Po škole se Přibyslav pustí do dalšího obřího projektu, chce nové sportoviště

„Přestavbu základní i mateřské školy jsme dokončili bez finančních problémů. A v tomto případě bychom to také nějak dali dohromady. Docela dost si toho můžeme dovolit. Pomoci nám mohou dotace a osobně bych se nebránil ani úvěru,“ zapřemýšlel nad cifrou, která obvykle bývá nad možnosti i mnohem větších měst, starosta Martin Kamarád (ODS).

Jak dodal, nakonec to bude zastupitelstvo, které rozhodne, zda se do oprav pustit za všech okolností. Zastupitelé rovněž určí případný finanční strop, přes nějž by už s vlastními prostředky nemělo jít. Přibyslavi ale také výrazně pomohou peníze naspořené z minulých let, na účtech jí leží přes sto milionů.

Rekonstrukce sportovního areálu tělovýchovné jednoty Sokol si vedení města dává jako nejdůležitější úkol na následující roky. Sportoviště, jež zahrnuje fotbalové hřiště s tribunou a zázemím, kurty na volejbal či nohejbal, budovu sokolovny z počátku minulého století a množství dalších navazujících pozemků, právě za tímto účelem získalo od sokolské obce.

„Byla to velmi složitá a dlouhá jednání. Vedení Sokola bezúplatný převod opakovaně odmítlo. Teprve až když jsme začali argumentovat nutnou rekonstrukcí, udělilo souhlas,“ popsal obtížná a roky trvající jednání Kamarád. Majitelem areálu je město od loňského podzimu.

Bude nutné přestavět tribunu

Už dlouho celá Přibyslav ví, že rekonstrukce sportoviště je nevyhnutelná. TJ Sokol na modernizaci nikdy neměl peníze. I když se areál využíval bez přestání, notně zchátral. Čím dál více začíná narážet na problémy s revizemi a novými normami. „Je na samém okraji své životnosti. Z technického hlediska je provoz nadále neudržitelný,“ podotkl starosta.

Obnovu chce radnice rozdělit do dvou hlavních etap. Ta první, která může začít už za pár týdnů, se týká venkovní části. Zásadní během ní bude přestavět tribunu fotbalového hřiště a vměstnat do ní veškeré prostory a zázemí, které budou moci sportovci využít při následném vystěhování sokolovny.

„V tribuně by měly vzniknout prostory pro nejrůznější sportovní aktivity. V a další zázemí tuto chvíli už máme stavební povolení a dokončujeme realizační dokumentaci,“ přiblížil Martin Kamarád.

Součástí mají být i úpravy dalších hřišť nebo postavení nového oplocení. Stavební práce by po vysoutěžení zhotovitele měly začít na jaře. Ještě před začátkem vegetační sezony by mohlo dojít k přípravě plochy a kácení dřevin.

Sokolovnu město zbourá a postaví znovu?

Vedení města odhaduje náklady této etapy na 80 až 100 milionů korun. Věří, že se je podaří ve výběrovém řízení aspoň trochu snížit. Vyjednanou už má dvacetimilionovou dotaci od Kraje Vysočina. Se žádostí o peníze chce oslovit i Národní sportovní agenturu.

Současně se zahájením stavebních úprav chce radnice zahájit přípravu druhé etapy. Ta bude zahrnovat kompletní rekonstrukci objektu sokolovny a vybudování velkého parkoviště v její bezprostřední blízkosti. To by sloužilo i jako parkoviště pro sousední kulturní dům.

Jak bude rekonstrukce více než sto let staré budovy vypadat, zatím není jasné. Nahlas se hovoří o tom, že ji město nechá zcela zbourat a postaví od základů novou.

„Budova je složena z několika přístaveb, několikrát byly původní části ubourány. Může mít sice nějakou historickou hodnotu, ale dle mého názoru je jako celek nerekonstruovatelná. Jednodušší a levnější by bylo ji strhnout a postavit znovu podle současných norem,“ domnívá se Kamarád.

Ke spolupráci přizvou sportovní kluby

O postupu rozhodnou přibyslavští zastupitelé. Představa je ale taková, že by sokolovna měla v budoucnu sloužit jako jakési centrum malých sportů. Pro ty větší a kolektivní by byla určená sportovní hala, v menší sokolovně by se pak mohl hrát stolní tenis, badminton nebo praktikovat gymnastika či v Přibyslavi velice oblíbené sokolské cvičení.

„Chtěli bychom ke spolupráci přizvat i samotné sportovní kluby a oddíly, aby se k záměrům vyjádřily a řekly si, jak ony situaci vidí. Rádi bychom to řešili trochu koncepčně,“ doplnil přibyslavský místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL).

Přípravu by radnice ráda stihla do dvou let, aby stavební práce přímo navázaly na končící první etapu.

Druhá etapa by měla přijít dle hrubých odhadů na 100 až 120 milionů korun. Šanci na vyšší dotaci vedení radnice vidí u Národní sportovní agentury. Je si ale vědomo, že podstatnou část bude muset uhradit ze svého.