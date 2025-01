ŘSD nechá opravit část tahu z Telče na Třebíč. Silnice však dál zůstane úzká

„O veřejnou zakázku usilovalo šest subjektů. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku podala společnost Strabag, která se stala vítězem tendru s cenou 51,19 milionu korun bez DPH,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý. Projektant cenu odhadoval o devět milionů výš.

Ačkoli správci silnic už dlouhodobě mluví o tom, že tento úsek frekventované silnice na tahu Brno – České Budějovice je třeba rozšířit, narovnat a osadu Hory (jež je součástí Předína) a také samotný Předín opatřit obchvatem, nynější investice počítá pouze s opravou povrchu silnice bez jakýchkoli změn.

„V tomto případě se skutečně úsek rozšiřovat nebude, pouze dojde k jeho technickému zhodnocení. Důvodem je, že v budoucnosti v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky silnic I/38 a I/23 Kasárna sleduje ŘSD záměr přeložky silnice I/23 za současného vybudování obchvatu obce Hory,“ vyjádřil se Veselý.

Kdy k tomu dojde? „To nelze předpovědět kvůli chybějící aktualizaci zásad územního rozvoje Kraje Vysočina v kontextu plánovaných obchvatů a dalších staveb na silnici I/38,“ dodal Veselý.

Koridory jsou vyznačené

Obec Předín i předínská osada Hory (a také nedaleké Štěměchy na stejné silnici) přitom na plánované obchvaty čekají už desítky let.

„Obce to mají v územních plánech už od sedmdesátých let, koridory jsou vyznačené, takže vymyšlené to je. Ale stát musí dát peníze a může se začít projektovat a stavět. Loni si dělalo ŘSD aktualizaci studie, ale myslím si, že kraj a stát má teď na silnicích jiné priority, co se týče staveb obchvatů,“ pravil předínský starosta Zdeněk Skála v narážce na rozjeté či aktuálně připravované jiné velké silniční stavby v kraji.

Ty se budují nebo budou stavět v souvislosti s trasou pro přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany. Trasa předpokládá stavby například obchvatů Jihlavy, Brtnice, Zašovic či Okříšek.

Podle Skály se o obchvatech Hor či Předína uvažovalo už v letech po druhé světové válce. „V šedesátých letech se silnice trochu narovnala, ale od té doby už se jenom udržuje. Je to nešťastné. Silnice je teď popraskaná, tak je oprava lepší než nic,“ míní Skála.

Obce sužuje intenzita dopravy: v Horách jsou na průtahu ostré zatáčky. V Předíně zase řidiči nerespektují na průtahu povolenou padesátku.

Rozšířit? Zapomeňte, slyšel už Ždírec

Podobné zklamání prožili řidiči v kraji už předloni, kdy ŘSD po rekonstrukci znovu zprovoznilo silnici I/37 ze Ždírce nad Doubravou směrem na Pardubice.

Přestože mohli řidiči i obyvatelé například Ždírce a Údav, kteří se během rekonstrukce těžko dostávali k domovům, jásat, nebylo tomu tak. Věřili totiž, že se úzkou silnici při opravě podaří i rozšířit. To se však nestalo.

ŘSD nám oznámilo, že rozšíření neproběhne ani teď kvůli problémům s výkupy pozemků. Nevěřím, že se toho někdy dočkáme. Po opravě zůstane stejně široká dalších patnáct let. Bohumír Nikl starosta Ždírce nad Doubravou k (ne)rozšíření silnice I/37

„O rozšíření silnice bojoval už minulý starosta. Silnice od křižovatky U Lázničků po hranici kraje je úzká a nebezpečná. ŘSD nám oznámilo, že rozšíření neproběhne ani teď kvůli problémům s výkupy pozemků. Nevěřím, že se toho někdy dočkáme. Po opravě zůstane stejně široká dalších patnáct let,“ krčil tehdy rameny ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Úsek bude nejspíš zcela uzavřen

Nyní opravovaný úsek výše zmíněné silnice, křižovatka Kasárna – Předín, je dlouhý něco málo přes tři kilometry. Na jedné straně ho ohraničuje okružní křižovatka se silnicí 38 zvaná Kasárna, na straně druhé počátek obce Předín. Rekonstrukce má být rozdělena do tří etap, začít by se mělo úsekem od kruhového objezdu do obce Hory.

Tato etapa, stejně jako poslední z Hor do Předína, by se měla opravovat metodou takzvané recyklace za studena. V intravilánu Hor je navržena výměna konstrukčních vrstev vozovky. „V extravilánu v místech ulámaných okrajů vozovky bude provedena sanace. Součástí stavby je vybourání a nová stavba dvou propustků,“ doplnil Veselý.

O špatném stavu silnice správce komunikace přesvědčil diagnostický průzkum. „Stav asfaltového krytu je špatný. Na povrchu se vyskytují celoplošné mozaikové a nepravidelné rozvětvené trhliny, vysprávky a výtluky,“ podotkl mluvčí.

ŘSD předpokládá, že oprava bude provedena za úplné uzavírky. Se zhotovitelem o tom nicméně ještě bude jednat. „Stavební akci bychom chtěli zahájit v první polovině letošního roku a opravený úsek uvést do provozu nejpozději za 154 kalendářních dní,“ dodal Jiří Veselý.

Na stejné silnici I/23 by mělo v dubnu ŘSD zahájit přestavbu nebezpečné křižovatky u Dobré Vody poblíž Mrákotína.