Zájemci o parcelu si vystojí frontu. Pak si jí víc váží, míní starosta Žďáru

„Nepůjdeme cestou aukce a dražby, protože chceme dát šanci všem. Aukce většinou předpokládá, že si pozemky koupí ti nejbonitnější lidé. Chceme dát šanci lidem, kterým ekonomická situace aspoň trošku umožňuje pozemek získat,“ říká starosta Martin Mrkos.

Formu losování vedení města odmítlo jako netransparentní. „Varianta fronty je náročná, možná v některých aspektech nedůstojná, ale spravedlivá. Člověk si pak daného pozemku více váží,“ je přesvědčený Mrkos.

Město již dříve představilo katalog bydlení, jedním z připravovaných projektů je právě výstavba řadovek ve Vápenické ulici. Řadovky prodlouží již existující ulici dál přes Uhlířskou směrem k Mamlasovi.

„Jedná se o společný projekt s developerem, společností Unit Invest. Rezervace, uzavírání rezervačních smluv a kupní smlouvy budou realizovány na městském úřadě. Pozemky se budou prodávat za pevnou cenu 2 357 korun za metr čtvereční bez daně, rezervační poplatek bude 250 tisíc korun,“ uvedl starosta.

Pozemky jsou developera, jenž v lokalitě vybuduje také sítě.

Na zájmu se může odrazit nejistá situace

Jaký bude o parcely na Klafaru zájem, je těžké předjímat, situace na trhu se změnila. „Zájem by měl být vyšší než počet parcel, před rokem bych si na to vsadil. Ale vzrostly ceny stavebních materiálů a prací i hypoték, možná to některé zájemce odradí,“ zůstává starosta Mrkos opatrný v prognózách.

Stavebníci se budou muset držet regulativů nastavených městským architektem: dodržet uliční čáru, mít dům s rovnou střechou. „Majitel pozemku bude mít tři roky na to, aby od získání stavebního povolení stavbu zkolaudoval. Uživatelé nemovitosti budou mít minimálně deset let trvalé bydliště ve Žďáře nad Sázavou, tím sledujeme daňovou výtěžnost,“ vysvětlil Mrkos.

Půjde o pozemky o výměře zhruba 400 metrů čtverečních, se zastavitelností 30 procent. Podrobnější informace město zveřejní 1. srpna na svých oficiálních stránkách.

Před pěti lety se stejnou formou prodával stejný počet parcel v Barvířské ulici, zájem lehce překročil nabídku. První zájemci dorazili k úřadu o dva a půl dne dříve a ve frontě se až do spuštění rezervací střídali s rodinnými příslušníky.