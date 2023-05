Největší jihlavský squat jen pár set metrů od centra je úplně jiný svět

Mezi zasvěcenými se říká, že pokud policie hledá v Jihlavě někoho ze sorty lidí z okraje společnosti, jde nejdříve pátrat do tohoto squatu. „Ten problém tam je už minimálně rok, víme o tom. Děláme tam kontroly, jenže prostor je soukromý, prakticky nehlídatelný,“ řekl ředitel jihlavské městské policie Jan Frenc.

Lokalitě se říká „Starý Jihlavan“. Nachází se totiž za oploceným areálem současného podniku Jihlavan na návrší mezi ulicemi Znojemská a U Větrníku. Výhodou toho místa pro ty, kteří se chtějí ukrýt před okolním světem, je, že je z okolí prakticky neviditelné. Chrání ho ze dvou stran terénní vlna, od Znojemské ulice budova současného Jihlavanu a od ulice U Větrníku plot z vlnitého plechu a menší zástavba.

Jedná se o pět větších opuštěných průmyslových objektů, které kdysi byly součástí Jihlavanu. Dnes jsou nevyužívané, z větší části prázdné a obývané lidmi z ulice.

Areál má vlastníka - s. r. o. Pod Větrníkem se sídlem v Třeboni. Majitel areál nijak nevyužívá. Vrata u vjezdu jsou sice opatřena zámkem s řetězem, jenže zbytečně, vrata jsou vysazená z pantů a leží na zemi.

Další vstupy na rozsáhlý brownfield z druhé strany návrší si bezdomovci vytváří vylomením branek v uličkách mezi garážemi z ulice U Větrníku. V době návštěvy redaktora MF DNES v minulém týdnu však tyto vstupy byly neprůchozí.

Město nemá v areálu pozemky ani kompetence

Budovy a jejich okolí jsou zaneřáděny odpadky a exkrementy, uvnitř žije či přežívá neurčitý počet lidí. „Město se snaží problém s částí areálu starého Jihlavanu intenzivně řešit. Komplikuje to fakt, že tam nemáme žádné pozemky, a tedy ani kompetence,“ sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Majitele areálu z třeboňské firmy se městu zatím nepodařilo kontaktovat. „Na výzvy k jednání o problému nijak nereaguje. Jediné, co mohlo město udělat, je zabezpečení jednoho z možných vstupů do areálu. Na pozemku města mezi garážemi v ulici U Větrníku jsme zavařili branku, a tím znemožnili vstup. Problematičtí jedinci si však do areálu našli cestu jinudy, což řeší i naše městská policie,“ dodal mluvčí Daněk.

O lokalitě ví i státní policie. „Patří mezi místa, na která se policisté zaměřují více. Řešíme zde například slovní a fyzická napadení, odcizení věcí či poškozování majetku,“ uvedla jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Hned u zmíněných vylomených vrat se nachází ten nejodpudivější z objektů. Posprejovaná budova bez oken, zvenčí i zevnitř obsypaná odpadky. Od této stavby vede pěšina dovnitř areálu. Ačkoli je jen deset minut chůze od centra města, místo je tak odlehlé, že nebudí pocit bezpečí ani ve dne.

Přežívá tu bláznivá žena, Morčák i Zlatozub

Pěšina vede k dalším budovám uvnitř brownfieldu - jsou zde opuštěné tovární haly či někdejší sklady kyselin či jedů. Dnes zde v prázdných místnostech žijí lidé na okraji. Někde bydlí, haly využívají jako toalety. Mezi PET lahvemi, jehlami od stříkaček, fekáliemi a dalším nepořádkem se povalují tu a tam i hračky. Žila zde totiž - a možná stále žije - duševně narušená žena, která prý pokládala hračky za své živé děti.

Žil zde i bezdomovec zvaný Morčák, jenž u sebe nosil morče. Či jiný muž zvaný Zlatozub podle zlatého zubu v ústech, považovaný svými kolegy prý za jakéhosi kápa. Převážně jde o společnost pijáků, která se denně schází v pouze 150 metrů vzdáleném parčíku u jižního východu z obchodního centra City Park. Městští strážníci jejich komunitu mají solidně zmapovanou.

Jenže v soukromém areálu squatu se strážníci nemohou bez zvláštního důvodu pohybovat. Proto se zdejšími obyvateli zabývají většinou až ve chvíli, kdy ti dělají nepořádek mimo areál squatu: dochází zde ke rvačkám, folklorem jsou opilci končící na záchytce, objeví se tu dezorientovaná zdrogovaná žena, která bloudí okolím a nemůže najít cestu do squatu.

A pak ve „Starém Jihlavanu“ žijí i lidé, kteří formálně patří mezi bezdomovce, ale jejich domov je právě tady, ve zpustlém brownfieldu. „Konzumují samozřejmě alkohol, ale nikoho neobtěžují, žijí si bokem a i oni se straní lidí na úplném dně, kteří přežívají ze dne na den,“ řekl Lukáš Černý, vedoucí jihlavské protialkoholní záchytné stanice.