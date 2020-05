Na prohraný soud s učitelkou musí škole potřebné miliony půjčit město

„Částku jsme paní Humpolíkové vyplatili, zdravotní a sociální pojištění státu také. V nouzovém stavu jsme požádali o odklad odvedení daně finančnímu úřadu, máme do srpna pozdrženou platbu 700 tisíc,“ vysvětluje ředitel školy Jaroslav Ptáček, který je zároveň městským radním za ODS a byl jím i na začátku sporu.



Zastupitelé na svém posledním jednání po dvouhodinové výměně názorů odhlasovali poskytnutí bezúročné půjčky škole do výše 2,35 milionu korun. Pro bylo 22 ze 24 přítomných zastupitelů. Škola bude peníze splácet do roku 2029, ročně 235 tisíc.

Ještě předtím však lídr opoziční Změny 2018 Jan Havlík navrhl, aby zastupitelstvo uložilo radním úkol prověřit, zda v souvislosti s rozsudkem a úhradou výdajů nevznikla škoda. Pro jeho návrh zvedlo ruku jen šest členů opozice, většina zastupitelů (15) se hlasování zdržela.

„Je to věc rady, nikdo jiný nemůže právně ve věci škody postupovat a případně šetřit míru zavinění. Je to její odpovědnost,“ míní Havlík. „I pro ředitele je přece důležité, aby byla věc ukončena,“ dodává.



Zda někdo způsobil škodu, prošetří kontrolní výbor

„Rada doporučila zastupitelstvu, aby kontrolní výbor prošetřil, zda někdo způsobil škodu,“ řekl starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město).

Kontrolní orgán i zastupitelé už kauzu řešili několikrát, předtím však neměli na stole pravomocný rozsudek. „Od začátku jsme se ve sporu řídili podle toho, jak rozhodovaly soudy,“ hájí se Ptáček.

Mezi koaličními kolegy má podporu, zastali se jej členové ŽŽM, ANO i KDU-ČSL. Naopak mluví o selhání Ústavního soudu, který vývoj kauzy v roce 2016 po dlouhých letech otočil.

Někteří opoziční zastupitelé se však pustili do „grilování“ Ptáčka a o viníkovi mají jasno. „Jardo, soudy ti na začátku dávaly za pravdu, ale v něčem, co nebyla pravda. Kdyby se paní Humpolíková hned soudila kvůli náhradě platu, vyhrála by,“ obrátila se na svého bývalého kolegu z ODS Miloslava Brychtová (Změna 2018).

Všechny dosavadní rozsudky zrušil Ústavní soud

Spor mezi Hanou Humpolíkovou a vedením školy se táhne už od roku 2007. Na žďárskou „čtyřku“ nastoupila jako záskok za dlouhodobě nemocnou kolegyni v roce 2004, ředitel Jaroslav Ptáček jí pak smlouvu opakovaně prodloužil ročními dodatky.

Zatímco ředitel považoval v červenci 2007 pracovní poměr Hany Humpolíkové za ukončený, stěžovatelka oponovala, že její smlouva už platí na dobu neurčitou, protože došlo protiprávně k takzvanému řetězení smluv.

Definitivně se ženy zastal Ústavní soud v srpnu 2016, kdy zrušil všechna předchozí rozhodnutí okresního, krajského a Nejvyššího soudu. Podle nálezu ÚS pracovní poměr trval a učitelce přísluší náhrada mzdy.

Hana Humpolíková, která mezitím byla zaměstnaná jinde, nakonec vysoudila po třinácti letech náhradu mzdy i s úroky za období, kdy podle soudu trval její pracovní poměr, zaměstnavatel jí však v této době nepřiděloval práci ani nevyplácel náhradu mzdy.

Právoplatnou výpověď pro nadbytečnost nakonec dostala zaměstnankyně v lednu 2017.

Za celou dobu nedošlo k mimosoudnímu vyrovnání, které bývá levnější a rychlejší variantou. Ke smíru opakovaně vybízely i soudy. Neúspěšně.

Učitelka žádá i náhradu za vyšší daně a dovolenou

Spor mezi školou a bývalou učitelkou však nekončí. Ta i přes svoje vítězství rozporuje výši přiznané částky. Zastupitele už informovala o tom, že požaduje také 223 tisíc jako náhradu za to, že kvůli naráz vyplacené částce přišla kvůli solidární dani o vyšší částku, dalších 560 tisíc požaduje za nevyčerpanou dovolenou a 75 tisíc za nemajetkovou újmu za údajnou pomluvu, která měla padnout ze strany ředitele na únorovém zastupitelstvu.



Prohraný spor podle ředitele chod školy neohrozí. „Každý rok máme kladný hospodářský výsledek kolem 400 tisíc, které převádíme do rezervního a investičního fondu. Do něj převedeme méně a větší část půjde na splátku městu. Provoz se nijak neomezí, zaměstnanců se to nedotkne, na provoz a investice máme,“ tvrdí Jaroslav Ptáček.

Podle Jana Havlíka naopak kauza výrazně zasáhne hospodaření školy i města. „Škola je bez prostředků na reprodukci movitého majetku,“ upozorňuje kritik.

Rezignovat na post ředitele ani radního Jaroslav Ptáček nehodlá, jakékoliv pochybení od začátku odmítá. Naopak se chce podle svých slov očistit a získat pro školu část peněz zpátky z pojistky.