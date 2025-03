Jihlavská škola získá unikátní tělocvičnu, na její střechu se přestěhuje hřiště

Nová tělocvična má vyrůst hned za školou, na místě venkovního hřiště. Aby však studenti o možnost pohybu na čerstvém vzduchu nepřišli, přesune se toto sportoviště právě na střechu nové tělocvičny. Fotbálek nebo košíkovou si tak žáci budou moci zahrát s rozhodně větší vyhlídkou než dosud. Stávající venkovní hřiště se totiž krčí za školou směrem do uličky U Pivovaru.

Budoucí tělocvična s hřištěm má navíc sloužit nejen studentům. „Umožní daleko větší využití, protože by nově vzniklo i sociální zázemí oddělené od ostatních prostor školy a zvýšila by se tak možnost využití těchto prostor veřejností. Současně uvažujeme i o vybudování cvičebního sálu nad kotelnou. Celkově by tedy došlo ke zlepšení podmínek pro sportování v Jihlavě i okolí,“ popsal Otto Vopěnka, náměstek hejtmana zodpovědný za krajský majetek.

Stávající tělocvična ve střední škole, jejíž historie sahá až do roku 1930, již delší dobu volá po proměně, a to hlavně kvůli svému nevhodnému umístění v budově D.

„Nachází se v prvním a druhém nadzemním podlaží, tedy v patře. Z hlediska požárního a bezpečnostního toto uspořádání rozhodně není vyhovující. Navíc veškeré prostory pod tělocvičnou se nedají v podstatě na žádnou školní činnost využívat - pokud vám žáci nad hlavou třeba driblují, těžko tam můžete vyučovat,“ vylíčila Markéta Metelková, ředitelka jihlavské SŠS.

Ve škole vznikne i nová aula

Dvě venkovní multifunkční hřiště, jež jsou dnes „schovaná“ za budovou školy, využívají podle ní studenti za příznivého počasí například pro hraní volejbalu, fotbálku či basketbalu v hodinách tělocviku. „Že se přestěhují zrovna na střechu plánované stavby, není asi moc obvyklé řešení, ale v našem případě není moc jiných možností. Nemáme se už kam jinam rozrůstat,“ zhodnotila Metelková.

V současné době majetkový odbor Kraje Vysočina chystá veřejnou zakázku na zhotovitele projekčních prací. „Až s projektem v ruce budeme vědět více,“ konstatoval hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).

Úpravy se totiž nebudou týkat „pouze“ vybudování nové stavby se „střešním“ hřištěm, půjde o rozsáhlejší rekonstrukci. Například na místě původní tělocvičny vznikne stupňovitý přednáškový sál, neboť takové prostory zatím ve škole chybějí. „Aktuálně k těmto účelům využíváme místnost, jíž říkáme posluchárna, ta ale nemá stupňovitý tvar, je to jenom velká učebna,“ přiblížila ředitelka.

V nové aule plánuje škola například přednášky, prezentace firem nebo další akce. Opět se ale počítá i s využitím pro mimoškolní aktivity „z venku“, například pro potřeby Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji. hlava nebo různé akce kraje či města. Plánovaná aula by totiž měla mít částečně samostatný vchod, takže by lidé, kteří do ní budou mířit, nemuseli chodit přes celou budovu školy.

Více denního světla

Stavební záměr počítá kromě jiného i s celkovou reorganizací učeben a pracoven pro zaměstnance, s úpravou šaten či vznikem zázemí pro odpočinek žáků. „Veškeré změny mají vést k tomu, aby se prostory více otevřely dennímu světlu a žáci i pedagogové měli pocit, že se ve škole neustále něco děje,“ nastínil plány Pavel Franěk, náměstek hejtmana pro oblast školství. Při rekonstrukci bude podle vedení kraje kladen důraz také na úsporu energií a využití obnovitelných zdrojů.

„Vzhledem k tomu, že půjde o velmi rozsáhlý projekt a cílem je neomezovat fungování školy, budeme práce - pravděpodobně alespoň ve dvou etapách, směřovat na letní prázdniny. Mluvit teď ale o uvažovaných nákladech, časovém harmonogramu prací a možných omezeních je zatím velmi předčasné. Musíme si počkat na projektovou dokumentaci celého záměru,“ zdůraznil Kukla.

Celá rekonstrukční akce by však měla zřejmě odstartovat právě budováním nové tělocvičny. „Teprve potom dojde k opravě budovy D, což je pro nás výhodné, protože v podstatě nebudeme ani chvilku bez tělocvičny. Nejprve budou žáci ještě ve staré. Poté, když se začne rekonstruovat, už zase bude k dispozici tělocvična nová,“ shrnula Metelková.

Podle údajů k poslednímu září 2024 měla SŠS Jihlava celkem 630 žáků. „Zájem o studium na naší škole je už nějaký čas vyrovnaný, kapacitu se nám daří naplnit. Ostatně více studentů už bychom nyní ani nabrat nemohli, jsme na stropu obsazenosti tříd i budov celkově,“ dodala ředitelka.