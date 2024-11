Další trable pro přibyslavskou halu, hluk uvnitř překračuje nové normy

Přestože se nejedná o novostavbu, ale rekonstrukci sportovní haly pocházející z přelomu tisíciletí, musela budova splňovat aktuální normy. A to i z oblasti hluku a akustiky. Konkrétně se jedná o to, aby se jakýkoliv hluk v místech, kde se sportuje, nerozléhal až příliš. Typicky se jedná například o odrazy míčů od palubovky či zvuky vydávající náčiní.

Přesně to se nakonec i stalo. A to i přesto, že s drobnými úpravami akustiky projekt na rekonstrukci počítal. „V hale akustické zkoušky nevyšly o něco málo. Horší je ale situace v menším sále se zrcadly. Tam bylo překročení norem výrazné,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád.

V sálku, který se může využívat hlavně pro gymnastiku, aerobic, taneční sporty či jiná obdobná cvičení, budou nutné další, důkladnější úpravy. A ty nebudou zrovna levné. Už za předem projektované odhlučnění město vydalo zhruba čtvrt milionu. Nyní by mělo přidat ještě minimálně dalších 150 tisíc korun navíc.

„Za celých více než dvacet let, kdy sál normálně fungoval, jsme nezaznamenali jedinou stížnost na hluk nebo špatnou akustiku. Nikdo nic takového nikdy neřešil. Během té doby se ale změnily normy a nám teď nezbývá než je splnit,“ kroutí hlavou přibyslavský místostarosta Michael Omes.

Ku prospěchu, ale za neadekvátní náklady

Podle starosty Kamaráda za dnes již nevyhovující odrazy zvuku v místnosti mohou právě zrcadla. Projekt na úpravu počítal mimo jiné s doplněním polstrování na stěny či použití materiálů, jež měly šíření zvukových vln zamezit. Měření však prokázala, že to je málo a je třeba tyto prvky výrazně doplnit. Ve velké hale bude náprava podle Kamaráda mnohem jednodušší. Mělo by stačit zhruba na pěti místech doplnit na stěny materiál podobný žíněnkám.

„Uznáváme, že nutné úpravy budou v konečném důsledku ku prospěchu věci. Ovšem náklady s tím spojené považujeme za neadekvátní a příliš vysoké,“ konstatoval přibyslavský starosta.

Pro město je to v souvislosti s rekonstrukcí sportovní haly další nečekaný výdaj. Práce se už dříve prodražily o milion korun kvůli jiným zjištěným závadám. Nyní naskočí další stovky tisíc.

Prvotním úkolem přibyslavské radnice bylo zajistit opravu střechy, do níž zatékalo, a budovu zateplit. Jenže po zahájení prací a odkrytí konstrukcí se zjistilo, že toho bude potřeba udělat mnohem víc.

„V první řadě bylo nutné posílit nosníky. Hala byla stavěná v roce 2001 a nemohla splnit současné normy na zatížení střechy například sněhem. Museli jsme nechat komplikovaně posílit statiku budovy, dost podpěr se vyvařovalo,“ popsal už dříve jeden ze zádrhelů Martin Kamarád.

Při deštích se budovou prohnala voda

Během opravy navíc do budovy při deštích zateklo. Voda se dostala do nářaďovny a do jedné ze šaten. Radnice tak v obou místnostech musela mimo jiné nechat neplánovaně vyměnit podlahu.

„Zbývá dokončit pokládku v nářaďovně, ostatní závady způsobené vodou se podařilo odstranit,“ dodal starosta.

Sportovní hala byla kvůli opravám přes léto zavřená. Částečně byla otevřena v září, kdy úřady povolily její předčasné užívání. Do plného provozu bude moci být uvedena až po splnění i všech dalších náležitostí a po kolaudaci. Tu by radnice ráda absolvovala ještě během listopadu. Nečekané problémy tak rekonstrukci prodloužily zhruba o dva měsíce.

Investice vyjde město Přibyslav nakonec na více než 17 milionů korun. Je to o více než milion korun vyšší částka, než se kterou počítalo po výběrovém řízení na zhotovitele