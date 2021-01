Na Čeřínku se lyžuje, lyžaře tahá na kopec skútr za pětistovku na hodinu

„Jsme připraveni a můžeme zahájit rezervaci, byť trochu pravěkým způsobem, telefonicky,“ informovali ve čtvrtek večer provozovatelé areálu na sociálních sítích.



„Objednávky přijímáme zítra (pátek – pozn. red.) a každý další den od 8 do 20 hodin. Jezdit budeme v pátek od 14 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 20 hodin,“ upřesnili.

„Nemůžeme od vlády čekat, že za nás zaplatí faktury, musíme se postarat sami. Spustit vleky nemůžeme, protože by nám to znesnadnilo případné podání žaloby nebo připojení se k hromadné, přesto se na Čeřínku lyžovat bude, byť jen ve velmi omezené formě,“ ohlásili koncem pracovního týdne vlekaři.

Ti proti rozhodnutí vlády zastavit vleky pro lyžující veřejnost protestují už od Vánoc. Na přelomu roku uvažovali, že navzdory nařízení provoz obnoví. Argumentovali tím, že do přípravy zimní sezony investovali nemálo peněz a nucené zastavení vleku jim způsobí finanční problémy, či dokonce krach. Provozovatel Vladimír Cháb ztrátu Čeřínku zatím vyčíslil na dva miliony korun.

Na sjezdovku mohou jen ti, kteří si za lyžování zaplatí

Na sjezdovce se už od posledních dnů minulého roku stejně pohybují stovky lidí denně. Rodiny sem vyrážely sáňkovat a bobovat. S dodržováním hygienických opatření si při tom těžkou hlavu nedělaly a vlekaři neměli možnost, jak spontánnímu využívání sjezdovky zabránit.

Spuštění vleku na Nový rok jim právníci, policie i úřady ještě rozmluvili. Provozovatelé areálu se rozhodli počkat, jak na výtku z mnoha zimních středisek z celé republiky zareaguje vlády. Jenže ta do dnešního dne o kompenzacích nerozhodla a trpělivost vlekařů přetekla.

Aby dodrželi vládní nařízení, lyžařský vlek skutečně na Čeřínku nespustili. „Sjezdovka je pro veřejnost uzavřena, na kopec jsou vpuštěni pouze ti, kteří se nám zaregistrují. Po zakoupení hodinového jízdného za 500 korun na osobu lyžaře vyvážíme na lanech za skútry,“ popsal Cháb.

Ačkoliv se tento nápad na Facebooku setkal s velkým ohlasem nadšených lyžařů, v avizovaných pátečních 14 hodin se s lyžemi nedostavil ani jeden člověk. První lyžaři přišli až o hodinu později.

O víkendu provozovatelé očekávají aspoň sto zájemců

Po třetí hodině odpolední jich na Čeřínku jezdilo kolem deseti. „Těšil jsem se, až to tu spustí. Ale trochu se té cesty nahoru bojím,“ přiznával před cestou na kopec jeden z nich. „Je to super, úplně mě to nadchlo,“ hlásil, když sjel zpět dolů.

Vlekaři dopředu avizovali, že je toto lyžování vhodné pouze alespoň pro průměrně zdatné lyžaře. Ti za hodinu stihnou klidně i přes deset jízd. Kdo je na tom s lyžařským uměním hůře, může si zaplatit jednotlivé jízdy.

Podle posledních údajů provozovatelů se lyžařů na Čeřínku přes víkend vystřídá minimálně stovka. Tolik Vladimír Cháb hlásil před spuštěním rezervací. Je možné, že další zájemci ještě přibydou.

Podle provozovatelů však v jeden čas bude na sjezdovce nejvíce třicet lidí. „To je počet, kdy si ještě ohlídáme,“ konstatoval.

Vlekaři na Čeřínku chtějí tento způsob provozu zachovat i v dalších dnech, dokud bude zájem. Zároveň ujišťují, že vše bude probíhat za přísného dodržování protiepidemických opatření, včetně chování u výdejního okénka.

Policii zajímá hlavně bezpečnost při tažení skútrem

Zkontrolovat provoz na Čeřínku se chystali i policisté. S provozovateli areálu jsou v kontaktu už několik dní a o chystaném obnovení provozu dopředu věděli.

Jak uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková, příslušníky bude zejména zajímat, jak je zajištěna bezpečnost při vytahování lyžařů skútrem na kopec.

„Neumíme si to předem moc představit. Bude nás zajímat, jak je to bezpečné a jaké je odpovědnost za případná zranění,“ pravila ještě před zahájením lyžování.