Brod už má jisté peníze, druhá sportovní hala se začne stavět co nevidět

„Dotace ve výši 40 milionů korun byla schválena. Národní sportovní agentura po nás chtěla už pouze doplnit dokumenty k dofinancování stavby,“ uvedl předseda TJ Jiskra Miroslav Sommer.

Příslib dofinancování dali zastupitelé města. Ti už dříve schválili poskytnutí 15 milionů korun, s těmito penězi už se v rozpočtu počítá. Zbývá sehnat zhruba sedmnáct milionů korun do potřebné sumy 72 milionů. Tolik by hala měla stát.

„O této částce jedná Jiskra s Krajem Vysočina, má šanci na krajskou dotaci. Pokud by ale neuspěla, město se zavázalo, že zbylou částku nad rámec již schválených patnácti milionů doplatí,“ přiblížil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

„Pro Brod je to velmi důležitá stavba,“ vysvětlil Honzárek. Ve městě je dosud jen jedna sportovní hala a ta dlouhodobě kapacitně nestačí. Mnoho oddílů musí trénovat ve školních tělocvičnách. Soutěžní zápasy dokonce některé z týmů musí hrát mimo Brod.

„Stávající situace nás hodně tíží. Staráme se o asi 1 600 sportovců a k dispozici máme jen jednu halu. Ta kapacitně nestačí, ani není zcela vyhovující,“ vyjádřil se už dříve Sommer.

Takové halové centrum na Vysočině není

Problémem sportovní haly je i nepříliš šťastné uspořádání. Hlediště kvůli úspoře místa začíná v patře zhruba tři metry nad palubovkou. Navíc přímo v něm jsou postaveny podpěrné sloupy, které drží střechu. Zhruba ze čtvrtiny míst tak diváci nemají výhled na celou palubovku.

Nová sportovní hala má nabídnout největší vnitřní prostor široko daleko. Hrací plocha o rozměrech 46 krát 30 metrů má být jednou z největších v kraji. Vejdou se na ni hned tři volejbalové kurty. A výška stropu dvanáct a půl metru umožní konání zápasů ve volejbalu na nejvyšší mezinárodní úrovni.

Prostor na stavbu našlo město společně s Jiskrou hned u stávající sportovní haly. Budova vyroste na volném pozemku směrem ke stezce propojující Ledečskou a Humpoleckou ulici. Se starší halou bude propojena, sportovci budou využívat společné zázemí a šatny.

V hale má být moderní kamerový systém, který splní nejpřísnější požadavky různých soutěží. A v plánech je i informační systém nebo velkoplošné obrazovky a datové propojení se stávající halou.

„Tak aby bylo možné se při turnajích rozcvičovat v sousední hale a zároveň sledovat dění na hlavní palubovce,“ nastínil další z brodských místostarostů Zbyněk Stejskal (ODS).

„Takové halové sportovní centrum na celé Vysočině dosud není,“ je přesvědčený třetí z brodských místostarostů Vladimír Slávka (ANO).

Stavba bude rychlá, do roka se bude trénovat

Jiskra už na výstavbu má vše potřebné. Byl vypracován podrobný projekt, platné je stavební povolení a vybrán už byl i zhotovitel, který halu slíbil postavit za 72 milionů korun. Soutěž proběhla na přelomu jara a léta. Jiskra tak věří, že už nedojde k navýšení ceny kvůli zdražení stavebních materiálů.

Do práce by se firma měla pustit už za pár dní. „Do dvou týdnů jí předáme staveniště. Chtěli bychom co nejvíc prací stihnout ještě v letošním roce,“ podotkl Miroslav Sommer.

Konstrukce haly bude lehká montovaná. Stavba by tak neměla trvat dlouho. „Chtěli bychom v hale už příští rok v září hrát,“ věří předseda Jiskry. Ještě do zimy by měla být dokončena základová deska, zaraženy piloty a k montáži by měla být připravena ocelová konstrukce.

Až po dokončení a zprovoznění druhé sportovní haly by mělo dojít k úpravě jejího okolí. Vzniknout by mělo nové parkoviště.

„Asfaltové plochy v okolí haly máme v pronájmu a budou sloužit jako zázemí pro stavitele. S vlastníkem bychom se chtěli domluvit na jejich odkupu, parkoviště bychom vytvořili z nich,“ plánuje místostarosta Stejskal.

Stejně tak až ve druhé etapě by měla v nové sportovní hale vyrůst tribuna pro diváky. Prozatím projekt počítá s tím, že se postaví pouze její základ. V budoucnu by měla pojmout 500 diváků, dvakrát více než tribuna v hale současné.