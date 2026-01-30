K týmu kriminalistů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová), který dále tvoří kapitáni Kateřina Vlčková (Simona Hába Zmrzlá), Václav Kocián (Patrik Děrgel) a Karel Šmíd (Michal Suchánek), se nově připojil kapitán Jindřich Válek, jehož hraje Adam Vacula, který před časem zářil ve Zlaté labuti.
Nový policista přinesl do týmu hodně vzruchu, a to nejen pro své neortodoxní vyšetřovací metody a neúctu k služebním postupům, čímž dokáže zaskočit kapitánku Skálovou, která jinak rozhodně nelpí na doslovném dodržování všech pravidel. Kromě toho ale začnou na povrch vyplouvat i osobní Válkovy problémy, které následně ovlivní i jeho pracovní život.
„Do Odznaku Vysočina přicházím jako trochu nepředvídatelný, trochu zábavný, ale i trochu divoký kapitán z Ostravy. Má postava vlastní speciální talent pohybovat se dost na hraně,“ popsal Vacula. „Mám tam řadu ostřejších a překvapivých scén, takže se diváci mohou těšit na zábavnou akci,“ dodal. Předvedl to hned v prvním díle nové série, kdy si zaplaval v ledové Sázavě.
Natáčení v zimě přineslo i mnohá další specifika. Občas filmaře počasí potrápilo, ale po většinu času vycházelo štábu i hercům vstříc. Tvůrci si natáčení pochvalovali.
„Možnost pokračovat s další sérií vnímáme jako ohromnou příležitost. Scenáristé, herci i celý štáb už jsou sehraný tým a díky nim jsme schopni s každou novou sérií přinášet propracovanější a napínavější příběhy. Osobně mám ohromnou radost, že k nám byla Vysočina milostivá a předvedla opravdu pohádkově zimní počasí,“ vyznala se kreativní producentka TV Nova Iva Jestřábová.
„Kam natočíte kameru, tam to vypadá skvěle“
„Jsem nadšený z toho, jak je to tady fajn. V Ledči mají filmaře rádi, každý se na natáčení těší. Hrozně fajn nálada je tu vysloveně cítit,“ pochvaloval si v květnu, když natáčení končilo, Jan Haluza, jeden ze dvou režisérů, kteří se na seriálu podílejí. „A navíc, vysočinská panoramata jsou natolik krásná, že kamkoliv natočíte kameru, tam to vypadá skvěle,“ podotkl.
Kromě novinek nová řada v mnohém navazuje na předchozí série. I tentokrát je děj jednotlivých kauz inspirován skutečnými případy a s realistickým ztvárněním policejních postupů opět pomáhá vrchní komisařka Renáta Miková. Jednotlivé příběhy opět napsal tým scenáristů pod vedením Petra Koubka.
„Případy jsou opět inspirované skutečnými kriminálními kauzami. Věřím, že diváci budou opět napjatí. Užijí si samozřejmě i své oblíbené postavy policistů včetně nové posily,“ slibuje Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut, jež seriál natáčela.
Seriál Odznak Vysočina patří v posledních letech k nejvíce sledovaným v Česku. Kupříkladu druhou řadu sledovalo v průměru 1 218 000 diváků, přes milion diváků sledovalo i řadu třetí. Seriál běží každé pondělí po osmé hodině večer na TV Nova.
24. května 2025