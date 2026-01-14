Humpolecká pivnice se dostala do finále soutěže o nejoblíbenější gastropodnik

Humpolecká Pivnice Na Štokách se stala gastropodnikem na Vysočině za rok 2025. Alespoň podle celostátní ankety společnosti Qerko. Restaurace pivovaru Bernard postoupila do finále, v němž se utká se třinácti dalšími konkurenty, po jednom zástupci z každého kraje. Titul obhajuje pražská restaurace Brambory.
Základem nabídky oblíbené pivnice je špičkově ošetřené pivo, které je Na Štokách možné ochutnat rovnou z tanku. Kuchyně staví na lokálních surovinách a interpretaci klasických receptů. | foto: Rodinný pivovar Bernard

Soutěž neposuzuje kvalitu, ale spíše oblíbenost gastropodniků mezi zákazníky. Ti v období do Vánoc posílali tipy na své oblíbené restaurace, bistra, kavárny a další podniky. Během svátků byly nominace sečteny a podniky s nejvíce nominacemi v jednotlivých regionech postoupily do finálové čtrnáctky.

Z Kraje Vysočina přišlo nejvíce nominací právě pro humpoleckou Pivnici Na Štokách. O celkovém vítězi pak rozhodne hlasování na webových stránkách gastropodnikroku.cz. Svůj hlas oblíbené restauraci tam může dát kdokoliv. A nemusí se omezovat jen na svůj kraj. Každý podnik je totiž něčím specifický.

Zase tu vládnou hlupáci. Dnes bychom rozjezd pivovaru nepřežili, říká Bernard

Pivnice Na Štokách se nachází přímo v srdci Rodinného pivovaru Bernard. „Představuje unikátní spojení moderního designu a poctivé české gastronomie,“ říká o ní mluvčí pivovaru Radek Tulis. Pivnice je umístěná v prostorách bývalých pivovarských štoků, kde přiznané materiály a industriální prvky umocňují zážitek.

„Naším posláním není hosty pouze pohostit, ale zprostředkovat jim atmosféru místa, kde pivo skutečně vzniká,“ dodává manažer centra Tomáš Lavický.

Základem nabídky je špičkově ošetřené pivo, které je pouze Na Štokách možné ochutnat z tanku. Kuchyně pak staví na lokálních surovinách a interpretaci klasických receptů, které se k pivu párují. Pivnice láká i na své architektonické pojetí, její interiér získal řadu ocenění.

Uspěly unikátní koncept brambor i jídelna

Titul v anketě obhajuje pražský podnik Brambory na Pankráci. „Unikátní koncept vzdává hold bramborám v desítkách podob. V restauraci ochutnáte odrůdy z celého světa připravené moderními technikami, které vás přesvědčí, že i zdánlivě obyčejná surovina může být hvězdou vysoké gastronomie,“ popisují restauraci pořadatelé. Za rok 2023 si titul odnesla Jídelna Labuť v Chomutově.

Hlasovat ve finále letošního ročníku ankety lze do závěru února. „Gastropodnik roku je největší gastroanketa v Česku pro širokou veřejnost. Cílem je zjistit, který podnik je nejoblíbenější očima samotných hostů,“ píší o soutěži samotní organizátoři.

Qerko je původně startupový projekt, který usnadňuje restauračním zařízením a jejich zákazníkům platby za služby. Základem jsou bezhotovostní platby pomocí QR kódu, ale nabídka firmy se postupně rozrostla o digitální menu, rezervace, objednávky, gastroprůvodce i věrnostní programy.

