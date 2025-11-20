Kvůli Dukovanům rozšíří silnici u Vladislavi, vede mezi skálou a kolejemi

  13:32,  aktualizováno  13:32
Nebezpečná a nehodová silnice I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví se bude modernizovat. Silničáři ji chtějí rozšířit. Stavba by měla začít přípravami v příštím roce, dokončena bude v roce 2027. Jenže rozšíření nebude jednoduché. Z jižní strany zúženého úseku místy těsně přiléhá železnice, ze severní strany je vysoká skála.

Rozšíření frekventovaného tahu od jižních Čech na Brno je nutné. Na silnici se místy bezpečně nevyhnou těžká nákladní vozidla. Proto jsou tam umístěny i dopravní značky, upozorňující na riziko bočního kontaktu. Navíc silnici na vysokém náspu podemílá voda.

„Je tam úzké místo mezi železnicí, silnicí a loukami, místy se bude odtěžovat skála a prostor rozšiřovat. Kvůli sevřenému údolí a protože tam musíme vyřešit odvod vody, která stéká z vrcholů kopců k řece, to bude relativně finančně náročné,“ uvedl Aleš Kratina, šéf vysočinského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Komfortní míjení velkých vozidel či třeba autobusů nyní silnice Třebíč - Vladislav nenabízí. Na riziko tu řidiče upozorňuje i neobvyklá dopravní značka.


Rozšíření a modernizace se bude týkat čtyřkilometrového úseku a bude stát přibližně 420 milionů korun bez daně.

Investice se bude týkat úseku, který začíná u Třebíče před odbočkou ze silnice I/23 na Ptáčov a končí před železničním přejezdem u Vladislavi. Tam posléze na tento modernizovaný úsek naváže budoucí obchvat Vladislavi, zatímco u Třebíče se zase obnovená silnice napojí na připravovaný obchvat Třebíče.

Přednostní alternativní trasa do Dukovan

Tento úsek silnice I/23 se dostal loni v červnu mezi státem preferované dopravní investice související se stavbou jaderné elektrárny Dukovany 2.

Měly by být pro stavbu elektrárny objízdnou návozovou trasou od dálnice D1 přes Třebíč na Dukovany v době, kdy se bude rekonstruovat průtah Třebíčí, nebo když bude v tomto městě mimo provoz Spojovací ulice kvůli stavbě obchvatu. Objízdná „jaderná“ trasa na Dukovany by měla Třebíč míjet přes Vladislav a Číměř.

Zatímco nyní má silnice Třebíč - Vladislav šířku místy jenom 5,5 metru, po rekonstrukci bude mít standardní šíři 9,5 metru. „Vznikne tam nový podchod, dvě protihlukové stěny a pět opěrných zdí. V rámci úprav budou přestavěny a rozšířeny dvě křižovatky, dnes už bezpečnostně nevyhovující,“ řekl Kratina.

Jednou z křižovatek je odbočka na zmíněný Ptáčov a druhou je odbočka na Hostákov. Vedlejším efektem přestavby silnice bude fakt, že díky ní bude moci být dostavěna cyklostezka mezi Třebíčí a Vladislaví podél řeky Jihlavy, což bude investice města Třebíče a městyse Vladislav. „Tyto dvě dopravní stavby na sebe navazují, protože tam jsou například společné propustky a stavby se musí koordinovat,“ upřesnil Kratina.

ŘSD má nyní dokončenou dokumentaci pro povolení záměru, do konce listopadu bude podávat žádost o povolení. V první půli roku 2026 by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a na podzim by teoreticky mohla stavba začít. „Bude to mít vliv na celý region, silnice I/23 v tomto úseku působí jako dlouhý špunt, není kapacitní a na mnoha místech bezpečná,“ podotkl Kratina.

Kvůli elektrárně se promění i další úseky

V této části Třebíčska budou další úpravy cest kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2. Dělníci se soustředí na silnici II/399 z Náměště nad Oslavou ke sjezdu na 162. kilometru dálnice D1 u Velké Bíteše.

Součástí budou především úpravy serpentin poblíž zámku v Náměšti nad Oslavou a také stavba obchvatu Jinošova. „Oprava silnice bude stát asi 102 milionů korun bez započtení obchvatu Jinošova. Ten by měl být dokončen asi v roce 2028 a bude stát 180 milionů korun,“ řekl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana.

„Tato trasa není určena pro stavbu Dukovany 2 pro nadrozměrné komponenty, ale na přepravu personálu a materiálu,“ upozornil Novotný.

Všechno musí být připraveno do zahájení vlastní stavby Dukovany 2 v letech 2030/2031.

Na Třebíčsku bude součástí investic ještě připravovaný obchvat Slavětic za 350 milionů korun, který se začne stavět příští rok. Práce už začaly na obchvatu Zašovic, značně pokročila stavba obchvatu Brtnice. V roce 2027 začne budování obchvatu Okříšek za půl miliardy korun.

