Brod otevřel druhou sportovní halu. Její stavbu si zařídili sami sportovci

Když za tehdejším havlíčkobrodským starostou a dnešním senátorem Janem Teclem (ODS) přišla do kanceláře delegace tělovýchovné jednoty, překvapením málem ztratil řeč. Předem se ohlásila s tématem stavby nové sportovní haly.

„Já už dopředu přemýšlel, kde by mohla být, co bude město stát a jestli to vůbec bude realizovatelné. Byl jsem nesmírně mile překvapen, když mi řekli, že si halu postaví sami, seženou si většinu peněz a od města by potřebovali jen dofinancování,“ svěřil se Tecl. „To se mi jako starostovi stalo jen výjimečně,“ dodal senátor.

Ve čtvrtek se nová sportovní hala slavnostně otevřela veřejnosti. Stalo se tak jen tři roky poté, co si Jiskra na valné hromadě stavbu haly odsouhlasila a jeden rok po zahájení výstavby. V době, kdy se příprava podobných projektů měří spíš na desítky let, je to skoro zázrak.

„V roce 2020 jsme ani nevěděli, kde budeme stavět, neměli jsme žádný pozemek. Ale už o rok později jsme měli právoplatné stavební povolení,“ popisuje předseda TJ Jiskra Miroslav Sommer.

„Kam se nic nevejde, Jiskra staví halu“

Podobně úctyhodný počin se podařil i projektantovi. Halu, do níž se vešla plocha o rozměrech 50 krát 38 metrů, vměstnal na malinký pozemek za starou sportovní halou v Ledečské ulici. Prakticky celý byl majetkem města, ale nebyl nikterak využíván. Byl zarostlý, odložena na něm byla stavební suť.

„Líbil se nám jeden komentář na sociálních sítích. Kdosi v něm psal, že tam, kam se nic nevejde, staví Jiskra novou sportovní halu,“ usmívá se Sommer.

Nová sportovní hala, jejíž fasáda do okolí září výraznou žlutou barvou, bude sloužit pro většinu z šestnácti sportovních oddílů, jež Jiskra sdružuje. Prakticky celou plochu zabírají hřiště na házenou či futsal. Namalované jsou ale i lajny na badminton a na volejbal či nohejbal.

Volejbalová hřiště - vedle jednoho centrálního - se do haly vměstnala rovnou tři vedle sebe. Oddělitelná jsou stahovacími sítěmi. Strop haly je výš než 11 metrů nad palubovkou, aby se tu mohly hrát i extraligové zápasy.

Nová sportovní hala je propojena se starou

Velké plus projektu Sommer vidí v propojení se starší sportovní halou. Sportovci tak mohou využít stejné zázemí včetně šaten. A stejné výhody mají i diváci, kteří mohou korzovat mezi oběma hledišti. Byť v nové hale jde spíše o lávku nad hrací plochou a jen pár desítek sedadel. „Budeme fungovat pod jednou střechou, všichni tu budeme pohromadě,“ pochvaluje si Sommer.

Jiskra dělala vše pro to, aby hala i přes svou rozlehlost byla co nejlevnější. Přesto musela splnit poměrně náročné požadavky na vytápění, větrání nebo odvod srážkových vod.

Výstavba přišla na více než 75 milionů korun. Z toho 40 milionů Jiskra sehnala ve formě dotace od Národní sportovní agentury (NSA). „Jsem rád, že vám to vyšlo, protože peněz teď moc není. V poslední výzvě jsme měli 900 milionů na investice a žádostí bylo za osm miliard,“ poznamenal při otevření haly náměstek NSA František Horák.

Město na výstavbu přispělo částkou 34 milionů. Původně to nemělo být tolik, Jiskra počítala i s dotací od Kraje Vysočina. Ta se ovšem zpozdila. Brodští zastupitelé rychle reagovali a chybějící peníze uvolnili z městského rozpočtu. Sama TJ Jiskra zaplatila jeden a půl milionu.

Město má v plánu další venkovní sportoviště

I když nová hala sportovcům v Brodě výrazně pomůže, nouze o kryté tělocvičny bude ve městě dál. Podle Miroslava Sommera si mnohé oddíly budou muset dál k tréninkům i zápasům pronajímat školní tělocvičny.

„Pro město bude mít druhá sportovní hala obrovský přínos, týmy po ní volaly dlouho. Obsazenost krytých sportovišť a zájem o ně je v Brodě enormní. Jak mám ale signály i z jiných oddílů mimo Jiskru, i tato hala je málo,“ podotýká starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Radnice hodlá v dohledné době stavět jedno zcela nové sportoviště, nebude ale kryté. Půjde o venkovní hřiště u základní školy Nuselská.

„Nakonec bude určené nejen pro školu, ale i pro širokou veřejnost. Je třeba doplnit patřičné zázemí včetně sociálních zařízení, z toho důvodu se nyní pracuje na úpravě projektu,“ prozradil brodský starosta.