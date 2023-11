Nové vedení, nový plán, stejný odpor. Po třech letech se opakuje spor o Koubek

Dohady o využití Koubku, travnaté plochy o výměře více než jednoho hektaru poblíž centra, se v Chotěboři objevují s železnou pravidelností už po několik desítek let.

Naposledy vzplály a rychle utichly v roce 2020. Tehdejší vedení města letitý záměr oprášilo. Když si ovšem nechalo udělat studii, jak by výstavba při současném územním plánu vypadala, dalo stěžovatelům za pravdu.

O tři roky později je tu nové vedení města a s ním i nový pokus Koubek využít. A také nové podmínky výstavby, jež chce radnice do územního plánu zařadit. Ty už jsou přísnější a případnou budoucí výstavbu více omezují.

„Maximální zastavitelnost plochy jsme stanovili na 40 procent. Dalších 40 procent ploch má tvořit zeleň. Podmínkou je vysazení stromů. Nejvyšší možná výška bytových domů jsou tři nadzemní podlaží plus odskočená rovná či sedlová střecha. Domy mohou být nejblíže osm až třináct metrů od ulice,“ vyjmenoval nejdůležitější podmínky starosta Ondřej Kozub.

Byty město potřebuje, lidé nemají kde bydlet

Radnice by na Koubku chtěla mít nové bytové domy. Podle propočtů by se do nich za těchto podmínek vešlo něco přes sto bytů. A podle Kozuba jsou byty přesně to, co Chotěboř dlouhodobě postrádá a co nutně potřebuje k dalšímu rozvoji.

„Zdejší firmy shání zaměstnance. Ale ti nemají kde bydlet, město jim nemůže nic nabídnout. Za posledních třicet let tu vyrostly jen tři menší bytové domy. Byty byly okamžitě rozebrané. Ne každý chce stavět a starat se o rodinný dům,“ obhajuje touhu města starosta.

Snaha města je podpořena statistikou. Chotěboři soustavně klesá počet obyvatel. V devadesátých letech jich mívala i přes deset tisíc, nyní se tento ukazatel dostal těsně pod devět tisíc.

Podle starosty Chotěboř občanskou vybavenost má, ale právě nedostatečná nabídka bytů hlavně mladé odrazuje, aby se ve městě usadili či se do něj vrátili po studiích.

„Koubek je jedinou ucelenou plochou, kterou má město v majetku. Je to prostor kousek od centra města, určený už šedesát let k zastavění. Využijme toho. Stavět uvnitř města je lepší, než zabírat ornou půdu a město neustále rozšiřovat na úkor okolní přírody,“ nabádá Kozub.

Chrání soukromí i velkou travnatou plochu

Proti záměru se ale dlouhodobě staví část obyvatel. Namítají, že Koubek se nachází uprostřed vilové čtvrti, kam se bytové domy nehodí. Obávají se narušení a omezení práv ke svým nemovitostem a ztráty soukromí. Vadí jim i to, že přijdou o velkou travnatou plochu, již mnozí užívají k relaxaci či vycházkám se psem.

„Regulace, kterou město nastavilo, umožňuje pouze výstavbu bytů. Zcela odepře vystavět zde cokoli, co by mohlo sloužit všem občanům. Dojde k masivnímu nárůstu dopravního zatížení v lokalitě plné škol, zdravotnických i kulturních zařízení a sportovišť, které změna územního plánu neřeší,“ namítá Lenka Polívková, jedna z obyvatelek lokality.

„Navíc jsme bytostně přesvědčeni, že vedle nově postaveného domova pro seniory nemá být sídliště. Senioři by neměli dožívat na staveništi nebo ve stínu bytovek,“ dodává.

Sousedé by z Koubku chtěli mít v ideálním případě park či městskou zahradu. To však vedení města odmítá. Podle starosty se jedná o velice cenný pozemek, využít ho pro park by byla škoda.

„Jsme malé kompaktní město. Ze všech míst v Chotěboři je to do volné přírody pár minut chůze. Menších parků zde už máme několik,“ říká starosta. Občanské vybavení pak není to, co podle něj v Chotěboři chybí.

Petici odevzdali až po třech letech

Proti bytové výstavbě na Koubku odpůrci sepsali petici, kterou podepsalo přes osm stovek lidí. Učinili tak už roku 2020, na městský úřad ji ovšem odevzdali až nyní. A to se vedení města nelíbí, proti takovému postupu má starosta velké výhrady.

„Situace se podstatně změnila. Jsou nastavené jiné podmínky, výstavba by vypadala jinak. Vím o mnoha lidech, kteří petici podepsali, ale nové podmínky jsou pro ně daleko přijatelnější. Považoval bych za správné, kdyby iniciátoři představili petici novou, reflektující aktuální situaci a podepsanou aktuálně žijícími obyvateli,“ namítá Ondřej Kozub.

Že petici tehdy na radnici její autoři neodevzdali, téměř tři roky ji nechali ležet a přednesli ji až nyní, Lenka Polívková připouští. „Každý měl možnost vzít svůj podpis zpět. Do této chvíle za námi ale s takovou žádostí nepřišel ani jeden člověk. Naopak, když se o Koubku opět začalo mluvit, chtěli ji i po odevzdání podepsat další lidé,“ tvrdí jedna z autorek petice.

„Petice je proti výstavbě bytových domů, tudíž lidé podepsali, že zde bytové domy nechtějí. Řešením je, aby vedení města vyhlásilo referendum k zástavbě Koubku,“ navrhuje Polívková.

Využijí každé možnosti, aby Koubek uchránili

Začátkem října uspořádala radnice veřejné projednání změny územního plánu, který by výstavbu s novými podmínkami umožnil. Sousedé podle Polívkové podají řadu námitek. Následovat má další projednávání záměru a v prosinci nebo začátkem roku by změnu územního plánu měli definitivně schválit, či zamítnout zastupitelé.

„Už mnoho dalších možností nemáme. Využijeme ale každé, která se naskytne, abychom Koubek uchránili,“ zdůraznila Polívková, jež pokládá za chybu, že veřejnosti nebyla představena vizualizace, jak bude lokalita s novými regulativy vypadat.

Podle Kozuba budou lidé moci další připomínky podávat během stavebního řízení, které si už obstará developer, jenž o výstavbu projeví zájem. „Budování bytů už není úloha města, my jen nastavíme podmínky,“ vysvětluje. A bude to právě developer, kdo představí vizualizaci.

Koubek je velká nezastavěná plocha nedaleko centra Chotěboře.

Před třemi roky v reakci na dohady i sepsání petice se sousedé začali o Koubek spontánně starat. Vytvořili tam odpočinková místa s lavičkami i houpačkou, část louky vyzdobili a zařídili. Od města si ji dokonce pronajali.

Počáteční nadšení ale postupně opadlo. Podle Lenky Polívkové i vinou vandalů a výrostků, kteří od podzimu mobiliář ničili. „Opakovaně jsme to řešili i s městskou policií. Ztráty jsme měli obrovské, tudíž už tam nic nedáváme. Plochu ale stále udržujeme. Třeba v těchto dnech skvěle slouží pro pouštění draků,“ dodává odpůrkyně výstavby.