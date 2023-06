Chování učitele gymplu v Brodě prověřuje policie. Škola tím trpí, říká ředitel

„V současné době provádíme ve věci šetření. Úkony trestního řízení zahájeny nebyly,“ informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Podle ní policie reagovala na podnět. Odkud přišel, ale neprozradila. „Jelikož je věc v šetření, nebudeme poskytovat žádné další informace,“ dodala pouze.

Škola se před několika týdny dohodla na odchodu s učitelem angličtiny, který se měl chovat nevhodně zvláště ke studentkám. Pedagog měl mít podle šetření školy v hodinách na dívky dvojsmyslné narážky. Údajně před nimi mlaskal, vzdychal či se na ně upřeně díval. Jedné se měl například dotazovat, jestli jí není ve svetru teplo. Dívky to vnímaly jako nevhodné a obtěžující jednání.

Na popud studentek a jejich rodičů se vedení gymnázia s kantorem dohodlo na odchodu ze školy. Učitel ji opustí po konci školního roku.

„Situaci jsme vyřešili rychle a rázně. Považovali jsme záležitost za uzavřenou. Stejně se obrátila proti nám,“ poznamenal nyní ředitel gymnázia Hynek Bouchal. Také školská rada a Kraj Vysočina, který je zřizovatelem gymnázia, vše považovaly za vyřešený případ.

Škole se policie dosud neozvala

Sám ředitel je proto z vývoje kauzy rozčarovaný. Překvapilo ho zejména to, že se do záležitosti vložila policie, ale školu, kde je dotčený kantor stále zaměstnán, vůbec neinformovala.

„Po celém městě se o tom mluví, vědí to novináři, ale škola ještě kontaktována nebyla. Podal jsem proto podnět kontrolním orgánům policie, jak je toto možné,“ reagoval Bouchal.

Atmosféra na škole je podle něj momentálně hodně napjatá. Její vedení i kantoři čelí obrovskému mediálnímu tlaku. Ředitel hovoří o poškození dobrého jména školy. Vinu dává zejména autorovi anonymního dopisu, který rozeslal do redakcí. Tím se podle něj už jednou vyřešená záležitost dostala znovu na světlo.

„Škola tím neskutečně trpí. Jeden učitel se psychicky zhroutil, děti jsou zmatené. V dotčené třídě musíme znovu zahájit už jednou dokončenou intervenci. Nedrtí nás ani tak kauza jako taková, spíše její mediální dopad. Kampaň nemá konce,“ popisuje ředitel školy.

Teď abych chodil kanálama, zoufá si profesor

Kauza poškozuje i učitele, kteří s ní nemají pranic společného. V těžké situaci se ocitl například profesor matematiky a deskriptivní geometrie Jaroslav Šorčík. Ten shodou okolností letošním školním rokem na gymnáziu taktéž končí.

„Na rozdíl od lidí, o nichž píšete, ale odcházím z vlastní vůle a v dobrém. Jsem brodský rodák a na škole jsem působil 35 let, takže mě ve městě zná dost lidí. Po přečtení článků jistě leckoho z nich může napadnout, jestli ten vyhozený úchyl, který posílá nahé fotky malým holčičkám, vysvléká je ze svetříků a vzrušeně nad nimi funí, nejsem náhodou já,“ svěřil se Šorčík.

Jak přiznal, je z toho všeho na nervy. „Abych teď jako sprostý podezřelý chodil kanálama, nebo se na stará kolena někam hodně daleko odstěhoval,“ poznamenal.

Rodiče se až do letoška báli ozvat, tvrdí

Případ nevhodného chování učitele ke studentům se na škole letos opakoval podruhé v jediném roce. Už loni se kvůli obdobným výstřelkům vedení gymnázia rozloučilo s jiným kantorem. Nyní ho z obdobných důvodů následuje další kolega.

On sám se cítí jako oběť. Uvedl to minulý týden v rozhovoru pro regionální Deník. „Podle mne šlo o nepochopení a můj pohled na věc vůbec nebyl brán v potaz. Ředitel mi řekl, že vůbec není důležité, co jsem řekl a jak, ale jak to celé vnímají studenti. Jde o subjektivní posouzení něčeho,“ řekl listu.

Po zveřejnění případu se zejména na sociálních sítích objevilo množství reakcí. Mnohé z nich i od bývalých studentů. K učiteli se vyjadřují vesměs velice kriticky. Poukazují na to, že nevhodné chování mu nebylo vlastní jen letos, ale trvalo několik roků.

„Rodiče se báli ozvat, aby studentky neměly s učitelem problém. Až v letošním školním roce se ozvalo více rodičů a situace se začala řešit,“ uvedla jedna z diskutujících.