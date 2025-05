Jak to funguje? Do areálu ZEVO Žďár denně přijede maximálně 10 aut svážejících odpad. Odpad vyloží do podtlakového bunkru, který zajistí, že do okolí nebude unikat žádný pach, a zabrání také rozmnožování drobných živočichů. Odpad poputuje do kotle, který vyrobí teplo – to poslouží k vytápění – i elektřinu. Spaliny projdou dvojí filtrací a reaktorem, které vzduch v maximální možné míře pročistí, než dojde do komína, a poté do ovzduší. Z areálu ZEVO odjedou dvě auta denně a odvezou strusku (popel), který najde využití ve stavebním průmyslu, a popílek, který bude uložen na skládku nebezpečného odpadu. Více informací je na webu zevozdar.cz