Rozšíření frekventovaného tahu od jižních Čech na Brno je nutné. Na silnici se místy bezpečně nevyhnou těžká nákladní vozidla. Proto jsou tam umístěny i dopravní značky, upozorňující na riziko bočního kontaktu. Navíc silnici na vysokém náspu podemílá voda.
„Je tam úzké místo mezi železnicí, silnicí a loukami, místy se bude odtěžovat skála a prostor rozšiřovat. Kvůli sevřenému údolí a protože tam musíme vyřešit odvod vody, která stéká z vrcholů kopců k řece, to bude relativně finančně náročné,“ uvedl Aleš Kratina, šéf vysočinského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Rozšíření a modernizace se bude týkat čtyřkilometrového úseku a bude stát přibližně 420 milionů korun bez daně.
Investice se bude týkat úseku, který začíná u Třebíče před odbočkou ze silnice I/23 na Ptáčov a končí před železničním přejezdem u Vladislavi. Tam posléze na tento modernizovaný úsek naváže budoucí obchvat Vladislavi, zatímco u Třebíče se zase obnovená silnice napojí na připravovaný obchvat Třebíče.
Přednostní alternativní trasa do Dukovan
Tento úsek silnice I/23 se dostal loni v červnu mezi státem preferované dopravní investice související se stavbou jaderné elektrárny Dukovany 2.
Měly by být pro stavbu elektrárny objízdnou návozovou trasou od dálnice D1 přes Třebíč na Dukovany v době, kdy se bude rekonstruovat průtah Třebíčí, nebo když bude v tomto městě mimo provoz Spojovací ulice kvůli stavbě obchvatu. Objízdná „jaderná“ trasa na Dukovany by měla Třebíč míjet přes Vladislav a Číměř.
Zatímco nyní má silnice Třebíč - Vladislav šířku místy jenom 5,5 metru, po rekonstrukci bude mít standardní šíři 9,5 metru. „Vznikne tam nový podchod, dvě protihlukové stěny a pět opěrných zdí. V rámci úprav budou přestavěny a rozšířeny dvě křižovatky, dnes už bezpečnostně nevyhovující,“ řekl Kratina.
Jednou z křižovatek je odbočka na zmíněný Ptáčov a druhou je odbočka na Hostákov. Vedlejším efektem přestavby silnice bude fakt, že díky ní bude moci být dostavěna cyklostezka mezi Třebíčí a Vladislaví podél řeky Jihlavy, což bude investice města Třebíče a městyse Vladislav. „Tyto dvě dopravní stavby na sebe navazují, protože tam jsou například společné propustky a stavby se musí koordinovat,“ upřesnil Kratina.
ŘSD má nyní dokončenou dokumentaci pro povolení záměru, do konce listopadu bude podávat žádost o povolení. V první půli roku 2026 by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a na podzim by teoreticky mohla stavba začít. „Bude to mít vliv na celý region, silnice I/23 v tomto úseku působí jako dlouhý špunt, není kapacitní a na mnoha místech bezpečná,“ podotkl Kratina.
Kvůli elektrárně se promění i další úseky
V této části Třebíčska budou další úpravy cest kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2. Dělníci se soustředí na silnici II/399 z Náměště nad Oslavou ke sjezdu na 162. kilometru dálnice D1 u Velké Bíteše.
Součástí budou především úpravy serpentin poblíž zámku v Náměšti nad Oslavou a také stavba obchvatu Jinošova. „Oprava silnice bude stát asi 102 milionů korun bez započtení obchvatu Jinošova. Ten by měl být dokončen asi v roce 2028 a bude stát 180 milionů korun,“ řekl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana.
„Tato trasa není určena pro stavbu Dukovany 2 pro nadrozměrné komponenty, ale na přepravu personálu a materiálu,“ upozornil Novotný.
Všechno musí být připraveno do zahájení vlastní stavby Dukovany 2 v letech 2030/2031.
Na Třebíčsku bude součástí investic ještě připravovaný obchvat Slavětic za 350 milionů korun, který se začne stavět příští rok. Práce už začaly na obchvatu Zašovic, značně pokročila stavba obchvatu Brtnice. V roce 2027 začne budování obchvatu Okříšek za půl miliardy korun.