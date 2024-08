Za žďárským stadionem vznikne nový streetpark. Ten ve městě dosud chybí

V prostoru mezi zimním stadionem a cyklistickou stezkou podél řeky Sázavy je dnes k dispozici pouze menší, zato ale hojně navštěvovaný skatepark, pocházející z roku 2017. Právě tento prostor pro jezdce na skateboardu, inline bruslích nebo třeba na koloběžkách se má dočkat výrazného rozšíření.

„Za mě je to opravdu potřeba, ostatně mluví se o tom už docela dlouho. Když je hezké počasí, tak se tady odpoledne motá opravdu hodně lidí, včetně malých dětí. A na tak malém prostoru je to často fakt o úraz,“ popsal šestnáctiletý student Pavel, jeden z pravidelných návštěvníků žďárského skateparku. S kamarády, s nimiž brázdí vybetonovanou plochu na speciálních koloběžkách, by uvítal i větší množství různých prvků a překážek.

Po úpravách mají být ve skateparku k dispozici především dva velké odvodněné betonové bazény, zapuštěné do okolního terénu. Přibudou i další skate prvky.

„Byl by fajn také nějaký stín, protože v létě za největších veder se tady není kam schovat, pokud se chce člověk třeba jenom dívat na ostatní. A také by se hodily záchody,“ míní student. Právě sociální zázemí – konkrétně v podobě kontejnerů, je v lokalitě v plánu také, ještě společně se skladovými prostory.

První pumptracková dráha

Kromě doplnění skateparku, který bude po svém dokončení zaujímat plochu bezmála 280 metrů čtverečních, slibuje radnice na Bouchalkách rovněž vybudování pumptrackové dráhy. Tyto uměle vytvořené uzavřené terénní okruhy určené hlavně pro jízdu na kole, někdy ale i na koloběžce, skateboardu nebo inline bruslích, získávají v posledních letech velkou oblibu. Postupně přibývají i v menších městech na Vysočině – například v Polné nebo v Bystřici nad Pernštejnem. Ve Žďáře však toto vyžití zájemci dosud nemají. Chystaná novinka by měla mít tvar hokejky a bude přímo navazovat na skatepark.

„Součástí sportovního areálu pak bude ještě fit park – tedy venkovní posilovna, dále hřiště pro streetball s umělým povrchem a také hřiště pro parkour,“ přiblížil starosta Martin Mrkos.

Parkouristé budou moci využít celou řadu stěnových i trubkových překážek poskládaných stavebnicovým systémem. „Tyto překážky jsou různého druhu i výšek, vyžádají si proto také různé typy dopadových povrchů,“ upřesnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Až na venkovní fitness zónu s posilovacími stroji, která se dnes nachází rovněž u Pilské nádrže, se podle vedení města jedná ve všech případech o sportoviště, která bude mít veřejnost ve městě k dispozici úplně nově.

„Celková doba realizace se předpokládá na dvaadvacet měsíců, přičemž těžiště stavebních prací bude v roce 2025 a částečně i v roce 2026. Bude-li nám ale přát počasí, je možné, že se nějaké drobnější terénní úpravy podaří udělat ještě letos,“ podotkl Mrkos.

Koncentrace sportovišť

Na zakázku za 24 milionů korun bez DPH se město pokusí získat krajskou dotaci z Fondu Vysočiny. „Rádi bychom z ní pokryli polovinu nákladů,“ upřesnil starosta. Dodal také, že v celkové částce jsou zahrnuty mimo jiné i výdaje na vybudování nové obslužné komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, pořízení mobiliáře nebo na revitalizaci zeleně.

Plány na oživení prostoru za „zimákem“ nejsou ale zdaleka nové, o postupné proměně této plochy se ve Žďáře nad Sázavou hovoří již několik let. Naposledy byly podle vyjádření zástupců města plány odloženy kvůli nadměrnému vytížení jen několika málo firem, které se přímo na výstavby a obnovy skateparků specializují.

Po dokončení celého streetparku bude v oblasti Bouchalek u řeky Sázavy koncentrována většina žďárských sportovišť. Kromě už zmiňovaného zimního stadionu a sportovní haly totiž navazuje na lokalitu také fotbalový stadion a vedlejší tenisové kurty. Na revitalizaci těchto dvou areálů, a to včetně zázemí pro sportovce, chce město získat ještě další dotaci z Fondu Vysočiny.

S obnovou obou sportovišť bude spojen rovněž projekt retence vody na fotbalovém stadionu. Zadržená dešťová voda má být následně využita na zavlažování trávníku fotbalových hřišť, tenisových kurtů nebo na zalévání vegetace.