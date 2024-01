Menu se pstruhem i koprem. Jihlavská studentka vyhrála prestižní gastrosoutěž

Žákyně druhého ročníku oboru kuchař-číšník musela odborné porotě sestavit pětichodové menu s tím, že povinnou surovinou bylo podmáslí.

„Náš tým stylizoval pokrmy do tématu hory, příroda, venkov. Mezi suroviny pětichodového menu byl zařazen například uzený pstruh, daňčí maso, borůvky, zaječí zelí, lískové ořechy, kopr a jablka,“ popsal Tomáš Partl, který společně s Petrem Zadražilem jako učitelé odborného výcviku Kristýnu na soutěž připravovali.

Soutěž se skládá ze dvou částí. V první, takzvaně studené, přiveze student už připravené pětichodové menu, které se vystaví, a porotci i veřejnost si ho mohou prohlížet po celou dobu soutěže. V další části pak musí kuchař na místě připravit studený, nebo teplý předkrm. Má na něj 30 minut v zázemí a pouhých 15 minut pro dokončení přímo před zraky veřejnosti na pódiu.

Hotová jídla hodnotí odborná porota složená ze špičkových kuchařů a cukrářů, mimo jiné i z národního kulinářského týmu.

Během celé soutěže Kristýně Zajícové pomáhala žákyně prvního ročníku Vendula Brtníková, ale nemohla se aktivně zapojit do jakékoliv přípravy pokrmu.

Práci na pódiu, před publikem a v konkurenci 24 dalších kuchařů zvládla Kristýna s přehledem. Ale jak sama přiznala, nervozita a tréma se jí nevyhnuly. „Nervózní jsem byla pár minut před nástupem na soutěž. Pak už to ze mě docela slezlo. Ale při vyhlašování výsledků nervozita přišla zase,“ vypráví dívka.

Vše vyvrcholilo při předávání cen. „Klepala jsem se tak moc, že mi fotograf řekl, ať toho nechám, že ty fotky budou rozmazané,“ usmívá se.

Kristýnu práce v kuchyni baví. Ráda vaří také doma podle receptů nebo i dle vlastní fantazie. Profesně vzhlíží k šéfkuchařům, jako jsou Alain Ducasse, Gordon Ramsay a z českých to je Marek Fichtner. Kdyby si měla vybrat oblíbenou kuchyni, tak je to ta asijská.

A jaké je její nejoblíbenější jídlo? „Smažené rýžové nudle s krevetami nebo sushi,“ má jednoznačnou odpověď.

Žáci gastronomického oboru jihlavské školy služeb se do konce školního roku zúčastní minimálně ještě tří dalších soutěží. „Máme šikovné děti. Počítáme, že zkusíme na soutěž vyslat i někoho z prvních ročníků, aby se trochu oťukal. Funguje nám to takto dlouhodobě, a navíc to je motivující pro všechny žáky oboru kuchař-číšník,“ zamyslel se učitel odborného výcviku Tomáš Partl.