„Vždycky tady máme i závodníky, kteří chtějí být v cíli první a koukají na čas. Ti tam dojedou třeba do hodiny. Připravují se ale o to, co se děje na trati – tedy o to nejlepší. A taková jízda se může klidně protáhnout třeba na pět hodin,“ usmívá se organizátor Skimana Pavel Kusý alias pan Kudlička.
Podle něj je závod o délce zhruba osm kilometrů spíše společenskou událostí, zakončený tradiční veselicí v hospůdce v nedalekém Radostíně.
„Prostě hezký výlet na lyžích s prima lidmi, kteří vyrážejí do terénu s dobrou náladou a úsměvem. Chtějí si to jednoduše užít, hodit starosti za hlavu. Dělám letos už 19. ročník a musím říct, že to je pro mě vždy jeden z nejhezčích dní v roce,“ vyznal se Kusý. Mezi zúčastněnými převažují místní, nechybí ale ani lidé z Pardubic, Žacléře a dalších míst po celé republice.
S ohledem na to, že se jedná o již zmíněnou společenskou událost, míří na ni sportovci adekvátně oblečeni. Stylový dobový oděv, stejně jako historické lyže – ideálně „jasanky“, jsou ostatně podmínkou.
K vidění tak jsou skutečně do detailů vyladěné úbory; obzvláště dámy si na nich dávají velmi záležet. Na trať míří v sukních, punčochách, kloboucích a s řadou stylových doplňků.
„Lidé to berou vážně, jak ohledně úboru, tak lyží. Narazíte tady tak i na opravdu zajímavé historické exempláře,“ líčí Kusý. Sám jich ostatně vlastní hned několik, mezi nimi například i lyže se štítkem: Adolf Slonek, 1898. „Je to kus z místní výroby v Novém Městě na Moravě. Takže i na takových lyžích lidé na Skimanovi běžně závodí,“ popisuje pořadatel.
Jedním z pravidelných účastníků Skimana je třeba Daniel Gregor z Nového Města na Moravě, který podle svých slov vynechal toto klání jen zcela výjimečně. „Je to tady totiž opravdu výborné – od organizace, přes trasu, zábavu a skvělé lidi,“ míní Gregor, který poutá pozornost i svým vzhledem. S mohutným knírem a dobovým oblečením vypadá, jako by se zatoulal do Polničky z let, kdy se lyžaři skutečně proháněli po bílých pláních na jasanových lyžích, v košilích, svetrech a plátěných bundách.
Historické lyže, vybavení i oblečení sám sbírá, takže má při volbě garderóby z čeho vybírat. V jeho vlastním ustrojení jej mohli diváci vidět dokonce i ve filmu. Účinkoval totiž jako komparsista v českém snímku Poslední závod z roku 2022, který přibližuje příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty v lyžařském závodu, který se jim nakonec stal osudným.
„Když jsem jel na Barrandov na zkoušku, oblékl jsem se už doma do své ústroje. Hrozně se jim to líbilo, rovnou jsem si mohl nechat, co mám svého, a bylo hotovo,“ usmívá se novoměstský lyžař. Na natáčení, které se odehrávalo za covidu, rád vzpomíná.
Zavítal díky němu hned na několik míst, kam by jinak v době přísných opatření sotva mohl. „Na všechno musely být papíry a povolení,“ líčí muž. Jeden natáčecí den, který se protáhl až dlouho do noci, strávil třeba v Hostinném v Podkrkonoší, kde se filmoval pohřeb na náměstí. Se štábem se podíval i na Richtrovy boudy nebo na statek do malé vesničky u Loun.
Atmosféra Skimana učarovala ale například i Františku Uhlířovi, který žije v Jívoví nedaleko Velkého Meziříčí. „Jsem tady letos teprve podruhé. A proč? Protože poprvé to bylo parádní,“ směje se muž v historickém oděvu, jenž dorazil vybaven mimo jiné i flašinetem. „Při jízdě je to trochu nepohodlné, musím ho přidržovat, tak se mohu odrážet hůlkou jenom jednou rukou. Ale když je pauza, rád na něj zahraji,“ říká Uhlíř, který zároveň pootvírá „tajný“ úkryt v nitru flašinetu. V něm je připraveno hned několik lahviček speciálního lyžařského „mazání“, o něž je mezi kolemjdoucími velký zájem.
Mezi lyžníky však nechyběly ani děti. „Dnes dcery poprvé vyrážejí samy - po svých, předtím jsem jela a měla třeba některou z nich na sobě v šátku,“ svěřila se maminka děvčat ve věku šest a devět let. Obě jsou, stejně jako jejich máma a děda, ustrojeny také stylově. Jedou na starých lyžích, v dlouhých pletených sukních, kazajkách a s šátkem přes ramena.
Trasa závodu vede z Polničky přes lesy ve směru na rybník Velké Dářko. Cíl závodu je pak před restaurací v Radostíně. Když lidé dojedou, čeká na ně v hospodě občerstvení i kapela - již léta osvědčená country skupina C band.