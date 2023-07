Ždírec nad Doubravou mezi uzavírkami. Řidičům se komplikují prázdninové cesty

Od začátku prázdnin až do počátku listopadu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravuje silnici 34 mezi Ždírcem a Jitkovem. Jedna z nejvytíženějších komunikací na Vysočině je zcela uzavřena, pokračují tam práce, které začaly již loni. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny vede přes Chotěboř, řidiči těžších vozidel si cestu protáhnou až přes Golčův Jeníkov.

Vozovka v dotčeném sedm a půl kilometru dlouhém úseku podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové vykazuje značné opotřebení. „Jsou v ní trhliny, výtluky, místy vyjeté koleje a olámané krajnice,“ konstatovala.

Hlavní část prací se soustředí na výměnu povrchu vozovky. Zhotovitelská firma také pročistí příkopy a zanesené propustky, opraví nezpevněnou krajnici a doplní svodidla. V plánu je i nátěr zábradlí na mostech nebo osazení nového dopravního značení.

Práce jsou rozdělené do čtyř etap tak, aby byla zachována dopravní obslužnost Nového Ranska. Největší komplikací pravděpodobně bude rekonstrukce kruhového objezdu ve Ždírci. Tato etapa by se měla odehrát od 20. července do 8. srpna.

„Oprava okružní křižovatky bude rozdělena na dvě části a doprava bude vedena kyvadlově vždy jednou polovinou. Nelze vyloučit vznik front z obou stran,“ upozorňuje ždírecký městský úřad na svých webových stránkách.

Uzavírka mezi Jitkovem a Ždírcem platí i pro autobusové spoje. Ty po čtyři měsíce do Nového Ranska vůbec zajíždět nebudou.

„Důvodem je velmi nízké využívání zastávky Nové Ransko v běžném provozu, za den tu vystoupí nebo nastoupí v průměru tři lidé,“ vysvětlil ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Silnice na Pardubice dál zůstane úzká

Rovněž čtyři měsíce by měla trvat další rekonstrukce, kterou si ŘSD naplánovalo. Počátkem července začalo s obnovou povrchu na silnici 37 mířící ze Ždírce přes Údavy na Chrudim a Pardubice. Opravuje se úsek na hranice Kraje Vysočina.

Objízdná trasa pro všechna auta v obou směrech až do konce října povede přes Hlinsko. Komplikace se dají očekávat zejména v úzkých ulicích Wilsonova, Karla Lidického a Rváčovská.

„Co můžeme dělat. Na trase objížďky bude zvýšen dohled Policie ČR. Naší podmínkou bylo, aby objízdná trasa začala až po dokončení rekonstrukce Rváčovské ulice, kde jsme budovali novou dešťovou kanalizaci,“ řekl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Hlinsko si už loni podobnou objížďku v rámci prvních dvou etap rekonstrukce zažilo. Jen netrvala tak dlouho, týkala se jednoho směru a zcela z ní byla vyloučena kamionová doprava.

Podle ŘSD průjezd staveništěm není ani na semafory možný, a to z důvodu šířkového uspořádání silnice I/37, která je od hranic kraje do Ždírce poměrně úzká, má jen do šesti metrů, mnohde ještě méně.

V okolí Ždírce nad Doubravou je uzavřena silnice I/34 (červená značka), tak i I/37 (modrá). Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Pro kyvadlovou dopravu je potřeba šířka jízdního pruhu minimálně 2,70 metru plus betonové svodidlo 0,5 metru,“ vysvětlila Ledvinová.

Podle Bohumíra Nikla bylo ve hře i větší rozšíření silnice, které by umožnilo dopravu řídit kyvadlově. To ale nakonec nedopadlo. Vozovka zůstane i po opravě stejně úzká, jako dosud, což starosta označuje za nebezpečné.

„O to bojoval už minulý starosta. ŘSD nám oznámilo, že rozšíření neproběhne ani teď kvůli problémům s výkupy pozemků. Nevěřím, že se toho někdy dočkáme. Po opravě zůstane stejně široká dalších 15 let,“ myslí si starosta.