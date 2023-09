Výběrová řízení dopadla fantasticky, Brod může rozšířit dvě základní školy

Přes tři roky vedení města připravovalo tyto stěžejní investice. Na Konečné, kam chodí téměř 300 dětí, je dávno za svou životností pavilon budovaný před více než čtyřiceti roky jako provizorní. Sady s téměř 700 žáky pak bojují s absencí výtahu i nedostatkem prostor, když si škola musí pronajímat učebny.

Oba projekty se sešly v jeden čas. Přesto uspěly. „Podařil se nám husarský kousek, za nějž patří obrovský dík všem, kteří se na něm podíleli. Jako jediné město v republice jsme uspěli se dvěma projekty při žádosti o dotace,“ uvedl místostarosta Vladimír Slávka (ANO a Ženy za Brod).

Ačkoli vedení města původně čekalo více, na každou stavební akci se mu podařilo získat dotaci ve výši 40 milionů korun. To byla první podmínka jednomyslného rozhodnutí zastupitelů.

Tou druhou byly výsledky výběrových řízení. A ty Brodu výrazně nahrály. Zatímco náklady na vybudování nového pavilonu na Konečné byly autory projektu vypočteny na 151 milionů korun, cena se v soutěži nakonec snížila na 113 milionů. V případě Sadů se cenu z odhadovaných 80 milionů podařilo srazit na 52 milionů. Vše včetně daně.

Kdyby Konečná neprošla, Slávka by rezignoval

V součtu je tak z téměř čtvrt miliardy jen 165 milionů. Polovinu z toho navíc pokryje dotace. „Měl jsem s tím vnitřní problém. Ale vysoutěžilo se to fantasticky,“ vyzdvihl rozhodující faktor Slávka. „To jsou super ceny,“ přikyvoval i opoziční zastupitel za KSČM Milan Plodík.

„I tak to ale bude obrovský zásek do rozpočtu. Počítáme, že rozpustíme celou dvousetmilionovou rezervu. Nebudeme si nikde půjčovat, použijeme pouze vlastní peníze,“ přiblížil starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Praxe bývá taková, že město uhradí veškeré náklady, dotace mu bude proplacena v případě včasné kolaudace až zpětně.

Na Konečné vyroste na místě původní dvoupatrové budovy zcela nový čtyřpodlažní pavilon. Místo v něm najde jedenáct tříd, kabinety, sborovna i ředitelna. Samozřejmostí bude příslušné zázemí. V půdní vestavbě v Sadech pak vzniknou odborné učebny včetně hudebního studia a kabinetů. Konečně přibude i výtah tažený středem dnešního širokého hlavního schodiště.

Pro radnici jsou to stěžejní investice. Dlouho je připravovala i slibovala. „Teď už to můžu říct nahlas, ale kdo u jednání byl, ten to věděl delší dobu. Pokud by Konečná zastupitelstvem neprošla, byl jsem rozhodnutý rezignovat,“ uvedl po hlasování Slávka. „Nechce někdo zpochybnit hlasování?“ ptal se pak pobaveně svých kolegů.

Dvě třídy se přestěhují do centra města

Práce podle vedení města začnou takřka okamžitě. Obě akce totiž musí být dokončené a zkolaudované do začátku školního roku 2025/2026. Jen tak město získá přislíbené miliony z dotací. Už v říjnu se má stavební ruch rozjet naplno.

Chod škol práce citelně ovlivní. Zvláště v případě Základní školy Konečná, kde se bude nejprve jeden pavilon bourat, aby se na jeho místě postavil nový. Vše se bude dít za provozu školy.

„Dotčené třídy přestěhujeme do odborných učeben a dalších vhodných prostor ve škole. Na dvě ani tak místo nezbude, ty budou po dva roky situované v budově AZ Centra ve středu města,“ přiblížila ředitelka školy Jana Beránková. Půjde o čtvrtou a pátou třídu. Budou v azylu i se svými učiteli.

„Nechtěli jsme stěhovat malé děti a kvůli docházení učitelů na jednotlivé předměty ani druhý stupeň,“ vysvětlila. Třídy se přestěhují na začátku října, škola kvůli tomu vyhlásí ředitelské volno.

V areálu školy vznikne provizorní jídelna

Děti z obou detašovaných tříd budou docházet na obědy do Základní školy V Sadech. Na Konečné pak bude stravování řešeno v provizorní jídelně sestavené z kontejnerů. „Sestavena bude do začátku října,“ podotkla Beránková.

V AZ Centru bude fungovat i družina a školní klub. Vychovatelky tam budou děti přes sídliště a park doprovázet.

To v případě Sadů bude zkombinování stavby s běžnou výukou podstatně jednodušší. Nové třídy budou vznikat v půdních prostorách, omezení se tak dá očekávat víceméně pouze kvůli uzavření schodiště v době stavby výtahu.

„Organizačně se to v případě Sadů dá zvládnout mnohem lépe. Na výuku nebudou mít práce takový vliv. Nepříjemný může být snad jedině hluk, kterému se nevyhneme,“ dodal starosta Zbyněk Stejskal. Vedení města očekává, že ty nejtěžší práce, včetně třeba bourání pavilonu na Konečné, se budou odehrávat o víkendech a v době, kdy nebude vyučování.

Celkové náklady na obě investiční akce ve výši 165 milionů korun nebudou finální. Na další miliony přijde následné vybavení nových prostor. A do ceny rovněž není zahrnuto vybudování nové výdejny obědů na Konečné, která se taktéž bude stavět, ale není součástí nového pavilonu. Stát má sedm milionů.