat, moje povinnost je zařídit chod školy. Když jich bude většina a nebudu schopen zařídit organizaci školy, musím dát na vědomí rodičům, že škola nebude ten den fungovat. Ale je to příliš čerstvé, abych vám mohl říct, jak to bude.“

Jenom symbolicky?

Jasné v tuto chvíli není ani to, jakou formu stávky učitelé zvolí. „Domnívám se, že pokud se někdo připojí, tak to bude jen symbolicky. Například vyjádřením podpory umístěním placky na oděv,“ uvedl místostarosta Žďáru nad Sázavou Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).

„Osobně nejsem příznivcem řešení jakýchkoli záležitostí formou stávek. Myslím, že by se o věcech mělo spíše vyjednávat a navržená řešení by se měla umět vysvětlit. A až na základě toho činit nějaké radikální kroky,“ míní Břížďala. „Zde mi to přijde poněkud unáhlené, když ještě školy nemají ani výpočet rozpočtu na příští rok,“ dodal.

Odborový předseda Bobek by však preferoval důraznější výstrahu. „Problém je, že v momentě, kdy se tváříme, že sice budeme stávkovat, ale jen tím, že si dáme odznáček, si lidé myslí, že nám jde o to, abychom nepřišli o plat,“ říká Bobek. „Já to chápu u uklízeček, kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků, kteří mnohdy mají minimální mzdu. Ale plat učitele není až tak nízký, aby se jednodenní výpadek nedal přežít. Myslím, že forma našeho protestu musí být jasně vidět.“

Podle Bobka je však třeba správně vysvětlit veřejnosti, o co ve stávce jde. „Tento protest má jasně říct, že není o platech. To je to poslední. A pokud ano, tak především o platech nepedagogických pracovníků, protože ty jsou opravdu tristní. Ale jde o to, jak je školství zafinancované celkově,“ pokračuje odborář.

„Vadí nám především nekoncepčnost,“ říká Bobek, který na část úvazku pracuje pro Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). „Jsem v rozpoložení, že bych měl podporovat zároveň i zřizovatele škol, potažmo ministerstvo školství. Kvalita státního školství ale nemůže jít do kytek. A pokud to bude zafinancované tak, jak je to na stole, tak pohřbíváme státní školství,“ soudí.

Pracovníci školství zároveň chtějí na svou stranu získat podporu veřejnosti. „Jestli se nám to podaří, to ukáže až samotná akce,“ pokračuje Bobek. „Samozřejmě, je to o komunikaci. Věřím, že spousta rodičů to pochopí.“

Zároveň se brání argumentu, že si plánovanou stávkou berou odbory děti jako rukojmí. „Podle mě si je jako rukojmí v současné chvíli bere především vláda. Neuvědomují si, že by jejich prioritou mělo být právě školství,“ dodává Bobek.