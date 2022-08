Na arénu chybí Jihlavě půl miliardy. Najde investora, nebo projekt ukončí

Zřejmě až po zářijových komunálních volbách bude čekat nově složené zastupitelstvo těžké rozhodování o budoucnosti ledních sportů v krajském městě.

Ceny, za které jsou firmy ochotny postavit Horáckou arénu, jež má nahradit stávající stadion, se pohybují v rozmezí od 1,9 do 2,25 miliardy korun. To je o víc než půl miliardy vyšší částka, než s jakou město počítalo. Rozpočtová cena byla 1,3 miliardy korun. Do navýšení se promítlo zdražování v poslední době.

Jihlava zamýšlela arénu financovat z 600milionového úvěru, dále z půl miliardy korun od kraje a z dotace 300 milionů korun od Národní sportovní agentury. Kde vzít dalších minimálně 500 milionů korun, neví.

Podle radního Davida Bekeho (ODS) se bude nyní prověřovat několik cest, jak situaci řešit. Jednou z variant může být podle něj hledání soukromého zdroje pro spolufinancování či prověření možnosti vzít si od bank vyšší úvěr.

„Můžeme také stavbu rozdělit na etapy, můžeme se snažit o přesoutěžení, nebo můžeme jako jedno z krajních řešení projekt multifunkční haly ukončit a připravit variantu stavby malého zimního stadionu, který by Jihlava zvládla sama bez další finanční podpory,“ nastínil varianty Beke. „Za sebe chci ujistit veřejnost, že naší prioritou je novou multifunkční halu postavit, protože bude mít obrovský význam pro celý region,“ prohlásil Beke.

Kraj Vysočina už víc peněz nepřidá

Podle jihlavského zastupitele a zároveň hejtmana Vítězslava Schreka (ODS) by se město mělo pokusit hledat další zdroje financování, aby se projekt nezastavil. „Nabídky jsou v takovém středním formátu. Nenaplnily se katastrofické scénáře některých zastupitelů, kteří tvrdili, že bude cena kolem tří miliard korun,“ řekl Schrek.

Podle něj ale není příliš reálné, že by hejtmanství přidalo na arénu vyšší částku. „Nebyli jsme zatím městem vyzváni k další diskusi, ale myslím si, že v situaci, ve které jsme se ocitli především kvůli energetické krizi, budeme mít priority stanovené jinde. Půjde o to zajistit veřejné služby,“ dodal za hejtmanství.

I podle městského a krajského zastupitele Martina Hyského (ČSSD) je půlmiliardová podpora maximem, které kraj může poskytnout.

Většina oslovených jihlavských zastupitelů je k výstavbě nové arény spíše skeptická. „V tuto chvíli na to Jihlava nemá a obávám se, že ani bankám by se nechtělo do nějakého dalšího úvěru. Uvidíme, co se podaří současnému vedení města vyjednat. Já jsem bohužel skeptický. Mrzí mě to, těšil bych se na novou arénu, ale úplně reálně to zatím nevidím,“ řekl exprimátor a současný opoziční zastupitel Rudolf Chloupek (ČSSD).

Zastupitel Jaromír Kalina (KDU-ČSL) se domnívá, že s hledáním dalšího zdroje financování se mělo začít už dávno. „O tom, jaký je vývoj cen, vědělo město z jiných zakázek. Z pohledu města to podle mě není ufinancovatelné,“ podotkl.

Uložit projekt do skříně a opravit starou halu

Podle opozičního zastupitele Radka Popelky (ANO) je nyní projekt na křižovatce špatných cest.

„Nabízené ceny jsou tak vysoké, že na ně Jihlava jednoznačně nemá. Pokud bychom nezrušili výběrové řízení, musíme co nejdříve sehnat investora, který by nám poskytl částku přes půl miliardy korun,“ zamyslel se nad jednotlivými možnostmi.

„Další cestou je upravit projektovou dokumentaci. To znamená ubrat na kráse, přidat na praktičnosti a zkusit to vysoutěžit znovu. A pak je možnost, která mi přijde jako nejreálnější - odložit projekt do skříně a vrhnout se na opravu stávající haly,“ řekl Popelka.

Současný stav komplikuje fungování hlavně hokejové Dukle Jihlava. Horácká multifunkční aréna má totiž vyrůst na místě jejího stařičkého stadionu, který je v nevyhovujícím stavu a už tři měsíce zavřený. Dukla by tak měla od nové sezony hrát v azylech v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. A je otázkou, jestli se vůbec bude mít kam vrátit.

Legendární jihlavský obránce Milan Chalupa přesto nemá o budoucnost klubu obavy. „Jsem věčný optimista. Jestliže na to nejsou peníze, nová hala se stavět nebude a opraví se ta stará. Kdyby to město za ty peníze postavilo, hodně bych se divil. Navíc budou volby,“ poznamenal.