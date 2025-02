Na Ledečsku vzniká čtvrtá série Odznaku Vysočina. Poprvé se natáčí v zimě

Novinkou pro diváky i tvůrce je natáčení během zimy, která zvláště na Vysočině dokáže být nevyzpytatelná. Zatím však počasí vycházelo štábu i hercům vstříc, takže si natáčení pochvalují. „Ona je na Vysočině někdy zima i v létě, takže to není až tak velký rozdíl,“ usmála se herečka Monika Hilmerová.

„Ale vážně, jsme na všechno dobře připravení, například včetně kostýmů, takže musím zaklepat, že to zvládáme velmi dobře. Navíc máme nádherné počasí. A já se moc těším z toho, že budeme mít tyto zimní díly, protože mám ráda, když se detektivky odehrávají v zimě, ve sněhu, neboť to perfektně podtrhuje atmosféru tohoto žánru,“ doplnila šéfka televizních kriminalistů.

Do Ledče k Sázavě se s ní vrátil i herec Michal Suchánek. Sám sebe prý vždy překvapí tím, že se na Vysočinu těší. „Už jsem si zvykl, že jsem vytržený z běžného života v Praze a užívám si to. Pokaždé říkám, že je to jako odjet na tábor,“ popsal.

Svérázná posila do vyšetřovacího týmu

K němu a dalším hlavním postavám se nově připojí kapitán Jindřich Válek, jehož hraje Adam Vacula. Ten měl před časem výraznou roli v dobovém seriálu Zlatá labuť. Nový policista přinese podle scénáře do týmu hodně vzruchu pro své neortodoxní vyšetřovací metody a neúctu k služebním postupům. Nová postava v podání Vaculy se bude potýkat i s osobními problémy, které následně ovlivní i jeho pracovní život.

„Do Odznaku Vysočina přicházím jako trochu nepředvídatelný, trochu zábavný, ale i trochu divoký kapitán z Ostravy. Má postava vlastní speciální talent pohybovat se dost na hraně,“ popsal Vacula. A doplnil další přínos nového kriminalisty: „Budu tam mít řadu ostřejších a překvapivých scén, takže se diváci mohou těšit na zábavnou akci.“

Kromě novinek však čtvrtá řada v mnohém navazuje na předchozí série. Se ztvárněním policejních postupů opět pomáhá odborná poradkyně, vrchní komisařka Renáta Miková. A jednotlivé příběhy znovu napsal tým scenáristů, který stejně jako v minulých sériích vedl Petr Koubek. Režie se tentokrát ujala režisérská dvojice ve složení Andy Fehu a Jan Haluza.

„Případy jsou opět inspirované skutečnými kriminálními kauzami,“ konstatoval Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut, jež pro TV Nova seriál natáčí.

„Škoda, že se Veselá nejmenuje Ledeč“

Ledeč nad Sázavou v seriálu nese název Veselá. První díl minulé série viděli v předpremiéře místní obyvatelé. Promítalo se loni na jaře dvakrát v sále ledečského gymnázia. A vždy bylo plno. Podle starostky Hany Horákové je škoda, že se městečko v seriálu nejmenuje Ledeč.

„Ale my Ledečáci i lidé z okolí pozorně sledujeme místa natáčení a scény, byť možná někdy tak trochu na úkor vlastního děje,“ uvedla šéfka radnice. Těší ji, že v titulcích se již město zmiňuje. Na Ledečsku také přibývá lidí, kteří tvůrcům seriálu dali k dispozici svoje domy se zahradami či jiné pozemky. I samo město poskytuje štábu zázemí.

Televizní štáb před natáčením této zimní série vyzval diváky, aby poslali tvůrcům tipy na zajímavá místa v Kraji Vysočina, kde by se mohlo natáčet.

Seriál patří v posledních letech k nejvíce sledovaným v Česku. Kupříkladu druhou řadu sledovalo v průměru 1 218 000 diváků.