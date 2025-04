Demolice mostu uzavře tah z Brodu na Kolín, Habry nechtějí povolit objížďku

Plán na výměnu mostu přes Sázavskou ulici v Habrech, pod níž vede silnice druhé třídy na Světlou nad Sázavou, představilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To momentálně dokončuje přípravy. Pro stavební akci už vybralo zhotovitele, začít se stavebními pracemi chce na počátku května.

Důvodem demolice a postavení mostu nového není jeho technický stav. Vyžádala si ho příprava trasy pro návoz extrémně těžkých komponent při rozšíření dukovanské jaderné elektrárny. Samotný technický stav mostu hodnotí silničáři jako dobrý. Byl postaven v roce 1982 a naposledy opravován byl před sedmnácti lety.

„Jeho normální zatížitelnost je 34 tun, výjimečná 240 tun. Zvažovaná nákladní souprava však může být až třikrát těžší. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o přestavbě mostu,“ vysvětlil regionální mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Správce komunikace původně uvažoval, že současný most ponechá a na dobu průjezdu nadměrného nákladu ho jen nechá dočasně zpevnit. To se však ukázalo jako nepříliš reálné.

„Podepření by muselo být osazeno na celou dobu všech přeprav a komunikace pod mostem by byla na dlouho zcela uzavřena. Opakovaná montáž i následná demontáž celého systému podepření by byla finančně náročná a trvala by několik dní,“ konstatoval Veselý.

Nosnost 900 tun, životnost 100 let

Navržena tudíž byla demolice stávajícího mostu. Ta bude spočívat v odstranění nosné konstrukce i části spodní stavby. Poté bude zesíleno založení mostu. Zcela nově pak stavebníci postaví spodní stavbu a položí novou nosnou konstrukci. „Nový most bude mít nosnost až 900 tun a životnost sto let,“ podotkl mluvčí ŘSD.

ŘSD už vysoutěžilo zhotovitele. Je jím společnost Strabag. Ta demolici mostu a stavbu nového slíbila vykonat za necelých 48 milionů korun bez DPH. Stavbu plánuje zahájit v květnu, dílo má dokončit do 150 dnů, tedy za pět měsíců.

Přestože je jasné, že demolice bude muset proběhnout za kompletní uzavírky a do začátku května zbývá jen pár dní, nejsou dosud stanovené oficiální objízdné trasy.

„Zatímco pro osobní vozidla bude objízdná trasa vedena po místních komunikacích, pro nákladní dopravu počítáme s ohledem na kapacitní možnosti a profily místních komunikací s objízdnou trasou v délce okolo 100 kilometrů. O tom však bude teprve rozhodovat příslušný silniční správní úřad,“ vzkázal Jiří Veselý.

„Objížďku skrz Habry nepovolíme“

Jenže tak snadné to nebude. V Habrech totiž probíhá rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizace. Průjezd po místních komunikacích je tak velmi obtížný až takřka nemožný. A vedení města tudíž objížďku skrz zástavbu ani pro osobní dopravu povolit nechce.

„To prostě nejde. Navíc se nás až dosud nikdo na nic neptal, nic s námi neřešil. Musel jsem si sám ze své iniciativy sjednat schůzku na ŘSD. Objížďku po staré silnici skrz město nepovolíme,“ potvrdil starosta jednoho z nejmenších měst na Vysočině Pavel Víšek.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Okolo Habrů, které mají obchvat od 80. let minulého století, denně projede téměř deset tisíc aut. Nákladní tranzitní doprava tvoří přibližně třetinu z toho množství. Podle vedení města není možné, aby se vše nahrnulo i po skončení obnovy kanalizace do městečka. Průtah vede přímo přes náměstí i kolem nové školy. Na celé trase jsou jen dva přechody pro chodce.

Podle Víška se zvažuje i objížďka z Havlíčkova Brodu přes Chotěboř na Golčův Jeníkov a opačně. Tu ale komplikuje uzavírka v Rozsochatci. Kvůli opravě povrchu druhé části průtahu obcí se jezdí po vedlejší silnici přes Českou Bělou, Počátky a Dobkov. Úsek do Chotěboře při tom není v dobrém stavu a není vhodný pro razantní nárůst provozu. Uzavírka v Rozsochatci má trvat do konce května.

Už nyní je silnice 38 pro řidiče utrpením

Méně problémová tak zůstává možná objížďka po silnicích prvních tříd z Havlíčkova Brodu na Ždírec nad Doubravou, Chrudim, Heřmanův Městec a Čáslav. Ta bude pravděpodobně sloužit pro nákladní tranzit. Od místa prací bude měřit až sto kilometrů a trasu mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem prodlouží zhruba o 45 kilometrů. Není proto pravděpodobné, že by ji využívali i řidiči osobních aut. Teoreticky nejkratší variantou mimo průjezdu skrz Habry pro ně může být trasa přes Tis, Zboží a Bačkov.

Do postavení nového mostu bude uzavřena i krajská silnice vedoucí pod ním. Ta spojuje nejen Habry se Světlou nad Sázavou, ale slouží i jako napojení města na část průmyslové zóny. Je zde například velký drůbežářský závod nebo bývalé sklárny. „Dotkne se to mnoha našich obyvatel,“ podotkl Víšek.

Uzavírkou v Habrech symbolicky vygraduje utrpení, které nyní na silnici 38 v severní části Havlíčkobrodska řidiči prožívají. Mezi Skuhrovem a Habry opravuje ŘSD od loňska téměř devět kilometrů vozovky. Tyto práce za 150 milionů korun bez DPH by měly skončit začátkem léta. Na dvou místech je zaveden kyvadlový provoz, v kolonách tu řidiči běžně ztrácí desítky minut. Neobvyklé není, když úsekem projedou až na sedmý interval zelené.