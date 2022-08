Třebíč za půl miliardy přestaví hokejový stadion s tragickou historií

„Předpokládané náklady na komplexní rekonstrukci jsou 530 milionů korun. Město požádalo o dotace Národní sportovní agenturu i Kraj Vysočina. Dotace mohou být ve výši až 130 milionů,“ přiblížila Irini Martakidisová, mluvčí radnice.

Předpokládaný termín stavby bude podle ní od dubna příštího roku do konce června 2025, stavba má tedy trvat dvě sezony. Projektová příprava na rekonstrukci probíhala čtyři roky. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci zimního stadionu, včetně veškerých technologií.

„To znamená samotnou budovu včetně střechy a vnitřních částí, vzduchotechniku, vytápění, chlazení, ledovou plochu, elektronické systémy, gastro technologie, interiér, mobiliář, terénní úpravy areálu, vodovod, kanalizaci, plyn, teplovod i elektřinu,“ vyjmenovala Martakidisová.

Celá aréna je podle vedení města v neutěšeném stavu. „Pokud bychom zimák neopravili a nepřizpůsobili jej tak současným potřebám, do pár let by se musel zavřít a Třebíč by o stadion přišla. Tohle nechceme dopustit. Byla by škoda nechat stadion zchátrat,“ uvedl starosta města Pavel Pacal (STAN, Pro Třebíč).

Dvanáct let to nevadilo, kritizuje opozice

Podle Blanky Kutinové, která je za uskupení Třebíč Občanům! v opozici, je doba od vyhlášení zakázky do podání nabídek příliš krátká.

„Naprosto chápu, že stadion je ve velmi špatném stavu, ale tahle koalice je u moci dvanáct let a 12 let jí to nevadilo, tak je velmi podivné, že to vypsali takhle těsně před volbami,“ řekla Kutinová.

Vedení třebíčské radnice oznámilo svůj záměr před pěti lety. Politici si tehdy udělali exkurzi zázemím stadionu. A viděli, že třeba malí hokejisté nyní trénují v neúnosných podmínkách.

Pád střechy nepřežili mladý hráč a brusič

Modernizace tohoto stadionu za minulého režimu má pohnutou historii spojenou s tragickou událostí. Cena díla byla tehdy odhadována na sedmnáct milionů korun. Průmyslové stavby Gottwaldov převzaly staveniště 2. června 1977.

Na počátku podzimu téhož roku začala jednání o zahájení hokejové sezony v dosud nezkolaudovaném areálu.

„Vratké dohody o bezpečnostních podmínkách provozu byly občas porušovány a 24. října ve 20.30 se dostavil tragický výsledek. Na výstavbě střechy byly použity zcela nově ocelové talířové spoje. Ty se použily zároveň také naposled, protože 24. října jeden z nich praskl a třísettunová střecha se zhroutila na ledovou plochu, kde v té době měli, ač nebyla stavba ještě zkolaudována, trénink dorostenci. Životem za tuto událost zaplatil šestnáctiletý hráč a sedmapadesátiletý brusič bruslí,“ uvádí na svém webu Horácká Slavia Třebíč.

Celá následující zima byla pak věnována odklízení stovek tun ocelových trosek, zatímco hokejisté trénovali v Náměšti.

Další zastřešování se rozběhlo v roce 1979. V srpnu 1980 došlo ke kolaudaci a na podzim se na stadion vrátily všechny třebíčské celky.