Jihlava hledá půl miliardy na arenu, prioritou je získání dalších dotací

Vedení Jihlavy řeší, jak se záměrem výstavby nové haly za minimálně 1,9 miliardy korun dál naloží. Variant, jak situaci řešit, je hned několik. Od dofinancování, vstupu soukromého kapitálu, přesoutěžení nabídek až po zastavení celého projektu a rekonstrukci stávající haly.

„Nejsme nuceni rozhodnout se okamžitě, ale během několika týdnů či jednotek měsíců. V té době se můžeme pokusit najít spolufinancování,“ řekl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS).

Jako nejlepší variantu vidí v získání dalších dotací. „Vypisují se nové programy a nové výzvy,“ upozornil náměstek primátorky.

Zároveň však neočekává, že by se z dotací získala celá chybějící částka. „Zřejmě by to mohly být nižší stovky milionů. Dále by pak mohli zastupitelé hlasovat o navýšení úvěru. Nejvýš o 100 až 200 milionů korun. To je maximum, které by nám dovolily banky a ekonomická situace města,“ zamyslel se Ryška.

Kombinací je podle něj více, včetně vstupu soukromého kapitálu. O této možnosti jedná radnice od jara. Náměstek Ryška mimo jiné potvrdil, že s žádostí o spolufinancování se město obrátilo například i na velké energetické firmy. „Primárně ale jednáme o financích z veřejného sektoru,“ poznamenal.

Stavba areny se stala předvolebním tématem

Původně jihlavská radnice počítala s tím, že halu postaví za 1,4 miliardy. Tomu odpovídalo i financování. Město plánuje úvěr na 600 milionů korun, půl miliardy přislíbil kraj a dotace od Národní sportovní agentury by měla činit 300 milionů korun. Vlivem inflace, války na Ukrajině a růstu cen energií i stavebního materiálu se ale vše prodražilo.

Už během výběrového řízení se spekulovalo o tom, že cenové nabídky firem, za něž by byly ochotny arénu postavit, budou mnohem vyšší než původní předpoklad. Obavy se potvrdily, když firmy zapojené do výběrového řízení nabídly výstavbu haly v rozmezí od 1,9 do 2,25 miliardy korun. Z pěti cenových nabídek je bodově nejlépe hodnocená nabídka s částkou 1,9 miliardy korun. Tu bude v následujících týdnech hodnotící komise dále posuzovat.

Výstavba HMA a komplikace, které to provází, se staly tématem blížících se komunálních voleb. Například nové sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem v otevřeném dopise zastupitele vyzvalo, aby se o aréně rozhodlo v referendu.

Politické hnutí Spolek za zdravou Jihlavu zase v jiném otevřeném dopise uvedlo, že stavbou arény se město na dlouhou dobu zadluží a že jde o megalomanský projekt, který si nemůže dovolit. „Jihlava potřebuje investovat do mnohem důležitějších věcí,“ stojí v listu.

Cena opravy se blíží příspěvku na novou halu

Jak však stávající náměstek primátorky Petr Ryška tvrdí, na radnici nejsou žádní hazardéři.

„Pro nás je prioritou rozvoj a obnova vodohospodářské a dopravní infrastruktury. Na druhou stranu vnímáme, že Horácká multifunkční aréna je velice důležitá pro další rozvoj Jihlavy. Pokud to bude v možnostech města, rádi bychom projekt uskutečnili,“ poznamenal.

Možné je ale i to, že projekt bude kvůli nedostatku peněz odložen. Pak by všechny dojednané dotace padly. Jednou z variant by mohla být oprava stávajícího stadionu. Podle Ryšky by to však nebylo příliš ekonomické. „Cena částečné opravy stadionu by dosáhla přibližně té výše, jako má město nyní připraveno na novou arénu. Muselo by se i znovu projektovat a soutěžit,“ dodal.

Horáckou multifunkční arénou se bude zabývat mimořádné zastupitelstvo 23. srpna a pak i poslední setkání stávajících zastupitelů před volbami. Zásadní rozhodnutí ale zřejmě ještě nepadne.

„Dovedu si představit, že stávající zastupitelstvo dá v případě arény nějaký návod, směr či dílčí rozhodnutí pro nové zastupitele,“ uvedl radní a manažer výstavby HMA David Beke (ODS).

Debatovat k tématu arény může také veřejnost v rámci veřejného setkání 29. srpna na jihlavské radnici.