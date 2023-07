Brod rozhodne, kterou školu vylepší. Čáru přes rozpočet mu udělaly dotace

„Jsme v trochu svízelné situaci,“ přiznal místostarosta Vladimír Slávka, který má v gesci školství. „Původně bylo slibováno, že výše dotací bude činit osmdesát až devadesát procent nákladů. Pak několikrát došlo ke změně pravidel. Ve finále platí, že můžeme získat maximálně 40 milionů korun na jednu stavební akci,“ popsal.

Stavby si Havlíčkův Brod naplánoval hned dvě. Jednou z nich je demolice starého a stavba nového pavilonu ZŠ Konečná. Je to investice, na niž škola čeká už mnoho let. Pavilon byl totiž budován na přelomu 70. a 80. let minulého století z nevhodných cemento-azbestových desek.

„Už tenkrát byl stavěn jako provizorní s dobou životnosti maximálně dvacet let. A vidíte, děti se v něm učí ještě dnes. Už dávno je životnost dvojnásobně překročena,“ podotýká Slávka

Druhou akcí je půdní vestavba ZŠ V Sadech. Před dvěma lety ji prosadili rodiče a zaměstnanci školy na veřejném fóru.

„S prostorem tu hodně válčíme. Jsme určenou školou pro výuku cizinců pro celou oblast, ale učebny si k tomu musíme pronajímat v AZ Centru. Nemáme odborné učebny, nemáme dostatečné zázemí pro družinu ani pro náš sbor,“ říkala v té době ředitelka Milena Honsová.

Nové třídy by pomohly sboru i výuce cizinců

Projekt na půdní vestavbu už před pěti lety začala připravovat a prosazovat bývalá místostarostka Ivana Mojžyšková.

„Zahrnuje učebny odborné, jazyků i vybavenou a odhlučněnou učebnu hudební výuky. Nové prostory jsou potřeba k tomu, aby se mohly rozdělit třídy. Dětem, které česky tolik neumí, by se v některých předmětech mohli učitelé víc věnovat a díky svému vzdělání by se s nimi byli teoreticky schopni domluvit v druhém jazyce,“ představila ho dnes již opoziční zastupitelka.

Tehdy ještě nemohla tušit, že Rusko zahájí válku proti Ukrajině a do města přijdou stovky ukrajinských uprchlíků. Nyní by se nové prostory škole hodily ještě víc.

Projektové přípravy však dlouho vázly. Během let se měnily dotační podmínky. A rovněž odhadované náklady na výstavbu. Vladimír Slávka nyní v případě Sadů hovoří o investici ve výši až 80 milionů korun.

Starostova priorita je Konečná. Co ostatní?

Na Konečné by náklady na demolici stávajícího a stavbu nového pavilonu měly být ještě vyšší. Dosáhnout by mohly až částky 120 milionů. „Počítáme se čtyřpatrovou budovou, v níž by se usídlilo jedenáct tříd i školní družina a školní klub,“ přiblížil místostarosta.

V součtu tedy mohou investice dosáhnout na 200 milionů, vyloučena ale není ani vyšší suma. Dotace již Brodu byly přiznány, nicméně v maximální výši 80 milionů. Je to velká pomoc, ale stále většina nákladů bude ležet na třiadvacetitisícovém městě, které letos hospodaří s rozpočtem 830 milionů.

„Uvidíme, jak se akce vysoutěží. Konečné slovo budou mít zastupitelé. Ti se situací budou zabývat hned po prázdninách. Je to tak zásadní věc, že bychom k tomu klidně svolali i mimořádné zasedání,“ prohlásil Vladimír Slávka.

V případě základní školy Konečná chce starosta města Zbyněk Stejskal začít se stavbou co nejdřív, nejlépe ještě letos na podzim. „Do léta 2025 musíme mít hotovo. Jinak hrozí, že budeme muset dotaci vracet,“ poznamenal.

Obdobné je to i v případě Sadů. Zastupitele tak čeká těžké přemýšlení. Dá se předpokládat, že bez dotací by se město do tak náročných akcí nepouštělo. Brod ale čekají i další investice v řádech desítek milionů, hlavně do rekonstrukcí ulic. A velkým strašákem je havarijní stav krytého bazénu.

„Konečná je pro mě osobně v tuto chvíli prioritou,“ naznačil starosta Stejskal.

Čtvrťáci a páťáci se přestěhují do centra města

Už s předstihem se radní na případnou demolici a stavbu nového pavilonu na Konečné začali připravovat. Absolvovali schůzku s rodiči i vedením školy a tento týden rada města schválila řešení. Po dobu stavebních prací se dotčené třídy z bouraného pavilonu přesunou do jiných prostor školy.

Dvě třídy se ale do areálu Konečné už nevejdou. Azyl tak najdou v AZ Centru. Tato budova v samém středu města dříve fungovala jako základní škola Rubešova. „Přesun by se týkal jedné čtvrté a jedné páté třídy,“ oznámil Slávka. Takovéto „vyhnanství“ by trvalo až rok a půl.

Řeší se i otázka stravování žáků. Vedení města chce, aby bylo alespoň části z nich umožněno v nové budově mateřské školy v Konečné ulici, jež je součástí školního areálu. To ale neumožňují podmínky dotace udělené na výstavbu budovy. Ty po určitou dobu zakazují stravování jiných strávníků.

„Budeme o tom ještě s ministerstvem školství jednat. Bylo by to jen na přechodné období po dobu výstavby pavilonu školy,“ podotkl starosta Stejskal.