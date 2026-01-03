Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Pozornost prosklené kvádry s podezdívkou upoutají na první pohled. Jsou přímo proti východům z podchodu na obou nově upravených nástupištích. Cestujícím stačí otevřít dveře. Uvnitř najdou závětří, několik lavic a odpadkový koš. Skrz skleněné stěny mají výhled po celé stanici, nemusejí se obávat, že by svůj vlak promeškali.
„Tento typ prosklené čekárny je primárně určen pro krátkodobé čekání na nástupištích pod zastřešením ve větších stanicích,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
Správce železničních tratí se jejím použitím inspiroval v Rakousku, kde jsou takové budky k vidění poměrně běžně. Novinkou chce vybavovat i další stanice v Česku. Přibyslav je jednou z prvních, kde ji použila. K dispozici je cestujícím už třeba i na nádraží v pražských Bubnech.
„Počítáme s jejich dalším využitím do budoucna. Objevovat se mohou hlavně ve stanicích s častějším výskytem nepříznivých klimatických podmínek. Nejsou sice vyhřívané, ale chrání před nepřízní počasí,“ prozradila Friebová.
„Já myslel, že je to bouda pro pracovníky dráhy“
Cestující v Přibyslavi však o čekárnách na nástupištích mnoho povědomí nemají. Boxy ani nejsou nikterak označeny. A tak je ani příliš nevyužívají. V době návštěvy reportéra iDNES.cz se do nich neschoval nikdo z více než desítky cestujících čekajících na spoj mířící do Žďáru nad Sázavou.
„To jsou čekárny? Mně přišlo divné, co se to tu objevilo. Myslel jsem, že je to nějaká bouda pro pracovníky dráhy nebo materiál,“ smál se při dotazu cestující Jindřich Kolář.
„Zase taková zima není, tolik nefouká. Ty tři minuty klidně postojím venku, za chvilku mi vlak jede. Ale děkuji za vysvětlení, netušila jsem, co to je,“ přidala se Eva Holická.
Prosklené čekárny na obou nástupištích nejsou jedinými novinkami, kterých se cestující v Přibyslavi po rekonstrukci stanice dočkají. Vůbec poprvé v historii se budou moci vyvézt z podchodu výtahy. Ty už jsou nainstalované, ale v provozu ještě nejsou. S jejich dokončením Správa železnic počítá až na jaře.
Na koncích nástupišť jsou stále narovnané palety s deskami. U kolejí i v podchodu pak ještě zcela chybí informační systém. Panely s časy odjezdů vlaků budou instalovány a zapojeny později. Naopak dokončena je obměna celého kolejového svršku i prodloužení odstavné koleje.
Práce jdou podle harmonogramu. Upraveného
Proměna přibyslavského nádraží se děje v rámci rekonstrukce osmikilometrového úseku mezi Přibyslaví a Pohledem. Trať tu dostává nové parametry, zhotovitel ji v podstatě staví zcela nově. Kromě kolejového svršku i spodku se budují i nové mosty. Modernizace, která přinese mimo jiné i zvýšení traťové rychlosti až na 160 kilometrů v hodině nebo lepší zabezpečení, má přijít na téměř tři miliardy korun.
„Práce na rekonstrukci trati pokračují podle harmonogramu. Nyní je hotová jedna traťová kolej a také obě nástupiště v Přibyslavi. S novou stavební sezonou pak odstartují práce na druhé traťové koleji a na stanici Pohled,“ přiblížila Nela Eberl Friebová.
Kompletně zrekonstruovaný úsek by měl být do provozu uveden na konci letošního roku. Do té doby budou muset cestující strpět výluky. Mezi Přibyslaví a Pohledem se jezdí po jedné koleji, dochází tak k občasným zpožděním spojů. Jen nárazově bývá zaváděna dočasná náhradní autobusová doprava.
Mluvčí Správy železnic sice mluví o dodržování harmonogramu, ten se ale několikrát posouval. Ten původní zmiňoval ukončení modernizace v prvním pololetí roku 2026.
Cyklostezka se uzavře až na konci roku 2028
A rovněž se posunula rekonstrukce navazujícího úseku na koridoru z Havlíčkova Brodu do Brna. Tím je modernizace devíti kilometrů z Přibyslavi do Sázavy u Žďáru. „Měla by začít na konci roku 2028,“ upřesnila mluvčí Správy železnic. Ještě před pár měsíci přitom přibyslavská radnice počítala se zahájením prací o rok dříve.
Pro vedení města je to velice důležitá etapa. Po dobu rekonstrukce totiž bude muset s největší pravděpodobností uzavřít oblíbenou cyklostezku. Ta vede po tělese původní trati, která byla pro pravidelné spoje využívána do roku 1953. Novější koridor kopíruje a několikrát ho kříží. Přednost by tu na dobu nezbytně nutnou měla dostat stavební technika.
„Železnice mezi Přibyslaví a Sázavou je dost často v nepřístupném terénu. Proto nás Správa železnic požádala, zda by mohla využívat naši cyklostezku. Jinak by hrozilo, že by si musela materiál na některá místa nechat vozit vrtulníkem,“ popsal s lehkou nadsázkou přibyslavský starosta Martin Kamarád.
Přibyslav trvá na tom, aby po skončení modernizace tratě Správa železnic cyklostezku prakticky postavila znovu, a to i včetně mostů. Radnice totiž počítá s tím, že ji těžké stavební stroje během oprav železnice nenávratně poškodí. „O využití cyklostezky nyní jednáme,“ potvrdila Nela Eberl Friebová.