Do míst, kde v 80. letech řada scén vznikala, se vrátili Petr Kostka, Jaroslava Obermaierová, Ondřej Kepka, Jiří Krampol a také Tomáš Zajíc.

Seriál mapující život skláře Jakuba Cirkla a jeho sedmi dětí má dodnes spoustu příznivců. Ostatně, svědčil o tom i dvůr tasické sklárny, zcela zaplněný diváky. Ti statečně čelili slunci i vysokým teplotám.

„Já vás obdivuji, že tam na tom sluníčku vydržíte kvůli nám sedět. Já bych tam chcípla,“ konstatovala hned na úvod herečka Jaroslava Obermaierová. Ta v rodinné sklářské sáze přesvědčivě ztvárnila postavu Miládky, velmi „náročné“ manželky Jakuba Cirkla mladšího, jehož hrál - coby nejstaršího syna Jakuba skláře, Petr Kostka.

Odměnou za výdrž ale byla zhruba čtyřem stovkám posluchačů všech generací plejáda vzpomínek, názorů a vtipných příhod z natáčení. Mohli se tak přenést do pomyslných Albrechtic, jak se Tasice v seriálu jmenovaly.

Třináct epizod sugestivní filmové kroniky, kterou režíroval Jaroslav Dudek, pokrývá období mezi lety 1899 a 1957. Hlavní hrdina Jakub Cirkl v podání Luďka Munzara (herec zemřel v lednu 2019, pozn. red.) tak vstupuje do děje jako mladík, aby v závěrečném dílu svoji pouť zakončil - posledním spočinutím u pece, jíž zasvětil prakticky život. Právě tento věkový rozptyl - nejen u hlavní postavy - dal při natáčení dost zabrat maskérům.

Kůži vypínaly speciální gumičky

Herci museli před natáčením podstupovat náročné úpravy obličeje. Třeba zmíněný Petr Kostka a také Jiří Krampol, druhý nejstarší Jakubův syn Pepa, si jako pětačtyřicetiletí zahráli v určitou chvíli patnáctileté chlapce. Na kouzla maskérů, kteří jim vypínali kůži pomocí speciálních gumiček, oba herci na besedě vzpomínali s huronským smíchem.

„Já jsem vypadal jako stažený králík a Petr jako mladej Japonec. ‚Hlavně se na mě nekoukej,‘ říká mi. Pak jsme se ale na sebe podívali, začali jsme se strašně smát a gumičky odskákaly,“ líčil Krampol, jenž v seriálu ztvárnil podnikavého hospodského a hoteliéra.

Huť Jakub v Tasicích V současnosti nese jméno hlavní postavy Dietlovy rodinné ságy, je v provozu od roku 1796, kdy ji založil huťmistr Ferdinand Čapek. Velká pec, která živila sklárnu, vyhasla v roce 2002. Dle odborníků se jedná o architektonicky nejhodnotnější a nejstarší českou a současně evropskou sklárnu. Od roku 2014 je i Národní kulturní památkou. V roce 2002 byla po zhruba 200 letech zdejší výroba ukončena a sklárna putovala do konkurzních řízení. O dva roky později koupil sklárnu v dezolátním stavu Luboš Pipa, který začal náročnou rekonstrukci. V závěru roku 2012 zakoupil sklárnu od Luboše Pipy František Milichovský, současný majitel, který tam provozuje unikátní sklářský skanzen. Sklárna patří mezi dvanáct nejvýznamnějších technických památek Česka.

„Byli jsme udělaní takzvaně na mlado. Tak už to v televizi bývá, že se u nás na skutečný věk nehledí,“ doplnil jej Kostka s tím, že zmíněným gumičkám nedělalo dobře ani slunce, na němž rády praskaly. Mezi další fígle maskérů a kostymérů pak patřily třeba paruky, speciální oblečení a rekvizity.

Trochu jiný problém se svou vizáží měl při natáčení Ondřej Kepka, v té době ještě dítě, respektive dospívající hoch. Představil se v roli Antonína Cirkla, Jakubova syna, jehož pak už dospělého hraje v dalších epizodách Svatopluk Skopal. To se ale ukázalo jako problém.

„Já jsem tehdy zrovna prošel nějakou hormonální bouří, takže jsem se poněkud změnil - byl jsem takový oteklý, hlavu jsem měl jako meloun. Když mě režisér viděl, úplně se zhrozil. ‚Vždyť z něj má být Skopal,‘ děsil se. A kolegové kolem chodili a říkali: ‚Chudák Skopal,‘ vzpomínal Ondřej Kepka na to, jak zaměstnal maskéry.

Příliš vzpomínek naproti tomu neměla Jaroslava Obermaierová. „Teď jsem se o tom bavila s Petrem (Kostkou), že já si to natáčení vůbec nepamatuju. Jak už je to dlouho, tak vůbec netuším, co jsem říkala. Vím teda, že jsem byla jeho žena, to si tak nějak vzpomínám,“ konstatovala s úsměvem Obermaierová, již má dnes řada lidí spojenou i s rolí Vilmy Nyklové z „nekonečného“, už dvacetiletého seriálu Ulice.

Hanzlík zdravil návštěvníky z Toskánska

Moderátor tak u ní několikrát s dotazy nepochodil. „Ani za mnou nechoďte, já nic nevím,“ avizovala často smějící se herečka, když se k ní blížil mikrofon. „Přijela jsem, protože jsem byla zvědavá, jak to tady vypadá,“ doplnila seriálová Miládka, která to měla z účastníků sobotní akce do Tasic nejblíže. Už léta totiž bydlí v malé obci nedaleko Zruče nad Sázavou.

Mezi přítomnými herci nechyběl ani Tomáš Zajíc, představitel epizodní role Emila Krahulíka - nemluvněte, jehož pak jako dospělého v dalších dílech nahradil Bronislav Poloczek. „Prý jsem natáčení celé prospal,“ uvedl Zajíc ke svému angažmá, které jej ale přesto později nasměrovalo k herectví.

Se dvěma významnými seriálovými protagonisty se pořadatelé spojili telemostem. Návštěvníky akce tak krátce pozdravila nemocná Marta Vančurová – sklářská dcera a malířka skla Anna, a Jaromír Hanzlík, představitel Cirklova nejmladšího syna Vojty.

„Moc jsem se k vám těšil, ale momentálně jsem v Toskánsku, takže to mám trošku z ruky,“ zdůvodnil svoji nepřítomnost Hanzlík.

Vzápětí zdůraznil, že seriál Synové a dcery Jakuba skláře, patří k jeho „srdcovkám“, a to z více důvodů. „Jednak je to vynikající scénář Jardy Dietla, vynikající režisér Jaroslav Dudek a excelentní herecká sestava, s níž jsem měl tu čest pracovat – například s Luďkem Munzarem, s Jiřím Krampolem, pro nějž to byla životní role, s Laďou Frejem, Martičkou Vančurovou a mnoha mnoha dalšími,“ řekl Jaromír Hanzlík.

Podle něj jde navíc o seriál, na nějž se dá dívat bez problémů i dnes. „Na rozdíl od některých dnešních seriálů, na které se koukat nedá,“ podotkl herec.

Důraz kladl Dietl na příběhy a vztahy

Mimochodem v československém seriálu, jenž vznikal na politickou objednávku, dokázal legendární Jaroslav Dietl „socialistickou agitku“ často umně zamést pod koberec, takže primárně vynikly příběhy, vztahy a samotné postavy rodinné ságy. K tomu právě přispělo i vynikající herecké obsazení.

Ostatně protagonisté na besedě na přetáčení některých scén, které byly nakonec vyhodnoceny jako nevyhovující, vzpomínali.

Jinak na stole, za nímž účastníci besedy seděli, Jaromíra Hanzlíka, který na dálku také popřál Petru Kostkovi k jeho nedávným narozeninám, alespoň symbolicky zastoupil velký skleněný pohár - ten herec sám vytvořil.

Mimochodem práce se sklem v rámci natáčení upoutala i další umělce. Foukat sklo se kvůli seriálu naučil třeba Luděk Munzar, představitel hlavní role Jakuba skláře.

A sklářskou píšťalu dostali herci do ruky i v sobotu. Pod odborným dohledem pracovníků Huti Jakub Tasice i mnoha návštěvníků si mohli vyfoukat a vytočit skleněný výrobek. K ruce jim byl rovněž čestný host sobotní besedy, umělecký sklář Jiří Pačinek.