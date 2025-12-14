Vlak odhodil na Pelhřimovsku auto do příkopu u trati, řidič je zraněný

  17:06,  aktualizováno  17:06
Deset lidí cestovalo ve vlaku, kterému na železničním přejezdu v obci Leskovice na Pelhřimovsku vjelo dvě hodiny po nedělním poledni do cesty osobní auto. Řidič auta se zranil, pasažéři vlaku i strojvedoucí jsou v pořádku.
Srážka vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v obci Leskovice na...
Další 2 fotografie v galerii

Srážka vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v obci Leskovice na Pelhřimovsku (14. prosince 2025) | foto: HZS Kraje Vysočina

Nehoda se stala na přejezdu zabezpečném pouze světelnou signalizací. „Při nehodě se zranila jedna osoba v osobním vozidle,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Srážka vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v obci Leskovice na Pelhřimovsku (14. prosince 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Ve vlaku podle ní cestovalo deset lidí, žádný z cestujících se nezranil. Provoz na trati v úseku Nová Cerekev - Pacov byl zastaven.

Příčinu nehody policisté vyšetřují, dechové zkoušky vyloučili u šoféra i u strojvedoucího pití alkoholu před jízdou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: