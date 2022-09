Vlekaři na Vysočině zvažují kvůli drahé elektřině sezonu bez zasněžování

Provozovatelé skiareálů se snaží hledat úspory třeba i tak, že zvažují, že nebudou vůbec zasněžovat technickým sněhem. Velmi pravděpodobné je i zdražení skipasů. Jednoznačně rozhodnutí ale ještě nejsou. „Je to jako věštění z křišťálové koule. Nevíme, co bude,“ shodují se.

Například Jiří Pálka z Fajtova kopce u Velkého Meziříčí vidí tři cesty. „Ale zatím nevíme, kterou se dát. Jednou z možností je, že nebudeme vůbec zasněžovat a spolehneme se jenom na přírodní sníh. Dále můžeme zdražit skipasy. Ale nevíme o kolik, aby to bylo pro lidi ještě únosné. Nevíme, kde najít tu hranici, kterou by byli ještě ochotni akceptovat. A další možností je hledat úsporná opatření. Rovnou však přiznávám, že už nevíme, kde je najít,“ povzdechl si Pálka.

Na novou lyžařskou sezonu se zatím připravuje Pavel Havlíček, provozovatel skiareálu Šacberk u Jihlavy. „Doufáme a věříme. Budeme se situaci na trhu s energiemi přizpůsobovat a hledat cesty. Nějaká úsporná opatření budeme muset přijmout, ale ještě nevím jaká. Možná se budeme snažit lépe hospodařit s technickým sněhem,“ naznačil Havlíček.

Zároveň nevyloučil zdražení skipasů na Šacberku. „Zvýšení cen by ale zdaleka nepokrylo náklady, jaké budeme mít,“ poznamenal.

Zastropování cen energií je pro vlekaře výhra

S obavou do budoucna hledí i Magda Vaňková, která provozuje lyžařské areály v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova.

„Pro nás jsou největší položkou ceny energií na zasněžování a na provoz lanovky. Když začneme vyrábět technický sníh, tak na elektroměru by se daly brousit nože, jak se ta kolečka točí. Ale není to jen elektřina. Výrazně zdražila i nafta, kterou potřebujeme do rolb, abychom mohli upravovat svahy,“ vypočítala.

S nadějí proto hledí na zastropování cen energií, o kterém vláda rozhodla. „Přivítala jsem informace o tom, že vláda tímto pomůže i malým firmám. Byla by to pro nás veliká výhra. Jestli budeme zdražovat a o kolik, v tuhle chvíli neumím odhadnout. Uvidíme, jaký bude vývoj. Rozhodně v Lukách a na Křemešníku pojedeme. Věřím, že to nějak dáme,“ poznamenala.

Naději do zastropování cen vkládá rovněž Michal Hána z lyžařského areálu Čeřínek u Jihlavy. „Teď nám nabízejí cenu 18 tisíc za megawatthodinu. To by za tu cenu ani nestálo za to zasněžovat. Zastropování cen by pomohlo. Mohli bychom být přinejhorším na podobných cenách jako loni,“ řekl.

Na Čeřínku hledají i úspory. Rozhodli jsme se předělat zasněžování a posílit děla tyčemi. „Měli bychom díky tomu svah zasněžit třikrát rychleji, takže by to vyšlo levněji,“ zmínil Hána.