Místo známek a soutěží učíme samostatnosti a toleranci, říká ředitelka školy

„V našem pojetí je inovativní třída orientovaná na vytváření bezpečného a respektujícího prostředí, které dětem umožňuje, aby se soustředily na proces poznávání, učení, namísto získávání dobré známky. Upouštíme od známkování, zkoušení, soutěží či autoritativního přístupu k dětem. Vedeme žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, ale zároveň ke spolupráci, toleranci a kritickému myšlení,“ říká ředitelka školy Ivana Málková.

Cílem podle ní je, aby děti chodily do školy rády, dokázaly říci svůj vlastní názor, který si obhájí nebo změní na základě argumentů od ostatních. „Dnešní svět se rychle mění, nevíme, jak bude vypadat, až tyto děti dokončí školu, proto je chceme připravit na změny, aby byly flexibilní, aby se uměly a chtěly učit,“ dodává.

Kde jste se inspirovali?

Myšlenku otevření třídy, kde na výuku a práci s dětmi půjdeme trochu jinak, jsem nosila dlouho. Sledovala jsem různé trendy a směry. Zjišťovala poptávku rodičů, co jim v Jihlavě a okolí chybí, jak by chtěli, aby se jejich dítě v dnešní době vzdělávalo. Impulzů tedy bylo více. Svoje myšlenky jsem sdělila dvěma kolegyním, které se pro to nadchly a podpořily mě. Velké poděkování patří i zřizovateli, Statutárnímu městu Jihlava, který nás také podpořil.

Čím se liší inovativní třída od těch běžných?

U nás jde především o organizaci výuky. Školní den, pokud dítě nedochází do školní družiny, začíná v 8:30 rituálem přivítání, který si každá třída volí sama. Ve třídách nezvoní. Výuka probíhá v blocích – například Obraz světa, Šikovné ruce, Tajemství těla, Cesta k sobě a druhým nebo Malý cestovatel. V rámci těchto bloků dodržujeme vzdělávací program, kde využíváme různých metod a forem práce. Příkladem může být projektová nebo tematická výuka. Využíváme a podporujeme také tandemovou výuku, kdy jsou dva pedagogové ve třídě. Chybu vnímáme jako příležitost, jako součást procesu učení, která nás posune dále. Žáky nesrovnáváme. Děti pracují samostatně, ve skupinách i v různých věkově heterogenních týmech. Potkávají se tak žáci prvních, druhých a dalších inovativních tříd prvního stupně společně.

Když dětem z inovativní třídy zadáme úkol, tak jeden začne a další ho automaticky doplní, úkol plní společně. Je to přirozené a všichni z toho mají radost – na rozdíl od běžné třídy, kde se děti předhánějí, kdo bude první. Ivana Málková ředitelka školy

Ve škole však máte i běžné třídy, dále třídy speciální i tyto inovativní. Vnímáte rozdíly mezi dětmi podle toho, kam chodí?

Každá třída má svoje specifika. Rozdíly jsou v chování i přístupu. Když dětem z inovativní třídy zadáme například nějaký úkol, tak jeden začne a další ho automaticky doplní, úkol plní společně; je to velmi přirozené a všichni z toho mají radost – na rozdíl od běžné třídy, kde se děti předhánějí, kdo bude první.

Používáte v inovativních třídách nějaké speciální didaktické metody a postupy?

Neřekla bych, že je to něco speciálního. Používáme projektovou výuku, metody kritického myšlení, prvky Montessori pedagogiky, formativní hodnocení, diferencovanou, skupinovou a kooperativní výuku, tandemovou výuku, dramatizaci, vrstevnické učení, didaktické hry a mnohé další. Škála je široká.

Pedagogové, kteří v těchto třídách učí, musejí být proškoleni na tento způsob výuky?

Určitě. U pedagogů to vyžaduje celkově trošku jiný pohled na výuku. Ale musím říct, že u nás máme učitelky a učitele na výborné úrovni, baví je to a dává jim to smysl, což je velice důležité. Každý z nás se více zaměřuje na oblasti, ke kterým má blíž. S tím, jak se rozrůstáme, už nyní hledáme vhodné pedagogy pro následující školní rok, a to pro první i druhý stupeň.

Zmiňovala jste, že děti nedostávají známky. Jak ale hodnotíte jejich znalosti?

Děti neznámkujeme, ale využíváme zpětnou vazbu, formativní hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, na vysvědčení slovní hodnocení ze všech bloků, které zahrnují veškeré oblasti podle školního vzdělávacího programu. Při běžné výuce se díky známkování již od první třídy děti trénují v přesvědčení, že samotná činnost nemá žádnou hodnotu a má smysl pracovat jen pod tlakem známek nebo soutěží. V inovativních třídách se u dětí snažíme naopak podporovat jejich vnitřní motivaci tak, aby jim učení připadalo smysluplné a bavilo je. Následně známky postrádají svůj význam.

V čem spatřujete výhody a v čem nevýhody inovativních tříd?

Zatím spatřuji jen výhody. Nevýhodou může být časem nedostatek financí na zajištění výuky personálně. Případně obecně personální zajištění kvalifikovanými zapálenými kreativními odborníky, pedagogy.

Jaké jsou reakce dětí a rodičů?

Po třech letech mohu zodpovědně říct, že jsme zavedením inovativních tříd udělali dobře. Děti chodí do školy rády, rodiče jsou nám partnery a dávají nám zpětnou vazbu. Důkazem je i fakt, že nám každým rokem stoupá počet dětí v inovativních třídách. Hodně fungují i reference rodičů současných žáků. Už nyní mi telefonují další zájemci. Vždy je pozvu na návštěvu školy a oni sami se pak mohou rozhodnout, kam svoje dítě zapíšou. S otevřením další třídy počítáme. Kapacitu školy máme ještě dostatečnou.